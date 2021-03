Zato je nervozna oko tog razgovora, no sama sebe uvjerava da će se on žrtvovati ako mu je veza važna, piše Psychology Today. Kad je konačno smogla snage i pitala Martina bi li u srijedu išao s njom na večer salse, on je predvidljivo odbio i rekao da se srijedom druži s prijateljima.

Sonya ga optužuje za sebičnost i nezrelost i započinje njihova prva ozbiljna svađa. No o čemu je zapravo riječ i zašto je večer salse Sonyi toliko važna?

To je namještaljka

Sonya zna da da su večeri srijedom jedino vrijeme kad se Martin druži s prijateljima. Zašto se onda toliko razočarala kad Martin nije odlučio žrtvovati večer s prijateljima zbog salse, odnosno nje? Bez obzira je li toga svjesna ili ne, Sonya se osjeća nesigurno. Ona testira Martina. Ako bi morao birati, bi li nju izabrao umjesto prijatelja?

Ako ga natjera da srijedu ipak provede s njom, misli da će se tad osjećati sigurnije u njegovu ljubav. Ako do toga ne dođe, ona će i dalje biti nesigurna.

Tjerajući ga na ovaj izbor, Sonya je pripremila namještaljku za oboje.

Testovi stvaraju strahove

Martin se vjerojatno neće složiti da druženje s prijateljima srijedom ima ikakve veze s njegovom ljubavi prema Sonyi. No mogao bi njezin zahtjev shvatiti kao Sonyin nedostatak ljubavi prema njemu. Zašto bi netko tko ga voli zamjerao jednu večer druženja s prijateljima?

Stvarajući ovaj lažni test odanosti, Sonya je udaljila Martina od sebe i tako stvorila nerazumijevanje u vezi kojeg se od početka bojala. Ako i vi na ovaj način testirate svoje partnere, prepoznajte ponašanje i nazovite ga pravim imenom.

Pokušavate u vezi pronaći više sigurnosti. U tome nema ništa loše. No testiranje stvara nepotrebne konflikte. Čak i ako se partner složi sa svim što od njega tražite, slijepa poslušnost nije ono što zapravo tražite.

Rješenje

Oni koji testiraju samo žele znati da su partneru važni. Razgovarajte sa terapeutom o osjećajima niskog samopoštovanja i nesigurnosti. Ne dopustite da vam veza postane platno na kojem ćete oslikati svoje najveće strahove.

Zadržite vezu zdravom i pozitivnom preuzimajući odgovornost. Razgovarajte s partnerom ako imate želju testirati vezu. Možda vam partner može pomoći tako da vas nježno upozori ako se osjeća da ste ga stavili u kompromitirajući položaj.

Oni koji testiraju nisu loši ljudi. Riječ je o ljudima kojima treba razumijevanje i podrška. Ako od partnera zatražite da primijeti vaše ponašanje koje vodi u smjeru testiranja, vaša veza postaje mjesto sa zajedničkim temeljem radije nego sa borbenim stavom.

Potrebno je hrabrosti kako biste priznali da testirate zbog svojih strahova. No u konačnici, to je bolji put za pobjedu u igri ljubavi.