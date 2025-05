Probali smo svu hranu u novom bistrou koji ruši predrasude o zdravoj hrani. Evo što vas čeka

U Zagrebu smo posjetili bistro 'Health n joy' na Vrbanima koji se istaknuo kao mjesto domaće, ručno rađene hrane, pripremljene bez aditiva i industrijskih dodataka. Hrana je, kažu, cjelovita – s dovoljno proteina, ugljikohidrata, povrća i zdravih masnoća – a iza svega stoje lokalni OPG-ovi i Tvornica zdrave hrane kao glavni dobavljač žitarica, brašna, orašastih plodova i prirodnih zaslađivača. U nekoliko sati kušanja isprobali smo juhe, predjela, glavna jela, deserte, vlastitu tjesteninu, domaća peciva i pića – i doznali točno odakle dolazi svaki sastojak.

Zagreb; Restoran Health N Joy | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na meniju su tri vrste juha, sve pripremljene bez pojačivača okusa ili industrijskih dodataka. Klasik je tzv. 'bakina juha' – kuhana na domaćoj piletini i povrću, s ručno rađenom taranom od pirovog brašna i domaćih jaja. Uz nju su u ponudi goveđa juha te novitet: juha od domaće brokule i organskih badema, neobična u ponudi domaće kuhinje, ali je bilo pravo pozitivno iznenađenje. Bila je i juha od mrkve, ali za naš ukus bila je dosta slatkasta.

Zagreb; Restoran Health N Joy | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kao predjelo dobili smo domaću platu koja uključuje domaću pečenicu, sir iz mini sirane, kućni roast beef, pečene organske bučine sjemenke i domaće bučino ulje. Sve dolazi uz njihovo svakodnevno rađeno pirovo pecivo, koje se mijesi bez kvasca i aditiva, a upravo je taj kruh bila zvijezda večeri. Izrazito lagan i jako fin.

Zagreb; Restoran Health N Joy | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U kategoriji glavnih jela dobili smo tzv. jela s potpisom – sve su recepture razvijene interno, a svaka komponenta jela priprema se ručno.

1) Hot Chick: bulgur, pečena domaća piletina s domaćim chilli umakom i sweet chilli dressingom, sve rađeno in-house. Iako zvuči ljuto, bilo je osrednje, i dok se jede segment po segment ne dolazi do izražaja, ali kad se sve zajedno pojede onda je okus jako bogat i fin.

2) Letter from Canada: piletina marinirana u domaćem češnjaku, medu, limunu, Kikkoman sojinom umaku i kokosovom šećeru. Salatni dressing sadrži javorov sirup A kategorije, maslinovo ulje, senf i domaći limun. Ovo jelo je bilo izrazito lagano, ali puno ukusa,

3) Orange is the New Black: jelo na bazi crne leće i pečene tikve, prilagođeno vegetarijancima.

4) Tricolori tagliatelle s kozicama: tjestenina bojana prirodnim sastojcima (cikla, kurkuma, špinat), poslužena s kozicama i laganim umakom.

Mora se napomenuti kako se sva tjestenina se radi ručno: tagliatelle, pljukanci, tortilje, lazanje, tarana za juhu – isključivo od pirovog brašna i domaćih jaja. Za djecu nude domaće nuggetse od pilećeg filea, krokete od rižinog griza i domaćih jaja, te rižoto od organske riže, piletine i povrća.

Zagreb; Restoran Health N Joy | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Slatki program bistroa jednako je razrađen i u potpunosti domaći. Pod oznakom "slatka plata" nude kombinaciju:

Mađarice s korama od pirovog brašna i kremom od sirovog kakaa i kokosovog šećera. Ne može se pojesti više od jedne, dosta je zasitna, a za naš ukus ima malo gorkasti okus na kraju. Išlera s punjenjem od domaće čokolade (lješnjak, kakao, kokosovo ulje) je bilo dosta zasitno, ali fino. Banana bread je bio zaslađen isključivo bananom, bez dodatnih šećera dok je prava poslastica bio Snickers u vlastitoj verziji bez aditiva. Vrlo lagan i fin. Nama je bilo najveće iznenađenje domaća, zdrava krafna. Bila je lagana, prhka i vrlo osvježavajućeg okusa pa nakon glavnih jela došlo je zaista kao šlag na tortu.

Zagreb; Restoran Health N Joy | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U radnji se drže domaćega pa su svi deserti su napravljeni ručno, bez klasičnih bijelih šećera, s naglaskom na orašaste plodove i organsku čokoladu.

Od pića, u ponudi je bio ledeni čaj s mentom i hibiskusom, zaslađen prirodnim sirupom. A probalo smo i hladno prešani sokovi bez dodataka i vode, napravljeni od domaćeg voća i povrća. Sokovi su bili dosta lagani i nema okusa šećera. Ne sjedaju teško i uvijek dolaze hladni pa nakon jela jako dobro 'sjedaju' na želudac.

Zagreb; Restoran Health N Joy | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

I alkoholna pića su pažljivo odabrana: bistro nudi ekološka vina Bolfan, rakiju iz OPG-a Barbarić iz Iloka (trenutno jedini u Zagrebu s tom ponudom), pivo iz zagrebačke craft pivovare Primarius i kombuchu – fermentirani čaj bez glutena i aditiva, prikladan i za vegane.