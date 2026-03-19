'Igrao sam golf i zaradio jaki muskulfiber. Djeluje elegantno sve dok ga ozbiljno ne zaigraš'

Sunčano vrijeme, pjenušac i sjajna pašteta u Dvorcu Mokrice naprosto su "zvali" na partiju golfa. Tja, ne može biti naporno ni prezahtjevno, palica i loptica, cilj je rupica. Nakon "zagrijavanja" otišli smo do terena koji nazivaju jednim od najljepših u Europi. A nalazi se na svega tridesetak minuta vožnje od Zagreb, tik uz hrvatsko-slovensku granicu.

Golf igralište Grad Mokrice okruženo je brežuljcima i smješteno uz povijesni Dvorac Mokrice, a pogled na dvorac i stoljetnu šumu oduzima dah. Jedno je od najstarijih u regiji, a prostire se na više od 70 hektara pažljivo oblikovanog krajolika. Riječ je o championship igralištu s ukupno 18 rupa i PAR-om 71 (odnosi se na broj udaraca, 71 za 18 rupa, nap. a.), koje zadovoljava i stroge međunarodne standarde. Na terenima su nas dočekali instruktori Ivan i Mislav, a prva stvar koju su rekli jest da na golf terenu nema "Vi", svi smo u istom sosu, odnosno svi smo na "Ti", bez obzira na dob, a još i više, daleko bilo, status.

- Posebnost Golf igrališta Grad Mokrice nije samo u tehničkim karakteristikama, već prije svega u ambijentu. Igralište je smješteno unutar više od 200 godina stare park-šume, a pojedine rupe prolaze uz stoljetna stabla, livade i blage brežuljke. Najpoznatije je 10. polje, s impresivnim pogledom na dvorac, koje je 2016. godine proglašeno jednim od najljepših u Europi - kaže instruktor Mislav Marin.

Krenuli smo na "malom terenu", zadatak je bio ubaciti lopticu s otprilike metra udaljenosti. To je išlo bez problema, nije neka daljina. No kad je Ivan rekao da tu dužinu udvostručimo, javili su se i prvi problemi. Sad je već trebalo uskladiti jačinu udarca, jer nije dobro ni ako prejako udarite lopticu, lako "preskoči" rupu, a treba, naravno, i naciljati. Tu su već počeli lagani problemi, a postalo nam je i jasno zašto je iskusni Ivan rekao da možemo pokušati s dva udarca do cilja. Sjetili smo se razmišljanja o elegantnom sportu, nervoza ga je učinila tad malo manje elegantnim.

- Za početnike najvažnije je razumjeti osnove, ali i ne očekivati savršenstvo odmah. Golf nije sport snage, već preciznosti i strpljenja - ističe instruktor.

Ključni elementi su pravilan stav tijela, držanje palice i kontrolirani zamah. Umjesto snažnih udaraca, naglasak je na ravnoteži, ritmu i ponavljanju pokreta. Poruka je to koja nam je odzvanjala u glavi dok smo se pripremali za ovu avanturu.

Smatraju ga mnogi elitističkim, ali gol, zapravo, to i nije. Kako nam rekoše instruktori, polovna oprema može se nabaviti već za 300 eura. Naravno, za one koji mogu, nova oprema ide i do nekoliko tisuća eura. Kod golfa je zapravo riječ o aktivnosti dostupnoj svima bez obzira na dob ili iskustvo. To je kombinacija rekreacije, druženja i mentalnog izazova. Za razliku od mnogih sportova, u golfu igrač prvenstveno igra protiv sebe i vlastitog hendikepa, odnosno razine igre. Strpljenja je bilo sve manje na sljedećem zadatku, odnosno, laički rečeno, na dugačkom ispucavanju. To nisu kratki udarci, gdje još početnici imaju šanse, duga ispucavanja su ona koja je većina nas vidjela u filmovima, kad igrač izvije tijelo, palicu podigne visoko iznad glave, zamahne i udari lopticu da je možete pratiti samo dalekozorom.

Sve je lijepo objasnio Mislav, rukom "izmjerite" udaljenost, ispravite se, lagano čučnete u koljenima, ne previše, i zamahnete, ali samo ramenima. Zvuči jednostavno, ali, vjerujte, i nije baš. Ručni se zglob sam od sebe umiješao u udarce, odnosno pokušaje. Buseni trave letjeli su na sve strane, zemlja i pijesak miješali su se u zraku, a loptica je mirno i spokojno bila na mjestu.

Uz Mislavovu asistenciju, ipak je voditelj golf igrališta, uspjeli smo napokon udariti lopticu. Prvih nekoliko pokušaja završilo je nadohvat ruke, ali onda se otvorilo. U daljini, u podnožju, gledate oznake 100, 150, 200, sanjate o toj metraži, i kad uspijete, ode loptica do dalekovoda. Vjerujte, tad poželite pri ruci imati još malo pjenušca.

Uglavnom, bilo je sjajno, umorili smo se, iako čovjek bez iskustva to ne bi vjerovao. No neprestano ponavljanje ne baš bezazlenih pokreta može vas iscrpiti. Tja, pa igralište na 18 rupa u Mokricama proteže se na više od devet kilometara, a partija iziskuje nekoliko sati. Iako vizualno očarava, teren u Mokricama nije jednostavan. Smatra se jednim od zahtjevnijih u regiji jer od igrača traži preciznost, taktičko razmišljanje i kontrolu svakog udarca.

“Staze su raznolike, s prirodnim preprekama koje uključuju šumu, vodene površine i promjene nadmorske visine. Upravo zato ovo igralište rado biraju iskusni igrači, ali i oni koji žele napredovati u svojoj igri."

Za golf, kao i za svaki sport, postoje i neka pravila "izvan same igre". Ovdje je riječ i primjerenom odijevanju, poštovanju drugih igrača te, prije svega, prirode, već smo spomenuli da su svi na "ti", a važno je i ne uznemiravati druge galamom, glasnim pričanjem ili zvonjavom mobitela.

Iako se često smatra elitnim sportom rezerviranim za uski krug ljudi, golf posljednjih godina postaje sve popularniji i među rekreativcima i početnicima. Riječ je o igri koja kombinira preciznost, koncentraciju i boravak u prirodi, a osnovni cilj je jednostavan - ubaciti lopticu u rupu sa što manje udaraca.