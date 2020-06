Probiotici mi mogli spasiti Veliki koraljni greben od izbjeljivanja

Oporavku grebena, koji je u veljači pretrpio treće masovno izbjeljivanje u pet godina zbog pretjeranog zagrijavanja oceana, mogle bi pridonijeti "dobre bakterije", slične onima koje nalazimo u probiotičkim jogurtima

<p>Više od 1000 od ukupno 2300 km dugačkoga Velikog koraljnog grebena u potpunosti je uništeno zbog posljedica zagrijavanja oceana tijekom 2016. i 2017. godine. Grebeni nisu umirali postupno i polako, već iznenada, od posljedica toplinskog udara, kada su ih spržile previsoke temperature mora.</p><p>Pogledajte video o Gretinom apelu za spas planeta i klime:</p><p>"Prehrana" koraljnih grebena određenom količinom "dobrih“ probiotičkih bakterija mogla bi im pomoći u tomu da bolje podnesu porast temperature oceana, pokazala su najnovija istraživanja.</p><h2>Uspješna laboratorijska testiranja</h2><p>Znanstvenici su proveli eksperiment na način da su u koralje u laboratorijskom istraživanju ubrizgali te korisne mikroorganizme.</p><p>Laboratorijskim su testiranjima prvi put uspjeli dokazati da su koralji kojima su ubrizgani probiotici imali veće izglede za preživljavanje toplinskog stresa kada su vraćeni u njihovo prirodno okruženje. </p><p>Koralji koje su znanstvenici 'hranili' korisnim mikroorganizmima, slično kao kada ljudi konzumiraju probiotike, bili su boljega općeg stanja u odnosu na one kojima ih nisu ubrizgavali. </p><p>Rezultati istraživanja bude nadu da bi se stanje koraljnih grebena, uključujući i australskoga Velikog koraljnog grebena, koji je u veljači prošao kroz treće masovno izbjeljivanje u samo pet godina, moglo popraviti.</p><p>Laboratorijske eksperimente podupire i Zaklada za spas Velikoga koraljnog grebena, neprofitna australska organizacija čiji je cilj spasiti ono što je ostalo od najvećega sustava koraljnih grebena na svijetu. </p><h2>Probiotici korisni za ljude i životinje, ali i za koraljne grebene </h2><p>"Ljude će vjerojatno iznenaditi podatak po kojemu se, baš poput njih i koralji oslanjaju na mnoštvo dobrih bakterija koje im pomažu da održe dobro zdravlje i da se, kao u ljudskom organizmu, održi ravnoteža između dobrih i loših bakterija, koja se najčešće poremeti u stresnim razdobljima", kazala je ravnateljica zaklade, Anna Marsden.</p><p>"Premda se probiotici široko i uspješno koriste za poboljšanje zdravlja ljudi i životinja, njihova je primjena u morskim ekosustavima dosad bila uglavnom neistražena. Spas koraljnih grebena velika je i važna zadaća, a ovaj pionirski istraživački projekt samo je jedan od načina kojim bismo, uz pomoć svojih partnera mogli napraviti pozitivan pomak", kazala je. </p><p>I profesorica Raquel Peixoto s Državnog sveučilišta u Rio de Janeiru provodi slične testove s ubrizgavanjem probiotika u razne vrste koralja u najvećemu svjetskom umjetnom oceanu - "Biosferi 2“ u Arizoni, kao i u laboratorijima Sveučilišta na Havajima. </p><p>Takvim se testiranjima može ustanoviti koje su dobre bakterije najučinkovitije za različite vrste koralja.</p><p>Tehnologiju ubrizgavanja probiotika koristit će i ostale istraživačke institucije u Queenslandu, poput Australskog instituta za znanost mora. Testiranja će se najprije provoditi u laboratorijskim simulatorima, a potom će se 'obnovljeni' koralji prevesti na Veliki koraljni greben.</p><h2>Svako novo izbjeljivanje pustoši više grebena nego ranije </h2><p>Sustav Velikoga koraljnog grebena, koji pokriva površinu od 2.300 kilometara, na popisu je mjesta Svjetske baštine.</p><p>Masovno izbjeljivanje koje se dogodilo u veljači, variralo je s obzirom na razne dijelove grebena, no uništeno je veće područje nego pri ranijim izbjeljivanjima 2016. i 2017. godine. Tada je izbjeljivanje pogodilo dvije trećine sustava koraljnog grebena, izbrisavši populaciju koralja i uništivši staništa drugih oblika života u oceanu.</p><p>Znanstvenici kažu da je dio grebena u sjevernim i središnjim regijama, koji su ključni za turizam, ove godine bio tek “umjereno izbijeljen”, što znači da će se na tim mjestima koralji vjerojatno oporaviti.</p><p>Ističu da je greben i dalje živopisan i dinamični sustav, no da se sa svakim novim izbjegljivanjem oštećuje više nego prethodni put. Kažu da bismo ovakve događaje trebali shvatiti kao poziv na sveobuhvatnu akciju u borbi protiv klimatskih promjena.</p><p>Globalne temperature već su se podigle za jedan Celzijev stupanj u odnosu na predindustrijsku eru, a Ujedinjeni narodi upozorili su da će, ako one porastu za 1,5 stupanj, nestati čak 90 posto koraljnih grebena. </p>