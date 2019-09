Prodali stan i posao da bi sinu podarili sestricu i - nije im žao

Nakon niza pokušaja da ponovo ostane u drugom stanju, kako bi njen sinčić Kyle dobio brata ili sestru, Gemma Chalmers (36) prodala je vlastiti dom i posao da bi osigurala 25.000 funti, ili oko 208.000 kuna, za postupak umjetne oplodnje. Ona i suprug John Jones (37) i prije su imali problema u pokušaju da zasnuju obitelj, pa su se pet godina trudili dok Gemma nije ostala trudna s Kyleom.

POGLEDAJTE VIDEO (simptomi zajednički svim trudnicama):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako su oboje iz obitelji s više djece i htjeli su da Kyle doživi to iskustvo, odmah su počeli raditi i na drugom djetetu. No nije išlo. Nakon što je Gemma lani doživjela drugu vanmateričnu trudnoću, zbog čega su joj otklonjeni jajovodi, što je srušilo sve nade da će moći postati roditelji po drugi put, odlučili su se za postupak umjetne oplodnje. Iako su bili na listi za taj postupak na trošak Zavoda za zdravstveno osiguranje, nakon što je Gemma jednom rodila, izgubili su to pravo, pa su odlučili žrtvovati sve što imaju. Prodali su stan i mobilni kozmetički studio da bi osigurali dovoljno novca za nekoliko postupaka.

Sve se isplatilo kada su početkom ove godine dočekali kćerkicu Lilly, kaže Gemma te dodaje kako se Kyle odlično slagao s rođacima slične dobi, pa su znali da bi jedva dočekao brata ili sestricu.

Foto: Caters News

- Ja imam dva brata, a moj suprug jednog i oboje znamo kolika je to sreća. Htjeli smo da se Kyle ima s kime igrati, pa i boriti, kao što to djeca rade, jer je to prekrasan dio djetinjstva - priča majka. Dodaje kako Kyle voli sestru i zaštitnički se ponaša prema njoj od prvog dana. Očekivao ju je s veseljem, pa je tako na ulici znao podići maminu majicu da bi poljubio trbuh u kojem je spavala beba.

- Istog trenutka kad ju je u bolnici vidio, poželio ju je primiti na ruke. Taj je trenutak učinio vrijednim sve injekcije i probleme koje smo prošli - kaže Gemma te dodaje kako je nevjerojatan osjećaj biti majkom dvoje djece.

- Ne bih to mijenjala za cijeli svijet - kaže Gemma. Kaže kako je uvijek bila otvorena s ljudima i pričala o tome što prolazi da bi rodila drugo dijete i mnogi su je odgovarali od toga i savjetovali da uživa u tome što ima Kylea, no bila je odlučna u želji da dobije brata ili sestru i nije htjela odustati.

Foto: Caters News

Prvi krug umjetne oplodnje nije uspio, pa se Gemma osjećala jako loše. No drugi krug umjetne oplodnje je uspio. Tada je prodala i svoj mobilni kozmetički studio, za 8000 funti (oko 66.500 kuna) da bi platila sve preostale troškove.

- I da nije uspjelo, ne bih stala. U jednom sam trenutku Johnu rekla da sam spremna pokušati i bez njega, ako on poželi odustati, jer imati obitelj iz snova vrijednije je od sveg novca na svijetu. I ne smeta mi što sam morala prodati posao i odustati od posla - kaže Gemma, koja je sada samo majka. Dodaje kako su zamrznuta još dva embrija, pa imaju šanse odlučiti se za još koji pokušaj oplodnje i još jedno dijete, no zasad je presretna s ovih dvoje, prenosi Daily Mail.