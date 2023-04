Prvi dojam o vama netko će stvoriti za samo 27 sekundi, a jedna stvar je važnija od izgleda

Prve stvari koje primjećujemo u susretu s drugim ljudima su njihov osmijeh (23 posto), njihove oči (13 posto), a ono što nazivamo prvim dojmom formira se u samo 27 sekundi, pokazala je studija na temelju istraživanja koje je provedeno u Velikoj Britaniji, donosi The Mirror.

Više od trećine odraslih (35 posto) smatra da je prvi dojam ključan kada je u pitanju uspostavljanje novih odnosa, a jednako je toliko onih koji vjeruju da je teško promijeniti taj prvi dojam kad ga jednom usvojimo.

Kao rezultat toga, anketa provedena među 2000 ljudi pokazala je da se 40 posto ljudi osjeća nervozno, a 35 posto njih čak i anksiozno kad upoznaju nekog novog.

S druge strane, čak 82 posto ispitanika kaže da se, kad im se druga strana osmjehne, osjećaju samouvjerenije tijekom upoznavanja. Polovica anketiranih (51 posto) osjeća da je prijateljski osmijeh najbolji način da ostavite dobar dojam na nekog koga ste tek upoznali. Slijede dobri maniri (43 posto) te izravan kontakt očima (35 posto).

Ostale metode uključuju dolazak na vrijeme (29 posto), razgovor koji teče (23 posto), te pametno (prirodno) odijevanje (15 posto).

Istraživanje je identificiralo i situacije u kojima ljudi najviše žele impresionirati druge. Kao tri najvažnije situacije nametnuli su se intervju za posao (68 posto), spoj (52 posto) i susret s roditeljima partnera (38 posto).

Trenerica odnosa Charlene Douglas kaže da prve dojmove o ljudima nesvjesno stvaramo svaki dan.

- Što netko nosi, kako to nosi i koliko se često smiješi, to može igrati ključnu ulogu u načinu na koji oblikujemo mišljenje o tim ljudima – kaže. Dodaje kako uloga osmijeha pokazuje da je važno voditi računa o zdravlju usne šupljine i zuba, kao i o odjeći, kako bismo bili sigurni da ćemo ostaviti pozitivan dojam ili senzacionalan trag onda kad nam je to važno.

Studija je također utvrdila da će ljudi, kad se prvi put susretnu s nekim važnim, pokušati djelovati ljubazno i prijateljski. Čak 43 posto ispitanika iskazalo je da se trudi oko toga. Više od četvrtine ispitanika vjeruju da je povjerenje koje se stječe u tim trenucima ključno za prvi dojam, a čak 63 posto ispitanika vjeruje da ono traje za cijeli život.

Mnogi kažu da im je za samouvjereni stav kod upoznavanja važan i dobar san (44 posto ispitanika), svježi dah (44 posto) te nova odjeća (29 posto). Zanimljivo je i da ispitanici vjeruju da u 45 posto situacija uspijevaju ostaviti pozitivan dojam.

Više od dvije trećine, ili 68 posto ispitanih, osjeća da imaju dobar instinkt za procjenu dojma, a trećina ispitanih vjeruje da to mogu procijeniti u manje od 10 sekundi. Čak 54 posto ispitanih vjeruju da se prvi zaključak koji imaju o drugoj osobi obično potvrdi kao istinit.

Charlene Douglas izdvojila je nekoliko savjeta o tome kako uspješno ostaviti dobar dojam na druge:

1. Pokažite interes za ono što osoba dijeli s vama kimanjem glavom u odgovarajuće vrijeme. To odaje dojam da ste potpuno angažirani oko toga što govore. Održavanje kontakta očima i kimanje glavom pokazuje da ste uključeni i da vas zanima ono što druga strana dijeli s vama.

2. Postavljajte pitanja. Pronađite trenutak kad je primjereno postaviti pitanje da vam se razjasne stvari ili da dobijete više informacija, što je dodatna potvrda da ste zainteresirani za komunikaciju. Važno je razumjeti što trebate učiniti ili reći prilikom komunikacije s drugima kako biste time otvorili put za svoje uključivanje u razgovor.

3. Veliki osmijeh otvara put. Mnogi kažu da osmijeh može biti zarazan te da može pomoći da se druga strana osjeti povezano s vama. Osmijeh i smijeh općenito pomažu drugima da se osjećaju ugodno u vašoj prisutnosti, te pokazuje vašu zabavnu osobnost. To su moćni neverbalni znakovi koji odaju pouzdanu i otvorenu osobu.

4. Budite točni. To pokazuje vaš integritet i pomaže drugoj strani da vjeruje da se može osloniti na vas. To može pomoći jačanju povjerenja u vaša obećanja, ali i u to da će vas druga strana podržati kad bude potrebno.

5. Budite pozitivni. Kad prvi put sretnete nekoga, prvi se dojmovi računaju. Obavezno koristite pozitivan jezik koji pokazuje uzbuđenje i entuzijazam, ako je prikladno za situaciju. Budite autentični u tome. Pozitivan i prijateljski ton pomaže drugima da stvore dobar prvi dojam o vama.



