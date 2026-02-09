Prvi radovi i rezidba: Evo što treba napraviti u vrtu u veljači

Iako je veljača još zimski mjesec, duži i sunčaniji dani bude želju za prvim vrtlarskim radovima. Ovaj mjesec ključan je za polaganje temelja uspješne sezone, a stara vjerovanja kažu da sveti Valentin simbolički "otključava" korijenje biljkama. Vrijeme je da se provjeri alat, nabavi sjeme i napravi plan koji će osigurati obilje plodova i cvijeća.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Ovo je oaza mira i vilenjačka bajka iz Osijeka: 'To je antistres terapija, moj bijeg iz stvarnosti' | Video: 24sata/pixsell

Prije prvih radova, najvažniji posao obavlja se za stolom. Veljača je idealna za izradu plana vrta, pri čemu je dobro osmišljen plodored (rotacija usjeva) najbolji saveznik protiv bolesti i štetnika. Planiranjem sadnje "dobrih susjeda", poput mrkve i luka, smanjuje se potreba za kasnijim intervencijama.

Sada je i posljednji trenutak za provjeru zaliha sjemena. Jednostavan test klijavosti (desetak sjemenki na vlažnoj vati) pokazat će je li potrebno nabaviti novo sjeme.

Foto: Dreamstime

Jednako je važno pripremiti i alat: očistite, naoštrite i podmažite ga za nadolazeće radove. Ako tlo nije smrznuto ili previše mokro, možete ga obogatiti kompostom ili stajskim gnojem, no pripazite da ne gazite po raskvašenoj zemlji kako ne biste uništili njezinu strukturu.

Prvi koraci u povrtnjaku

Iako su temperature još niske, neke se kulture mogu početi sijati u zaštićenom prostoru, a najotpornije i izravno na gredice.

Za vrste kojima je potrebno dugo razdoblje rasta, poput paprike, rajčice, patlidžana i celera, kraj veljače je optimalno vrijeme za sjetvu u zatvorenom.

Kako biste uzgojili snažne presadnice, osigurajte im dovoljno svjetlosti i topline (idealno 18-22 °C) na prozorskoj dasci ili u grijanom stakleniku. Manjak svjetla uzrokovat će izdužene i slabe biljke.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ako tlo nije smrznuto, možete započeti s izravnom sjetvom povrća otpornog na hladnoću: ranog graška, boba, špinata, blitve te ranih sorti mrkve i peršina. U drugoj polovici mjeseca sade se lučice luka i proljetni češnjak. Veljača je također idealna za naklijavanje krumpira. Gomolje ranih sorti posložite u plitke posude na svijetlo i prohladno mjesto kako bi razvili kratke i čvrste klice, što će osigurati raniju berbu.

Veljača je vrhunac sezone rezidbe, koja oblikuje krošnju, potiče rast i smanjuje rizik od bolesti. Sada se orezuje jabučasto voće (jabuke, kruške) i vinova loza. Važno je upamtiti da se rezidba ne obavlja za vrijeme jakog mraza, odnosno pri temperaturama ispod -5 °C.

Foto: Dreamstime

Kod ukrasnog bilja, orezuju se grmovi koji cvjetaju ljeti na novim izbojima, kao što su budleja, hortenzije, hibiskus i ruže. S grmovima koji cvjetaju u rano proljeće na prošlogodišnjim granama (forzicija, jorgovan) pričekajte i orežite ih tek nakon cvatnje. Vrijeme je i za zimsko prskanje voćaka bakrenim pripravcima, koje se provodi prije bubrenja pupova radi sprječavanja gljivičnih bolesti.