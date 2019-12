Pun mjesec: Vrijeme duhovne obnove, ali i promjena u životu

Puni mjesec jedan je od najsvetijih praznika u budističkom kalendaru. Siddhartha Gautama ili Buddha indijski plemić i osnivač budizma rođen je na pun Mjesec. Njegovo odricanje je također započelo na dan punog mjeseca. Postao je prosvijetljen na pun Mjesec i na kraju i umro pod punim Mjesecom.

Pun Mjesec se smatra povoljnim periodom, ispunjenim duhovne energije. Tada dominira određena vrsta energije koja uzrokuje transformaciju.

U budizmu, uobičajena praksa je udaljiti se od svega izvanjskog i pokušati vidjeti veću sliku, što se naziva svjesnost. Svjesnost nam pomaže da postanemo promatrač stvari, a ne samo njihov vršitelj.

Prakticiranje svjesnosti pomaže nam da zauzmemo neutralan stav i jasnije vidimo stvari. Kada smo u stanju to učiniti, počinjemo se buditi.

Kada promotrimo pun Mjesec, ne vidimo ga samo onakvim kakav on trenutno jest. Jasno nam je da je mjesec prošao svoje putovanje kako bi došao do ove faze, te da ga čeka putovanje koje ga vodi do nestajanja. Kao i Mjesec i mi uvijek pokušavamo stvoriti nešto sjajno, a zatim se povući i oporaviti.

Foto: 123rf

To je razlog zašto budisti slave pun mjesec s određenim žarom. Poštuju ga kao vrijeme sudjelovanja u posebnim meditacijama, ritualima i potrage u dubljim stanjima mirnoće.

Budisti vjeruju da Mjesec ima jak utjecaj na naš organizam. Tradicionalno učenje smatra da bi na pun mjesec trebali odvojiti više vremena za opuštanje.

Nekada se u budističkim zemljama pun mjesec slavio kao praznik. Ideja je bila da ljudi uzmu slobodan dan od posla i obitelji, kako bi se mogli usredotočiti na meditaciju i molitvu. Sudjelovali bi u aktivnostima koje umiruju duh umjesto da ga aktiviraju.

Foto: 123RF

Petominutna meditacija za postizanje mira koju može vježbati za vrijeme punog Mjeseca

Sjednite na stolicu ili na jastuk na podu. Postavite alarm da zvoni za pet minuta. Započnite tako što ćete osjetiti težinu podloge na kojoj sjedite. Zamislite nit na vrhu vaše glave koja se diže do nebesa. Osjetite kako vam se kralježnica produljuje i kako u tom sjedećem položaju postajete viši. Opustite ramena.

Obratite pažnju na dah. Kako udišete, osjetite temperaturu zraka koji ulazi naše nosnice. Kako izdišete, osjetite temperaturu zraka koji izlazi iz vaših nosnica. Ostanite u tom položaju i jednostavno mirno dišite u preostalim minutama. Kada um odluta, ponovno se usredotočite na držanje: kralježnica produljena, ramena opuštena, a podloga na kojoj sjedite teška.

Ova meditacija se može prakticirati tijekom nekoliko dana prije ili nakon punog mjeseca, prenosi Atma.

