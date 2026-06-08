Rani znakovi upozorenja na plućne bolesti: Ne ignorirajte ih!

Kronične bolesti donjih dišnih putova možda ne privlače pažnju poput srčanih bolesti ili raka, no riječ je o ozbiljnom zdravstvenom problemu koji pogađa milijune ljudi diljem svijeta. U ovu skupinu ubrajaju se kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB), kronični bronhitis, emfizem i teži oblici astme, a zajedničko im je to što otežavaju disanje i s vremenom mogu značajno narušiti kvalitetu života.

Problem je u tome što se simptomi često razvijaju polako i neprimjetno. Mnogi ih godinama pripisuju starenju, manjku kondicije, sezonskim alergijama ili jednostavno "lošem danu". Upravo zbog toga brojne osobe liječniku dolaze tek kada su pluća već znatno oštećena.

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Od 2017. godine, otprilike 545 milijuna ljudi diljem svijeta živjelo je s kroničnom respiratornom bolešću, što predstavlja značajan porast od 1990. godine. Ove bolesti činile su 7 posto svih smrtnih slučajeva diljem svijeta u 2017. godini. Samo u SAD-u, KOPB pogađa oko 14,8 milijuna ljudi, dok astma pogađa preko 25 milijuna ljudi.

Uobičajeni simptomi ovih bolesti uključuju:

Uporni kašalj

Kratkoća daha

Piskanje

Prekomjerno stvaranje sluzi

Jedan od prvih znakova upozorenja je uporan kašalj koji traje tjednima ili mjesecima. Osobito je zabrinjavajuće ako je praćen pojačanim stvaranjem sluzi. Kod kroničnog bronhitisa upravo su kašalj i iskašljavanje među najčešćim simptomima, dok se kod emfizema često javlja osjećaj da ne možete udahnuti dovoljno zraka.

Kratkoća daha također je simptom koji ne biste smjeli ignorirati. Ako se sve češće zadihavate tijekom aktivnosti koje su vam nekad bile potpuno uobičajene, poput penjanja stepenicama, šetnje ili nošenja vrećica iz trgovine, moguće je da vaša pluća više ne funkcioniraju kako bi trebala. U početku se nedostatak zraka javlja samo tijekom napora, no kako bolest napreduje, može se pojaviti i u mirovanju.

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Među ostalim simptomima ističu se piskanje pri disanju, osjećaj stezanja u prsima, kronični umor i učestale respiratorne infekcije. Neki ljudi primjećuju da se teže oporavljaju nakon prehlade ili gripe, dok drugi osjećaju stalni pritisak u prsima ili imaju osjećaj da im nedostaje zraka čak i kada sjede.

Ovi simptomi se često s vremenom pogoršavaju i mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija ako se ne liječe pravilno.



Nisu ugroženi samo pušači

Iako se kronične bolesti pluća često povezuju s pušenjem, stručnjaci upozoravaju da nisu ugroženi samo pušači. Dugotrajna izloženost onečišćenom zraku, industrijskoj prašini, kemikalijama, dimu iz kućanstva ili pasivnom pušenju također povećava rizik od razvoja bolesti. Važnu ulogu mogu imati i genetika te ponavljane respiratorne infekcije tijekom života.

Procjenjuje se da stotine milijuna ljudi diljem svijeta žive s nekim oblikom kronične respiratorne bolesti. KOPB je među najčešćim i najtežim oblicima te skupine bolesti, a stručnjaci upozoravaju da broj oboljelih i dalje raste.

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Dobra vijest je da rano otkrivanje može značajno usporiti napredovanje bolesti. Dijagnoza se najčešće postavlja testovima plućne funkcije, poput spirometrije, kojima se mjeri količina zraka koju osoba može udahnuti i izdahnuti. Po potrebi se rade i rendgenske snimke ili CT pluća kako bi se procijenilo eventualno oštećenje.

Liječenje: Neka je potrebna i terapija kisikom

Liječenje ovisi o vrsti i težini bolesti. Najčešće uključuje inhalatore koji šire dišne putove, protuupalne lijekove, plućnu rehabilitaciju i promjene životnih navika. Kod težih slučajeva može biti potrebna i terapija kisikom. Stručnjaci posebno naglašavaju važnost prestanka pušenja, koji je i dalje najvažniji korak u očuvanju plućne funkcije i usporavanju napredovanja bolesti.

Osim liječenja, ključnu ulogu ima prevencija. Redovita tjelesna aktivnost, uravnotežena prehrana, izbjegavanje duhanskog dima i zaštita od štetnih čestica odnosno iritansa na radnom mjestu mogu značajno smanjiti rizik od razvoja kroničnih bolesti pluća.

Pluća svakodnevno obavljaju jedan od najvažnijih poslova u organizmu - opskrbljuju tijelo kisikom. Zato svaki dugotrajan kašalj, osjećaj nedostatka zraka ili promjena u disanju zaslužuju pažnju. Stručnjaci poručuju da je upravo rano prepoznavanje simptoma najbolja zaštita od ozbiljnih komplikacija koje ove bolesti mogu donijeti.

*uz korištenje AI-ja