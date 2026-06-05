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ŠOKANTNO OTKRIĆE

Novo istraživanje: Ne morate trenirati svaki dan da smršavite

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 1 min
Novo istraživanje: Ne morate trenirati svaki dan da smršavite
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Novo istraživanje pokazuje da svakodnevno vježbanje nije nužno za mršavljenje. Sudionici koji su odradili isti tjedni volumen intenzivnog treninga postigli su slične rezultate bez obzira na raspored

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Dugo se vjerovalo da je za gubitak kilograma nužna gotovo svakodnevna tjelovježba, no novo znanstveno istraživanje iz Hong Konga pokazuje da to ne mora biti slučaj. Prema rezultatima objavljenima u časopisu Nature Communications, učinak na tjelesnu masu i kondiciju može se postići i uz rjeđe, ali dovoljno intenzivne treninge.

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Kilogrami 01:26
Kilogrami | Video: 24sata/pixsell

Znanstvenici su proučavali odrasle osobe s povećanim nakupljanjem masnog tkiva u području trbuha, koje su podijelili u nekoliko skupina. Jedna je skupina odrađivala 75 minuta visoko intenzivnog intervalnog treninga jednom tjedno, druga je isti ukupni volumen vježbanja rasporedila na tri odvojena treninga, dok kontrolna skupina nije imala fizičku aktivnost nego samo savjetovanje o zdravom načinu života.

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Nakon 16 tjedana pokazalo se da su obje aktivne skupine ostvarile vrlo slične rezultate. Došlo je do smanjenja tjelesne masnoće, manjeg opsega struka te poboljšanja kardiorespiratorne izdržljivosti, bez obzira na to koliko su često trenirali tijekom tjedna.

Intenzitet važniji od učestalosti

Autori istraživanja naglašavaju da ključ uspjeha nije u tome koliko puta tjedno osoba vježba, nego koliko je trening zahtjevan. Posebno se ističe intervalni trening, koji se sastoji od kratkih razdoblja vrlo visokog intenziteta, praćenih fazama odmora ili lakše aktivnosti.

Foto: 123RF

Takav oblik vježbanja potiče metaboličke procese koji pridonose sagorijevanju masnih zaliha, uključujući i visceralnu masnoću koja se povezuje s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa.

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Rezultati dodatno podupiru ideju tzv. “vikend sportaša” ili “vikend ratnika”, odnosno osoba koje većinu fizičke aktivnosti odrade u jednom ili dva dana u tjednu zbog nedostatka vremena tijekom radnog tjedna.

Side view portrait of a woman`s body part in jeans
Foto: Vadym Drobot

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se ne radi o izgovoru za neaktivnost. Ukupna količina kretanja i dalje ostaje presudna, a najbolji rezultati postižu se kada je tjelovježba redovita, strukturirana i dovoljno intenzivna.

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