Ravan trbuh nakon 50. godine? Trenerica otkrila pet zlatnih pravila za dobru formu

S godinama održavanje tjelesne forme mnogima postaje sve veći izazov. Promjene u mišićnoj masi, načinu života i tjelesnoj aktivnosti mogu utjecati na izgled tijela, a područje trbuha često je jedno od onih na kojima se promjene najviše primjećuju. Ipak, osobna trenerica Nancy Seal smatra da je moguće postići čvršći i definiraniji trbuh i nakon pedesete godine, bez drastičnih promjena životnih navika.

Seal, koja ima 25 godina iskustva u osobnom treniranju, ističe da svi imamo trbušne mišiće, no oni su kod mnogih prekriveni slojem masnog tkiva. Umjesto brzih rješenja, preporučuje postupne promjene koje je moguće dugoročno održavati.

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1. Neka tjelovježba postane dio svakodnevice

Prema riječima trenerice, jedna od najvećih pogrešaka jest započinjanje intenzivnih programa vježbanja koje je teško održavati. Umjesto toga, savjetuje pronalazak aktivnosti u kojima uživamo i koje se prirodno uklapaju u naš raspored.

Nema potrebe ustajati sat vremena ranije samo kako biste stigli u teretanu. Važnije je redovito se kretati i pronaći način vježbanja koji odgovara vašim mogućnostima.

Trenerica upozorava i na pretjerivanje s napornim treninzima, osobito ako tijelo nije naviknuto na takav intenzitet. Umjesto zadovoljstva, pretjerani napor može dovesti do iscrpljenosti i odustajanja od vježbanja.

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2. Aktivirajte trbušne mišiće i dok obavljate svakodnevne poslove

Za jačanje trbušnih mišića nije uvijek potrebna posebna oprema. Seal savjetuje njihovo aktiviranje tijekom običnih svakodnevnih aktivnosti.

Primjerice, svaki put kada prolazite kroz vrata možete ispraviti ramena, lagano uvući trbuh i aktivirati mišiće trupa. Takva navika, prema njezinim riječima, može pomoći i u poboljšanju držanja.

Čak i osobe koje većinu dana provode sjedeći mogu pronaći nekoliko minuta za jednostavne vježbe. Jedan od prijedloga jest izvođenje ruskih rotacija trupa uz bocu vode, dok se ispod radnog stola mogu izvoditi lagana podizanja i križanja nogu.

Trenerica preporučuje i održavanje ravnoteže na jednoj nozi tijekom jedne minute dnevno jer takva aktivnost zahtijeva angažiranje mišića trupa.

Foto: lev dolgachov

3. Pridržavajte se pravila 80/20 u prehrani

Umjesto strogih dijeta i potpunog izbacivanja omiljenih namirnica, Seal preporučuje pravilo 80/20. To znači da bi se oko 80 posto vremena trebalo hraniti uravnoteženo, dok preostalih 20 posto ostavlja prostor za povremeno uživanje u hrani koju volimo.

Naglašava da pretjerana ograničenja često dovode do suprotnog učinka jer se nakon razdoblja odricanja može pojaviti potreba za prejedanjem.

Kao primjer uravnoteženog obroka navodi tanjur koji sadrži ugljikohidrate, proteine i povrće. Ugljikohidrati osiguravaju energiju, dok su proteini važni za održavanje i izgradnju mišića, što s godinama postaje posebno značajno.

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Savjetuje i smanjivanje unosa izrazito prerađene hrane, a kao jednostavnu smjernicu predlaže izbjegavanje proizvoda s dugim popisom sastojaka. Ipak, ističe da povremeni komadić čokolade ili čaša vina neće poništiti sav prethodni trud.

4. Ne zaboravite na kardio aktivnosti

Vježbe za trbušne mišiće mogu povećati njihovu snagu, no za vidljiviju definiciju važan je i udio masnog tkiva u tijelu. Upravo zato trenerica preporučuje redovite kardiovaskularne aktivnosti.

Foto: Li Zhongfei

Nakon pedesete godine posebno savjetuje aktivnosti manjeg intenziteta koje manje opterećuju zglobove. Među njima su hodanje, plivanje i ples, koji osim tjelesnih dobrobiti mogu biti i prilika za druženje.

Preporučuje dvije do tri takve aktivnosti tjedno, ali naglašava da je redovitost važnija od intenziteta. Onima koji tek počinju savjetuje postupno povećavanje aktivnosti.

Kao jednostavnu promjenu navika predlaže odlazak na ples s prijateljima umjesto uobičajenog druženja uz piće nakon posla.

5. Slušajte svoje tijelo i omogućite mu odmor

Posljednje pravilo odnosi se na odmor i oporavak, koje mnogi zanemaruju u nastojanju da što prije postignu željene rezultate.

Seal ističe da nije svaki dan jednak. Ponekad će hodanje od 10.000 koraka biti jednostavno, dok će drugim danima i znatno manja aktivnost predstavljati napor.

Umjesto forsiranja treninga pod svaku cijenu, savjetuje prilagođavanje aktivnosti vlastitom raspoloženju, energiji i tjelesnim mogućnostima.

Foto: 123RF

Smatra i da pretjerana usredotočenost na prehranu i broj odrađenih treninga može stvoriti nepotreban pritisak. Zato potiče ljude da vježbanje doživljavaju kao priliku za brigu o sebi, a ne kao još jednu obvezu.

Iako vidljivost trbušnih mišića ovisi o nizu čimbenika, uključujući genetiku i raspodjelu masnog tkiva, redovito kretanje, uravnotežena prehrana i dovoljno odmora mogu pridonijeti boljoj tjelesnoj formi i zdravlju.

Poruka trenerice jednostavna je: za rezultate nije potrebno potpuno promijeniti život preko noći. Važnije je usvojiti male, održive navike koje s vremenom postaju dio svakodnevice.