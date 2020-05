Različite forme: 10 malih i slatkih torbica proljetnih boja

One su male i praktične, jednostavno ih je nositi te su idealne za sve one sitnice - od maramica do ruža. Ovo proljeće torbice nose prekrasne nijanse, od fuksije i crvene, do finih pastela, a vodeći high-street brendovi predlažu ih u jednobojnoj, minimalističkoj varijanti. Uglavnom su na preklop, koji je zahvalan jer dobro čuva naše dragocjene stvarčice.

Foto: Mohito

Inspirirana bojama cvijeća, mala, elegantna torbica u nijansi fuksije, idealna je za razne street style kombinacije. Cijena: 149 kn, Mohito.com

Foto: Reserved

Inspiracija sportskim trendovima očita je u torbici s džepovima, u kojoj svaka sitnica ima svoje mjesto. Cijena: 179.90 kn, Reserved.com

Foto: Mohito

Za sve ljubiteljice predivne pistaccio nijanse namijenjen je ovaj stilski slatkiš kompaktne forme. Cijena: 189 kn, Mohito.com

Foto: Zara

Boudoir kao mikro trend ulazi u područje torbica, gdje one postavljaju hommage satenu, svili i svim mekanim jastucima. Cijena: 179.90 kn, Zara.com

Foto: H&M

Mala, slatka i roza kreacija nadograđena je jednostavnom velikom kopčom i dizajnom praktičnog poklopca. Cijena: 151 kn, H&M

Foto: Stradivarius

Niti jedan koloristički snažan trend ne može proći bez prekrasne tirkizne. Cijena: 105 kn, Stradivarius.com

Foto: Reserved

Boja lavande jedna je od proljetnih miljenica svih dama koje vole diskretnu eleganciju. Cijena: 139,90 kn, Reserved.com

Foto: Stradivarius

Pleteni kožnati dizajn ove godine popularan je na modnim dodacima poput cipela i torbica. Cijena: 84 kn, Stradivarius

Foto: Zara

Perlice raznih boja ujedinile su se na maloj kreaciji inspiriranoj tribal trendovima. Cijena: 299,90 kn, Zara.com

Foto: H&M

Sočna narančasta podsjeća na romantične zalaske sunca i nebo na prostranim morskim plažama. Osim za gradske, ova je ljepotica kao stvorena za stylinge na godišnjem odmoru. Cijena: 151 kn, H&M.com

