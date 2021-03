Većina ljudi misle i smatraju kako su prašak za pecivo i soda bikarbona iste stvari, možda ste ih i čak u nekom trenutku skupa koristili, ali oni su zapravo potpuno različite stvari i koriste se na različite načine u kuhinji i u kući.

Evo koja je razlika između praška za pecivo i sode bikarbone i za što se oni trebaju koristiti:

Razlika je prvenstveno u kemijskom sastavu i ne, jedno, drugo ne može mijenjati u receptu jer svaki od tih sastojaka ima drugačiju funkciju.

Soda bikarbona, poznata i kao kuhinjska soda, često se koristi u kuhinji i u kupaonici, a mnoge obitelji bez nje ne mogu u kućanstvu. Znanstveni joj je naziv natrijev hidrogenkarbonat, a koristi se prvenstveno kao sredstvo za dizanje tijesta, iako ima i mnogo značajnih zdravstvenih primjena.

Najčešće se koristi za pečenje kolača. Amerikanci je zovu 'Baking soda', a kod nas je takva soda poznata kao soda bikarbona, koja je u stvari bazni mineral koji u kombinaciji s nečim kiselim poput limuna stvara plin ugljični dioksid. Prašak za pecivo u osnovi je soda bikarbona s kiselinom koja je već ugrađena, piše The Sun.

Ali ne možete ih koristiti istodobno u pečenju. Ako pokušate, vaš recept vjerojatno neće ispasti onako kako ste zamišljali.

Soda bikarbona je čest sastojak koji se pojavljuje u receptima koji uključuju kisele sastojke kao što su javorov sirup, sok od limuna i bundeve. Ti proizvodi su često tamniji i hrskaviji. Ako je pravilno skladištite, soda bikarbona, nema rok trajanja.

Soda je također super učinkovita, abrazivna i izvrsno je prirodno sredstvo za čišćenje. Može se koristiti za čišćenje prljavih madraca, potamnjelog nakita, a čak djeluje i kako bi kuhinjski sudoper zablistao.

Što je prašak za pecivo?

To je kombinacija sode bikarbone i još jedne kiseline (najčešće je to vinska kiselina) sa inertnim stabilizatorom (neaktivni sastojak koji sprječava reakciju), a to je vrlo često kukuruzni škrob.

Za razliku od natrijevog bikarbonata koji zahtijeva aktiviranje kiseline i tekućine, prašak za pecivo treba samo tekućinu. Kao što i samo ime govori, prašak za pecivo koristi se u kuhinji za razne recepte. Koristi se za povećanje volumena i olakšavanje teksture pečenih proizvoda.

Glavna razlika: Soda bikarbona je alkalna, a kad se miješa u nešto kiselo, poput octa, pustiti će plin. Ovdje je ključ da soda bikarbona zahtijeva neku vrstu kiseline da aktivira reakciju. Tako će raditi u receptima koji uključuju kisele sastojke kao što su mlaćenica, kiselo vrhnje, sok od limuna, jogurt i tako dalje. Prašak za pecivo, nije ništa drugo nego soda bikarbona s nekom vrstom kisele mješavine koji su već uključeni. Soda bikarbona i kiselinski spoj neće reagirati dok se ne navlaže, što uzrokuje da se dvije kemikalije miješaju.

Pojam s kojim ćete se često susretati je i 'samo dižuće brašno'. Sami ga možete jednostavno pripremiti:

1 šalica brašna za sve namjene (150g)

1 i pol čajna žlica praška za pecivo

1 čajna žlica soli

Ovako pripremljeno brašno možete čuvati do 6 mjeseci u zatvorenoj staklenci. Ako ga pripremate od cjelozrnatog brašna, obavezno ga čuvajte u hladnjaku, savjetuje pekarski glasnik.