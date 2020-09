Recepti za zimnicu: Kako kiseliti kupus i ciklu, napraviti ajvar...

Fermentirana hrana je izvrstan izvor probiotika koji pomažu očuvanju zdravlja probavnog sustava, a time i organizma. Stoga i stručnjaci preporučuju što češću konzumaciju takvih namirnica

Od početaka ljudskog roda spremanje i čuvanje hrane bilo je među važnijim zadaćama. Tradiciju pripreme zimnice zadržali smo do danas, a cilj i svrha je sačuvati nutritivno sadržajne obroke za hladne zimske mjesece kad nemamo na raspolaganju domaćeg svježeg voća i povrća.

Naravno, ne treba zanemariti ni važnu činjenicu da je zimnica uglavnom vrlo ukusno spravljena hrana koju je zadovoljstvo jesti.
 Zimnica se obično priprema u ovo doba godine jer su plodovi tad na vrhuncu zrelosti, a istodobno su nutritivno najbogatiji. Ovisno o odabranoj namirnici, postoje različite tehnike pripreme. Kad je o povrću riječ, najčešće se pripremaju ukiseljeni ili usoljeni obroci, dok se kod voća mogu kuhati pekmezi, džemovi ili kompoti. Bobičasto voće ipak je najzdravije svježe ili zamrznuto, a iskuhavanjem se gubi znatan dio nutrijenata.</p><p><br/> Kod načina pripreme hrane za zimnicu važno je odabrati i odgovarajući način spremanja i pohrane, jer treba imati na umu da se hrana u neodgovarajućim uvjetima brzo kvari pa biste se lako mogli susresti s plijesni i drugim mikroorganizmima koji ne samo što će uništiti vaš trud oko namirnica, nego čak mogu biti opasni za zdravlje. Stoga je iznimno važno koristiti neoštećene i besprijekorno čiste staklenke i poklopce koji se mogu dobro zatvoriti. Uobičajeni način sterilizacije staklenki je kuhanje u kipućoj vodi oko 15 minuta prije punjenja zimnicom.</p><p><br/> Kiseli kupus je svakako među najomiljenijim namirnicama zimnice, a sadrži brojne antioksidanse, vlakna, vitamine, minerale i druge hranjive tvari. Uz njega, od ostalih fermentiranih namirnica na popisu omiljenih nalaze se krastavci, repa i drugo povrće. Fermentirana hrana je i bogat izvor probiotika koji blagotvorno djeluju na zdravlje crijeva i probavnog sustava na taj način štiteći zdravlje cjelokupnog organizma.</p><p><br/> Ako ste pripremali zimnicu uz bake ili druge članove obitelji, onda su vam svi postupci jasni i sad možda tragate tek za novim recepturama već iskušanih jela. No ako ste početnik i ovo vam je prva zimnica, preporuka je odabrati prokušane recepte s kojima je mogućnost pogreške minimalna.<br/> Nakon što ste staklenke napunili slasnom hranom, spremite ih na suho i hladno mjesto gdje bi idealna temperatura trebala stalno iznositi oko 10 stupnjeva. Ako ste sve dobro napravili, zimnica će potrajati i do godinu dana.</p><h2>Domaći ajvar</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 5 kg crvene rog paprike, 1,5 kg patlidžana, 1-2 ljuta feferona, 1 žlica alkoholnog octa, 1 glavica češnjaka, 1/2 l ulja, oko 2 žlice soli<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Paprike pecite u pećnici 225°C dok se kožica ne počne odvajati. Ohlađene očistite od kožice, sjemenki i peteljki. Patlidžane pecite na istoj temperaturi oko 30 minuta. U lonac ulijte ulje, ocat, dodajte patlidžane, feferone i papriku te kuhajte od dva do tri sata. Cijelo vrijeme miješajte, a na kraju dodajte začine po želji. Za inačice možete pripremiti malidžano, tj. ajvar od zelene paprike, ili pak pinđur, koji se spravlja s rajčicom.</p><h2>Kiseli krastavci</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 5 kg malih krastavaca, sol, alkoholni ocat, svježi ili suhi kopar, voda, papar u zrnu, začini prema želji<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Kod kiseljenja krastavaca vrijedi pravilo da su bolji što su manji pa tako birajte što sitnije krastavce. Isto tako, spremajte ih u manje staklenke kako bi se sadržaj brzo potrošio. Krastavce dobro operite i posušite suhom kuhinjskom krpom. Potom ih stavite u staklenke, dodajte nekoliko zrna papra i kopar ili začine koje volite. Za pripremu kisele smjese vodite se omjerom da vam za litru alkoholnog octa treba tri litre vode.</p><p>Dakle, dva decilitra octa razrijedite sa sedam decilitara vode. Neki obično dodaju i žlicu šećera u mješavinu, no taj korak možete preskočiti. Za kilogram krastavaca potrebno vam je oko pola litre mješavine octa i vode. Krastavce u staklenkama prelijte mješavinom, ostavite pola sata da odstoje i u slučaju potrebe dolijte još tekućine. Potom dobro zatvorite poklopcem. Staklenke složite na dno velikog lonca i dolijte hladne vode toliko da trećina, tj. vrh staklenke izviruje iz vode. Potom zakuhajte vodu do vrenja, a zatim isključite štednjak i ostavite staklenke u vodi dok se ne ohlade. Ohlađene staklenke izvadite iz vode te spremite na suho i tamno mjesto u smočnici.</p><h2>Ukiseljene zelene rajčice</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 2 kg zelene rajčice, 6 dcl octa, 1 l vode, 1 žlica soli, 1 žlica šećera, 1 glavica luka, papar u zrnu, feferon<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Priprema je vrlo jednostavna. Rajčice oprati, osušiti i složiti u tegle. U svaku teglu dodati ljuti feferon. Ostale sastojke prokuhati i otopinom preliti rajčice te ostaviti do sutradan. Po potrebi doliti još kiselog naljeva, a potom zatvoriti staklenke i pohraniti ih u smočnici do konzumacije.</p><h2>Ukiseljeni celer</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 2 šalice narezanog i očišćenog korijena celera, 1 šalica alkoholnog octa, 1 šalica šećera, 1 čajna žličica morske soli<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Celer oguliti i narezati na tanke listiće ili trakice uz pomoć noža za guljenje. U lonac uliti ocat, sol i šećer te kuhati dok se sol i šećer ne otope. Dodati korijen celera i čim tekućina ponovno zakipi ukloniti s vatre. Celer potom prebacite u steriliziranu staklenku i prelijte tekućinom u kojoj se kuhao. Poklopite i stavite u hladnjak te potrošite kroz dva tjedna.</p><h2>Ukiseljeni ljubičasti luk kao dodatak roštilju</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 2 velika ljubičasta luka, 1 dcl alkoholnog octa, 2 dcl šećera, 3 dcl vode, papar u zrnu<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Luk tanko nasjeckajte na trakice i stavite u sterilizirane teglice. Dodajte papar u zrnu. U međuvremenu na štednjaku prokuhajte vodu sa šećerom i alkoholnim octom tako da se šećer u potpunosti rastopi. Smjesu prelijte preko staklenki s lukom i ohladite u hladnjaku. Ukiseljeni luk može se koristiti već nakon nekoliko sati stajanja, a odličan je u kombinaciji s mesom s roštilja, kao dodatak salatama ili sendvičima s mesom. Krajnji rok za konzumaciju je unutar dva tjedna.</p><h2>Miješana salata</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 2 kg kupusa, 2 kg krastavaca, 2 kg paprike, 2 kg mrkve, 2 kg cvjetače, 1 l octa, 400 gr šećera, 7 žlica soli, vrećica vinobrana<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Povrće oprati, očistiti i usitniti. Staviti u lonac ili veliku posudu te preliti mješavinom octa, šećera, soli i vinobrana. Ostavite da tako stoji 24 sata i povremeno promiješajte. Potom mješavinom povrća punite sterilizirane staklenke, dobro pritisnite da istjerate zrak i čvrsto poklopite te spremite na tamno i hladno mjesto.</p><h2>Talijanski pesto umak</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 3 svežnja bosiljka, 3 režnja češnjaka, sol, papar, 3 žlice pinjola, 3 žlice ribanog parmezana, 3 žlice ribanog sira pecorina, 8 žlica maslinova ulja te dodatno maslinovo ulje za prekrivanje. Umjesto bosiljka možete koristiti i mažuran, origano ili metvicu, a pinjole možete zamijeniti orasima, bademima ili kikirikijem</p><p><br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Bosiljak operite, osušite ili istresite vodu te natrgajte listove. Sitno nasjeckajte češnjak. Električnom miješalicom usitnite bosiljak, češnjak, sol, papar, pinjole i sireve te pritom oprezno dolijevajte ulje kako biste dobili gladak, gusti namaz. Kušajte odgovara li vam okus te dodajte soli ili papra. Sterilizirajte staklenku i pripremite je te u nju potom prelijte smjesu. Lagano je zagladite i prelijte uljem. Dobro zatvorite staklenku i stavite je na hladno. </p><h2>Kiseli kupus</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 30 kg glavica kupusa, 1 kg soli, voda, pola šake papra u zrnu, 10 listova lovora<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Kupus operite i očistite od nekoliko vanjskih listova. Odvojite za sarmu šest najvećih glavica, a ostale rasijecite na četvrtine i polovine te očistite od kocena. Velikim glavicama kocen izdubite i u udubinu nasipajte sol. Za kiseljenje može poslužiti bačva, ali i vreća. Dio kupusa naribajte. Važno je da kupus dobro sabijete pa između cijelih glavica ugurajte prerezane glave te naribani kupus u slojevima. Težak kamen omotajte kuhinjskom krpom u koju ste stavili sol i položite na vrh. Poklopite drvenim ili plastičnim poklopcem. Držite tako dva mjeseca na temperaturi oko 18 stupnjeva te redovito svakih nekoliko dana operite kamen i provjerite jesu li iznad kupusa barem dva prsta tekućine.</p><h2>Kečap</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 3 šalice zrelih malih rajčica, 1/2 sitno narezane glavice luka, 1 svježa sitno nasjeckana chilli papričica, 1 žlica soka od limete, 1 žlica meda, 1/4 žlice soli</p><p><strong>Priprema:</strong><br/> Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. U zdjelu stavite sve sastojke i dobro ih pomiješajte kako bi se okusi proželi i sjedinili, a potom ih složite na lim za pečenje.<br/> Lim s povrćem stavite u pećnicu i pecite od 20 do 25 minuta dok pokožica rajčica ne posmeđi, a višak vode lagano ispari. Provjeravajte svako toliko kako ne biste pretjerali te da povrće ne zagori.</p><p><br/> Kad ste sigurni da je povrće gotovo, izvadite ga iz pećnice i stavite sa strane da se ohladi.<br/> Nakon toga ohlađenu smjesu usitnite blenderom ili štapnim mikserom dok ne postane posve glatka. Smjesu prelijte u sterilizirane staklenke te čuvajte na hladnom i tamnome mjestu. Kečap iz pećnice je odličan dodatak mesu i povrću s roštilja, kao i prženim krumpirićima ili tortiljama te sendvičima ili drugim kombinacijama.</p><h2>Paprike punjene sirom</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 1 kg manjih paprika babura, 1 kg mladog kravljeg sira, 2 litre mlijeka, 2 žličice soli<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Paprike operite, očistite i napunite sirom. Paprikama napunite tegle, a u drugom loncu skuhajte mlijeko sa solju i tom mješavinom prelijte paprike. Ostavite otvoreno na hladnome mjestu i samo prekrijte čistom gazom. Nakon dva dana dodajte još malo posoljenog toplog mlijeka, a kad se ohladi, pritisnite paprike i zatvorite tegle. Čuvajte na hladnome mjestu.</p><h2>Ukiseljena cikla</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 1/2 kg cikle, 1 dcl jabučnog octa, 2 dcl vode, 1,5 žličica soli<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Kvalitetne glavice cikle kuhati u vrućoj slanoj vodi. Kad je cikla kuhana, pričekate da se ohladi i potom je očistite od kore te narežite na ploškice. Ploškice složite u sterilizirane staklenke. U loncu prokuhajte ocat, sol i vodu te kipućom tekućinom prelijte ciklu u staklenkama i dobro zatvorite. Potom staklenke ostavite da se ohlade. Sljedećeg dana ih pasterizirajte, odnosno kuhajte u vodi sve dok se ne pojave mjehurići. Potom pričekajte da se ohlade te staklenke spremite u smočnicu. Za pripremu zimnice birajte manje tegle kako bi se sadržaj brzo potrošio nakon otvaranja.</p><h2>Kisele lučice</h2><p><strong>Sastojci:</strong><br/> 1 kg lučica, 300 ml octa, 250 ml vode, 2 žličice soli, 2 žličice šećera, lovorov list, timijan, crni papar u zrnu<br/> <strong>Priprema:</strong><br/> Zakuhajte ocat, vodu, sol i šećer te je ohladite. Lučice prije kiseljenja možete kratko prokuhati oko pet minuta kako bi bile mekše. Kapulice složite u staklenke i na vrhu ih fiksirajte čačkalicama da ne izviruju. Dodajte začine i prelijte otopinom. Ukiseljene lučice potom spremite na tamno i hladno mjesto, a spremne su za konzumaciju nakon tri do četiri tjedna.</p>