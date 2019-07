Rekli joj da ima još samo dan života, a ona postala olimpijka

U lipnju 2014. godine umjetnička klizačica s američkim i izraelskim državljanstvom Aimee Buchanan (26) osjetila je snažne bolove u trbuhu. Zbog njih nije mogla spavati, pa je sljedećeg jutra zamolila majku da je odvede na Hitnu u Lexingtonu, prenosi Daily Mail. Odmah su započeli s pretragama i ustanovili da su joj se crijeva odvojila od svojih hvatišta, zapetljala se i pretvorila u čvor uzrokujući opstrukciju crijeva. Ustvrdili su kako joj je odumrlo gotovo metar crijeva te da mora na hitnu operaciju.

2016 Israeli National Champion!!! pic.twitter.com/EpY8rGdKSX — Aimee Buchanan (@aimeebuch) December 16, 2016

- Zapetljaj crijeva je kretanje dijela crijeva oko svoje osi što može biti ugrožavajuće stanje ako dovede do paralize crijeva. Crijevo je na nekim mjestima učvršćeno za stražnju stijenku i prekriveno dijelom sluznice. Na nekim je mjestima učvršćeno jače, a ondje gdje je slobodno dolazi do okretanja oko svoje osi, okreće se i oko svog hvatišta i time vrši pritisak na krvne žile. To vodi do slabije prokrvljenosti, razvija se upala koja vodi do nekroze crijeva i propadanja sluznice - pojašnjava dr. med. Altijana Kadić, spec. hitne medicine iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Foto: Dreamstime

Takvo je stanje životno ugrožavajuće. Zapetljano crijevo počinje se širiti, postaje paralitično što znači da ne vrši svoju funkciju. Simptomi takvog stanja su jaki bolovi, najčešće grčevi, osjećaj napuhnutosti, razni slušni fenomeni iz trbuha poput klokotanja, osjećaj mučnine, povraćanje i popratna temperatura te opstipacija - nastavlja dr. Kadić dodajući kako zbog zastoja u radu crijeva sadržaj u crijevima počinje truliti, a pacijent ne znajući što se zbiva i dalje unosi hranu i tekućinu. Zbog toga se javlja mučnina, a povraćeni sadržaj poprima neugodan miris na stolicu i zelenu boju.

Zbog upale i onemogućene cirkulacije crijevo može puknuti, pa se sadržaj izlijeva u trbušnu šupljinu i tada je velika opasnost od sepse. Riječ je o životno ugrožavajućem stanju, nastavila je dr. Kadić dodajući kako se bolest javlja naglo i spontano te pogađa sve dobne skupine. Ponekad se spontano povuče, nešto se češće komplicira kod starijih i nepokretnih pacijenata koji uzimaju lijekove koji djeluju na središnji živčani sustav pa im je zbog toga usporeno i kretanje crijeva, a može se javiti i kod trudnica zbog pritiska gravidne maternice, pojasnila je liječnica.

Stanje se liječi kirurški. Sa svim se tim strahovima borila i Aimeeina obitelj jer su im liječnici rekli da ne vjeruju kako će preživjeti više od 24 sata. No uspjela je. Najviše ju je pogodila činjenica da će joj za oporavak trebati mjeseci. Nakon gotovo godinu dana uporne vježbe i treninga vratila se u formu i pobijedila na državnom natjecanju, a lani je nastupala na Zimskim olimpijskim igrama kao reprezentativka Izraela.

- Bolovi koje sam osjećala bili su kao da me netko ubadao nožem u trbuh. Pokušavala sam zaspati nadajući se da će proći, no bilo mi je sve gore - prepričala je novinarima objašnjavajući kako ne voli posjete liječnicima, pa kad je roditeljima rekla da mora u bolnicu znali su da je situacija vrlo ozbiljna. Lokalna bolnica napravila joj je ultrazvuk i CT, a kad su shvatili o čemu je riječ, prebacili su je u bolnicu u Bostonu.

Just chillin with my puppy <3 pic.twitter.com/s26PAxg3 — Aimee Buchanan (@aimeebuch) December 26, 2012

- Moja su se crijeva doslovno zavezala u čvor toliko čvrsto kao kad zavežete vezice na cipelama. To je blokiralo čitav sustav i došlo je do sepse - prisjetila se. Sepsa je također životno ugrožavajuće stanje kada bakterije prodru u krvotok. Liječnici govore o nekoliko faza bolesti prije nastanka smrtonosnog septičnog šoka. Odmah su je odvezli na operaciju gdje su joj kirurzi odrezali gotovo metar crijeva u kojima je tkivo bilo potpuno propalo. Ne zna se uzrok toj komplikaciji.

- Rekli su mi da se to često javlja kod oboljelih od Crohnove bolesti ili raka crijeva, no nemam ništa od toga. Ostaje misterij što je bilo - kazala je ona. Klizanje je bila njezina strast i znala je da će zbog svog zdravlja morati usporiti.

- Bila sam slomljena kad sam shvatila da neću moći klizati. Liječnici su rekli da ću se oporavljati tri do četiri mjeseca. Srce mi se slomilo. Klizanje je moj život i nisam znala što ću bez njega. Čim sam imala snage ustati iz kreveta, počela sam moliti roditelje da me voze na klizalište - kazala je. Trebalo joj je godinu dana da se vrati u formu.

great start to the season this weekend in #LakePlacid. 2 new personal bests, won FS, &tried many new elements! pic.twitter.com/xhjJZDjfhH — Aimee Buchanan (@aimeebuch) June 27, 2016

- Uvijek gledam kako mnogi zdravo za gotovo doživljavaju dragocjeni život, no tek kad sam se razboljela shvatila sam koliko je život predivan. Nikad ne odustajte i nikad ne gubite nadu. Znam da zvuči otrcano, ali je tako istinito. Imala sam mnogo šansi odustati i plakati nad sobom, ali pokušavala sam se osnažiti psihički i fizički da se mogu što prije vratiti klizanju i svom normalnom životu - poručila je za kraj.