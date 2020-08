Režete li povrće ispravno? Top vodič kuhara olakšat će posao

Profesionalni kuhari otkrivaju kako se ispravno reže povrće - na primjeru luka, češnjaka, buče, brokule i avokada. Pravilne tehnike omogućit će vam bržu pripremu obroka nakon što ih, uz malo vježbe, savladate

<p>Možda mislite kako to nije neka posebna vještina te da je svejedno kako režete povrće koje ionako završi u jelu, no postoji samo jedan pravilan način koji znatno olakšava kuhanje, otkriva nova grafika.</p><p>Tih šest profesionalnih tehnika pridržavaju se svi profesionalni kuhari, a upravo taj način jamči da će jela izgledom i okusom biti baš poput onih iz kuharica. </p><p>Od muškatne tikvice do brokule i luka, ovako profesionalci režu povrće:</p>