Koliko dugo hrana može ostati u hladnjaku koji je prestao raditi

Pokvario vam se hladnjak, imate radove u zgradi pa nema struje ili se pokvarila trafostanica? Vjerojatno ste se u takvim situacijama zapitali koliko dugo hrana može stajati u hladnjaku

<p>Kratki nestanak struje koji će potrajati svega nekoliko minuta neće ni na koji način utjecati na hranu u vašem hladnjaku, piše <a href="https://www.health.com/food/how-long-food-lasts-in-fridge-no-power">Health</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice koje ne treba držati u hladnjaku</p><p>No pravo je pitanje koliko će dugo vrijediti hrana u hladnjaku ako struje nema satima ili čak danima, te u kojem trenutku razmnožavanje bakterija postaje zdravstveni problem.</p><h2>Koliko dugo hladnjak zadržava temperaturu</h2><p>- Bez struje hladnjak će vjerojatno zadržati temperaturu do četiri sata ukoliko su vrata zatvorena, kaže <strong>Tamika Sims</strong>, direktorica komunikacija za tehnologiju hrane u International Food Information Council. Kaže kako će hrana u hladnjaku vjerojatno ostati hladna i duže, pa ukoliko je hladnjak napola pun onda može izdržati cijeli dan, a ako je dobro napunjen, onda i do 48 sati. Što je više hrane u hladnjaku, hladnoća se bolje zadržava.</p><p>No nemojte doći u napast i provjeravati stanje hrane svakih nekoliko minuta jer ćete tako ubrzati rast temperature i kvarenje namirnica.</p><p>- Kako biste zadržali temperaturu, ključno je držati vrata hladnjaka i zamrzivača čvrsto zatvorenima kad nema struje, kaže Sims.</p><h2>Kako prepoznati kad se hrana pokvarila</h2><p>Tijekom nestanka struje možete u hladnjak staviti termometar kako biste ustanovili je li hrana sigurna.</p><p>- Normalna temperatura u hladnjaku je oko četiri stupnja Celzijeva ili niža, dok bi zamrzivač trebao biti na temperaturi od nula stupnjeva i nižoj. Ako vaš uređaj nema ugrađeni termometar, možete iskoristiti termometar za hranu i provjeriti svaku namirnicu pojedinačno kako biste ustanovili je li sigurna za konzumaciju, savjetuje Sims.</p><p>Neke namirnice poput mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa mogu vrlo brzo poprimiti neugodan miris ili lošu boju, no ne možete se uvijek osloniti na izgled hrane kako biste procijenili njezinu sigurnost.</p><p>- Za namirnice iz zamrzivača koje odmrzavate i pripremate za konzumaciju valja pripaziti da im temperatura prije pripreme bude niža od četiri stupnja Celzijeva. S druge strane, ako su meso, jaja ili ostaci hrane bili više od dva sata na temperaturi višoj od četiri stupnja, vrijeme je da ih bacite, kaže Sims.</p><p>Dodaje kako uvijek valja biti oprezan, pa ukoliko niste sigurni je li neka namirnica još dobra za jelo ili nije, pametnije je baciti je i osloniti se na konzerve i trajnu hranu iz smočnice za pripremu obroka. Kako biste izbjegli suvišno bacanje hrane, korisno je najprije iz hladnjaka pojesti najosjetljivije namirnice s najkraćim rokom trajanja. To podrazumijeva ostatke obroka, meso i hranu koja sadrži meke sireve, vrhnje i mlijeko.</p><h2>Kako sačuvati hranu od kvarenja</h2><p>Ako postoji vjerojatnost da struje neće biti nekoliko dana, kupite suhi led i njime napunite svoj hladnjak i zamrzivač kako bi hrana ostala na sigurnoj temperaturi. Čak ni zimi ne valja hranu ostavljati izvan hladnjaka. State Department of Health iz New Yorka upozorava da su temperature koje su dovoljne za hranu iz hladnjaka i dalje previsoke za hranu iz zamrzivača. Dodatno, iako se čini da je vani zrak hladan, sunce može zagrijati namirnice do temperature koja će omogućiti rast bakterija.</p><h2>Kako sačuvati hranu prije nestanka struje</h2><p>Prije nestanka struje možete poduzeti razne korake kako biste produljili trajanje zamrznute hrane i one u hladnjaku. State Department of Health iz New Yorka preporučuje da grupirate namirnice u zamrzivaču, pa tako meso držite na zasebnoj hrpici kako se u slučaju otapanja njihovi sokovi koji mogu potaknuti rast bakterija ne bi miješali sa drugim namirnicama. Hrana s visokim udjelom vode, poput mesa ili voća, ostat će zamrznuta dulje od hrane s niskim udjelom vode poput kruha.</p>