Riječanka koja s iglom radi čuda: Njen vez osvojio je sve, a kuglice putuju čak i do Meksika

Vesti me naučila teta i to kada sam imala 14 godina. Nešto malo sam vezla. Nakon toga sam pauzirala sve do prije dvije godine. Vezem sve sama, ali velika pomoć mi je suprug koji preuzme sve obaveze oko naših cura i kućanstva kako bi ja mogla raditi kada su mi velike gužve. Bez njega ne bi bilo ni MiLo Rukotvorina, sažela je svoj cijeli život u par rečenica kreativna Riječanka Samanta Gangur (39), po zanimanju je tehnička crtačica u brodogradnji.

Njezine vezene kuglice i originalni vjenčići već su nadaleko poznati, pa narudžbe samo pristižu.

- Najviše radim personalizirane vezove za vjenčanja, krstitke, rođendane i slične svečanosti. Ljudi vole imati posebnu uspomenu na takav dan, i tu uskačem ja - i moji konci - smije se Samanta. Prije Adventa puno se naručuju božićni ukrasi, pa nam priča kako joj za jednu kuglicu treba oko dva sata, iako sve ovisi i tome koliko dizajn ima detalja.

- Vijenac radim po dva tri dana, jer prvo ručno bojim platno tek onda kada se sve osuši krenem vesti. Posljednje šijem trake od tkanine koje idu oko samog vijenca - objašnjava. Oduvijek je bila vrlo kreativna, i isprobavala svakakve tehnike ručnog rada, no nikad nije taj svoj talent smatrala kao nešto ozbiljno, nešto od čega bi mogla napraviti posao.

- Dugo sam potiskivala svoju kreativnost, jer sam odgojena u generaciji koja nije poticala takve talente. Volim crtati i tu su počeli moji prvi kreativni uradci, a kada sam shvatila da imam neku vrstu dara krenula sam dalje. Šijem bookmarkere i mašne na šivaću mašinu. Tata me naučio šivati na mašinu i zahvalna sam što imam tatine" zlatne ruke" barem mi tako svi govore. Meni je to možda posebno.Pa tako danas oslikavam i vezem tenisice, šijem i vezem mašne za kosu i vezem nakit. Radim i 3D vezove koje ili punim vatom pa konac ide na samu vatu, ili oblikujem elemente od žice i konca. Posebno volim 3D motive i nadam se da ću uskoro imati više vremena za takve radove. Radim na Borovo tenisica tako da sam sretna što sam vez i tradiciju Borova povezala i zaista su odlične reakcije - priča Samanta.

Pred blagdane je sva u šarenilu, perlicama koje šije na vez i koje ljudi jako vole i prepoznaju kao njene.

- Tako da me jako veseli kada stigne poruka - "ja bi one vaše perlice". Veseli me i što stvaram zaista kuglice za posebne priče, kao što je prvi Božić bebe ili prvi Božić u braku ili novom stanu. Sitnice koje ostaju i postaju posebne uspomene - priča naša sugovornica.

Većinom njene radove naručuju ljudi iz Hrvatske, ali imam i narudžbe stranaca koji žive tu pa vez šalju u svoje rodne zemlje kao nešto posebno i drugačije.

- Zanimljive su priče o tome gdje je sve otputovao vez. Tako da imam mladenku iz Portugala koja je dobila moj vez, ili vez prijateljstva koji je otputovao u Meksiko. Jedna smiješna priča ispala je kada sam radila vez za jednog poznatog sportaša, koji je osvojio sve što se dalo osvojiti. Radila sam siluetu te osobe pa su mi poslali njegove vjenčane fotografije. Iskreno u tom izdanju ga nisam na prvu prepoznala, dok mi suprug nije rekao, 'Znaš ti tko je to?'. Kasnije samo se svi nasmijali, čak i klijentica koja je naručila vez - prisjeća se Samanta i dodaje da su te priče uvijek najbolji dio posla jer se kroz njih proživljavaju životne situacije i emocije. Ponekad su vesele, ponekad tužne, ali sve su dio života...

- MiLo dolazi od imena mojih kćerkica Mishe i Lole koje su me potakle da otvorim obrt i radim od kuće. Obrt postoji dvije godine i ima perioda kada pomislim što je to meni trebalo, ali to su normalna razmišljanja za sve što čovjek u životu radi. Ima puno posla i ponekad u sezoni vjenčanja, krizmi i pričesti jednostavno moram ubrzati ili prebaciti za drugi mjesec ako se može. Ali pokušavam uvijek izaći u susret kako bi stigla sve, pa znam i noću raditi. Kako inače kod nas to biva da prijatelji i poznanici prvi ne podržavaju kada otvoriš nešto. Kod mene je bilo suprotno. I upravo su prijatelji, poznanici, susjedi bili ti koji su me gurali, hvalili i bili moje hodajući reklame. Jako sam zahvalna na tome - zaključuje Samanta.