Riješila je problem ljevkastih prsa: Oduvijek sam mislila da jednostavno imam ružne grudi

Deformacija prsnoga koša udubljenje kod prsne kosti može uzrokovati nedostatak zraka. Hrvati jedino u Splitu mogu riješiti problem s ljevkastim prsima. Oni koji su se podvrgnuli operaciji, ispričali su svoju priču

<p>U svijetu, pa i u Hrvatskoj, jedno na 400 djece rađa se s deformacijom prsne kosti. Donedavno to se liječilo samo kirurški, a privatna klinika u Splitu jedina u zemlji započela je s liječenjem bez operacije. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Naši kirurzi tijekom korone presadili su srce</p><p><strong>Scarlett Maria Čudina</strong> iz Splita (19) cijeli život je mislila da je imala rahitis.</p><p><br/> - Susjed me fizički napao prije dvije godine i završila sam na Hitnoj. Tamo su mi rekli da je riječ o ljevkastim prsima. Mama i ja smo se šokirale potpuno, jer kroz sve ove godine moji liječnici, pedijatri i nitko drugi nije mi ništa rekao. To se vidjelo oduvijek, a mama mi je davala B vitamine misleći da je riječ o rahitisu. Tako sam i ja odrastala u uvjerenju da jednostavno imam ružne grudi, a rahitisu sam pripisivala i umor kod fizičkog napora te kratak dah - priča Scarlett Maria.</p><p>Ona je dio statistike koja kaže da se u svijetu jedno na 400 djece rađa s urođenom deformacijom prsne kosti koja je pet puta češća kod dječaka nego kod djevojčica.<br/> No Scarlett njezina teškoća nije spriječila da se bavi modellingom od šeste godine, a prije dvije godine bila je druga pratilja na natjecanju za Miss Adriatic Europe. Nedostatak je skrivala grudnjakom, a zbog lošeg držanja je godinama išla na korektivnu gimnastiku.</p><p><br/> Prim.mr.sc. Tomislav Šušnjar dr.med. u KBC Split.pojašnjava kako se donedavno takve pacijente moglo liječiti isključivo kirurškim zahvatom koji uključuje otvaranje prsnog koša, a američki dječji kirurg Donald Nuss je krajem devedesetih osmislio minimalno invazivnu tehniku koja je omogućila manju traumu i kraće liječenje. Tu operaciju rutinski izvode u KBC Split.</p><p>Umjesto otvaranja grudnog koša, kroz prsište se uz dva bočna reza uvlači titanijska šipka koja ravna deformirane kosti prisiljavajući ih na normalno oblikovanje. Unazad nekoliko godina takav tip operacije izvode jedino liječnici u KBC Split. </p><p><br/> - Ljevkasta prsa su deformitet koji podrazumijeva udubljenje donje trećine prsne kosti i pripadajućih rebara. U tu vrstu deformiteta prsnog koša spadaju još tzv. kokošja prsa. Nastanak ljevkastih i kokošjih prsa još nije u potpunosti definiran i ne zna se točno zašto one nastaju. Teorije upućuju na poremećaj nekih elemenata u sastavu hrskavice koji uzrokuju njezin ubrzani rast zbog čega prsnu kost gura prema van ili prema unutra. Valja napomenuti da ljevkasta prsa imaju genetsku predispoziciju tako da se oko 40 posto slučajeva pojavljuje kod onih sa obiteljskom anamnezom bez jasnih genetskih poremećaja - pojašnjava prim.mr.sc.<strong>Tomislav Šušnjar </strong>dr.med. u KBC Split.<br/> Ističe kako je u većini slučajeva riječ o estetskom problemu, no kod 10 posto pacijenata deformacija uzrokuje smetnje u radu srca ili pluća, pa se djeca sa izraženim tegobama brže umaraju, nedostaje im zraka te osjećaju bolove ili probadanje pri povećanoj fizičkoj aktivnosti. </p><p><br/> Kad je pak riječ o estetskom problemu koji ne uzrokuje fizičke tegobe, mogu se javiti psihosocijalni problemi.<br/> - Nezadovoljstvo, osjećaj niskog samopoštovanja, negativna slika o svom tijelu i sebi te gubitak samopouzdanja ponekad se opisuju i kao zabrinjavajući psihološki simptomi koji se često izražavaju u vrijeme mladosti, a mogu se ponavljati u kasnijem životu - ističe prim. Šušnjar. </p><p><br/> - Ljudi su uvijek gledali u mene na plaži ili kad bih skinuo majicu. To me smetalo jer su me pitali što mi je to i morao sam im stalno iznova objašnjavati. Imao sam udubljena prsa. Nije to bila neka velika deformacija, ali bila je vidljiva i osjećao sam kasnije fizičke probleme kad sam trenirao nogomet za Hajduk. Recimo, tijekom jačih treninga su me znala boljeti prsa ili sam ostajao bez daha, priča nam <strong>Vicenco Krstulović Opara</strong> (20) iz Splita.</p><p>Upravo zbog nezadovoljstva izgledom, Vicenco je odlučio otići na operaciju za koju je slučajno čuo od liječnika u Splitu. Kaže kako je mislio da će zauvijek imati svoja udubljena prsa, a onda je na pregledu zbog sasvim druge stvari čuo da postoji minimalno invazivan zahvat kojim se njegovo stanje može ispraviti. Rekli su da je liječ o bolnom zahvatu i da oporavak može potrajati, ali tada još dječak ništa od toga nije čuo.</p><p><br/> - Imao sam tad 16 godina. Kad je mama vidjela pogled u mojim očima, nije uopće bilo razgovora hoću li ići na operaciju ili ne. Sve je bilo jasno. Došao sam, odradio sve potrebne nalaze i operirali su me. Sa strane prsišta su mi napravili nekoliko manjih rezova kroz koje su mi u tijelo ugurali titanijsku šipku koja mi je ispravila prsa. Kad sam se probudio na intenzivnoj, bol je bila neizdržila i trpio sam bolove još danima. Tek nakon šest mjeseci sam polako došao k sebi. Morao sam ići na fizikalnu terapiju, a šipku sam nosio oko dvije godine prije nego što su je izvadili. Danas sam novi čovjek - priča Vicenco koji je nastavio igrati nogomet i trener je u klubu Olmissum u Omišu. Raduje ga pogled u ogledalo i kaže kako je vrijedilo trpjeti.</p><p><br/> - Prije, kad su dečki radili sklekove, vidjeli su im se mišići. Meni, koliko god da sam se trudio, nije se vidjelo ništa. Sad konačno moja prsa izgledaju kako treba i jako sam sretan zbog toga. Samopouzdanje je nešto što raste s godinama, a meni je pomogla i operacija. Nije mi žao što sam bio na njoj - kazao je mladić.</p><p><br/> Nije žao ni <strong>Marini Antičić</strong> (50) iz Igrane koja je prije tri godine otpratila na operaciju kćer Leonardu (17).</p><p>- Mi smo vrlo rano uočili deformaciju, ali liječnici su nam tada rekli da će malena morati rasti s tim i da nema načina da joj se pomogne. Tek smo kad je navršila 12 godina slučajno čuli da ipak postoji operacija, a liječnik je savjetovao da pričekamo dok ne navrši 14 godina. Jako smo sretni kako je sve ispalo, a Leonarda je konačno procvala. To ju je sve jako smetalo, djeca su joj se znala rugati zbog njezina udubljenja u grudima. Recimo, na plaži bi joj dok je ležala znali ulijevati vodu u udubljenje. No to je sve iza nas. Ona sad ide na bazen, bavi se plivanjem i nema nikakvih kompleksa. Sigurna sam da smo sve napravili na vrijeme, jer da smo na operaciju išli kasnije, vjerujem da bi imala traume. Operacija je prošla školski bez komplikacija, sve je dobro podnijela i otkad su joj izvadili šipku ona je kao nova - pojašnjava ona dodajući kako je jako zahvalna liječnicima i medicinskom osoblju.<br/> - Svi su bili jako uslužni i otvoreni za sva naša pitanja, brige i nedoumice, pojasnila je mama.</p><p><br/> Scarlett Maria kaže da nema traume jer nije bila ni svjesna deformacije, no dodaje kako joj sad grudni koš puno bolje izgleda. Na operaciji je bila prije godinu i pol te sad čeka da prođe vrijeme kako bi izvadila šipku. Kod promjene vremena osjeća bolove, no vjeruje kako će sve to ubrzo biti iza nje.</p><h2>U Splitu jedini imaju i vakuum zvono</h2><p>Osim operacije, postoji i nekirirška metoda ispravljanja prsnog koša vakuum zvonom. <br/> Splitski kirurzi su jedini u ovom dijelu Europe ostvarili suradnju sa njemačkim inženjerom Eckartom Klobeom koji je osmislio vakuum zvono za nekirurško liječenje ljevkastih prsa.</p><p><br/> - Vakuum zvono je na neki način vrsta pomagala koje se postavi na prednju stranu prsnog koša te uz pomoć usisne pumpice proizvede podtlak kojim se izvlači, odnosno izravnava udubljeni dio prsnog koša - pojašnjava prim. Šušnjar dodajući kako je Klobe imao ljevkasta prsa te se zahvaljujući svom izumu od njih liječio tri godine, 2005. je patentirao svoj izum pa se zvono primjenjuje u cijelom svijetu.</p><p><br/> - Za uspješnu korekciju ljevkastih prsa potrebno je redovito korištenje zvona u dužem vremenskom razdoblju. Povoljno je da se vakuum zvono može koristiti veći dio dana bez bitnog narušavanja uobičajene aktivnosti. To se posebno odnosi na ležanje, sjedenje, stajanje, hodanje, trčanje, pohađanje škole, uredski posao, kućanske poslove i slično. To omogućuje dugotrajno vrijeme nošenja, što omogućuje prsima i dijafragmi da pronađu novi oblik koji udovoljava biomehaničkim zahtjevima svakodnevnog života - nastavio je prim. Šušnjar.</p><p><br/> Kaže da liječenje traje od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, ovisno o individualnom stanju pacijenta. Uz korištenje zvona nužne su korektivne vježbe za pravilno držanje jer se rezultat može postići samo uz pravilan položaj gornjeg dijela tijela i korištenje mišića.</p><p>Vakuum zvono još nije na listi HZZO-a i moguće ga je jedino nabaviti iz Njemačke na preporuku specijalista. Operaciji, ali ni zahvatu vakuumom ne mogu pristupiti pacijenti sa kombiniranim deformitetom i velikim srčanim anomalijama, no to će individualno procijeniti liječnik. Cijena liječenja vakuum zvnonom je, kao i za strance iz susjednih zemalja, oko 21.000 kuna.</p>