Riješite se jutarnjeg umora: Hodajte bosi, popijte čašu vode

Većina ljudi priznaje da im buđenje ujutro nije najomiljenija stvar. Srećom, postoje razni trikovi koji vas mogu razbuditi prije nego što započnete dan, a koje možete pročitati u nastavku teksta

<h2>1. Ne odgađajte alarm</h2><p>Izbjegavajte pritiskanje gumba 'odgodi alarm' kad alarm krene zvoniti. Povratak u krevet nakon alarma je zapravo isprekidani san koji može uzrokovati još veći umor kasnije tokom dana. Bolje je probuditi se nakon REM ciklusa, a ne tijekom njega.</p><h2>2. Hodajte vani bosi</h2><p>Zemljina površina ima negativan naboj, a vjeruje se da možemo upijati ione kroz noge izlažući ih tlu, posebno ako živite u blizini šume ili plaže.</p><h2>3. Popijte čašu vode</h2><p>Kad se trebate razbuditi, kava ili čaj će vjerojatno biti piće za kojim ćete prvo posegnuti, pogotovo ako vam treba nešto toplo tokom hladnog jutra. Umjesto toga, vaše prvo piće trebala bi biti čaša vode kako biste ostali osvježeni i hidrirani, a i dat će vam više energije.</p><h2>4. Složite krevet</h2><p>Kad se krenete spremati za početak dana, vjerojatno ćete odložiti sve kućanske poslove dok se ne vratite kući s posla. Ali slaganje kreveta ujutro može vam pomoći da lakše započnete dan i poboljšate si raspoloženje.</p><h2>5. Istegnite tijelo</h2><p>Kad spavate, mišići zapravo podliježu jednom obliku paralize. Jednostavne vježbe, poput istezanja, oslobađaju endorfin i daju vam energiju.</p><h2>6. Poboljšajte miris svog doma</h2><p>Određeni mirisi mogu vam pomoći da se ujutro razbudite i riješite se umora. Citrusi, ružmarin, paprena metvica i eukaliptus poznati su po tome što pomažu u jutarnjem razbuđivanju. Možete pomirisati njihova uljima ili čak koristiti sapune u tim mirisima. Samo budite oprezni - neki mirisi, poput lavande, imaju suprotan učinak.</p><h2>7. Poprskajte se vodom</h2><p>Hladan tuš klasični je trik za razbuđivanje, ali ne morate biti tako drastični - bit će dovoljna i bilo kakva promjena temperature. Isprobajte bočicu sa špricom, nju napunite hladnom vodom i ujutro se poprskajte. To možete čak i bez da otvorite oči!</p><h2>8. Okrenite se naopako</h2><p>Okretanje naopačke zapravo vam može pomoći u borbi protiv umora. Vjeruje se da takav nalet krvi može poboljšati cirkulaciju i pomoći vam da vitalni organi sjednu na svoje mjesto. No, ne može svatko stajati na glavi, pa zato samo lezite na krevet s nogama naslonjenim na zid i glavom spuštenom uz rub kreveta ili sjedite na pod i noge oslonite na zid.</p><h2>9. Pojedite doručak</h2><p>Kad se probudite ujutro, može vam se dogoditi da preskočite doručak kako biste imali što više vremena, ali istina je da energiju dobivamo iz hrane, tako da ujutro svakako trebamo jesti. Trik je u tome da pojedete nešto zdravo poput cjelovitih žitarica ili proteina, a također je važno jesti prije nego što se počnete kretati jer to pomaže u sagorijevanju kalorija. </p><h2>10. Isprobajte kokosovo ulje na tostu</h2><p>Kokosovo ulje za razliku od ostalih zasićenih masti ne skladišti energiju, već ju i daje tijelu. Ono će vam, uz to što će vam dati energiju, i pomoći vam sagorite masnoće.</p><h2>11. Pijte manje kave</h2><p>Kava vam može pomoći da se ujutro razbudite, no, previše kofeina može dovesti do umora tokom dana. Ključ je u umjerenosti: ujutro popijte malu šalicu kave.</p><h2>12. Pojedite tamnu čokoladu</h2><p>Nakon doručka ili na putu do posla možete pojesti malo tamne čokolade. Ona je puna željeza, daje kisik vašim crvenim krvnim stanicama i sprječava osjećaj umora ili slabosti. Teobromin, koji tamnoj čokoladi daje gorak okus, pokreće središnji živčani sustav kako bi vam pružio energiju.</p><h2>13. Izađite van</h2><p>Sunčeva svjetlost može vam pomoći povećati razinu serotonina u tijelu, što ne samo da pomaže poboljšati vaš san, već vam daje i energiju tokom dana. Dakle, ako ste sportski tip, idite na jutarnje trčanje ili jednostavno izađite van tijekom početka dana.</p><h2>14. Upalite svjetlo</h2><p>Kada se nalazite u sobi s prigušenim svjetlima, vjerojatnije je da ćete se probuditi umorni. Zato se pobrinite da kada se probudite vaša soba bude ispunjena jarkim svjetlima, bilo sunčevom ili sintetičkim. </p><h2>15. Uspostavite razgovor</h2><p>Kad se osjećate pospano, započnite razgovor s kolegom ili s nekim od ukućana za stolom za doručkom. To vam može pomoći da vaš um počne funkcionirati. I, na kraju krajeva, to je dobro i za vaše mentalno zdravlje.</p><h2>16. Stimulirajte svoj um</h2><p>Ponekad je potrebno samo malo promišljanja o nečemu da biste se pripremili za taj dan. Pokušajte riješiti tešku zagonetku ili pročitajte nešto što inače ne biste pročitali samo da biste si pojačali mentalnu energiju. Samo, pripazite da se ne odvraćate previše od svoje dnevne rutine. Ponekad jednostavno trebate sebi reći da ste jutarnja osoba i brzo ćete i sami početi vjerovati u to.</p><h2>17. Promijenite svoju rutinu</h2><p>Svi smo čuli za stari izraz o tome kako je ludost raditi istu stvar svaki dan iznova, a očekivati drugačiji rezultat. Raspored kojeg se držite svako jutro može postati monoton, pa zato krenuti miješati stvari i prebacivati zadatke kako biste se prije razbudili i manje osjećali umorno, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/15-morning-hacks-to-snap-out-of-feeling-tired-all-day-797760/" target="_blank">Bright Side</a>.</p>