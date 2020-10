- Obukla sam sportsku odje\u0107u i iza\u0161la u \u0161etnju, upravo sada se namjerno hidratiziram na kau\u010du i poku\u0161avam izbje\u0107i \u0161e\u0107er i bezvrijednu hranu, \u0161to \u0107e biti te\u0161ko nakon blagdana, ali idem u\u010dini upravo to! Tko \u0107e sa mnom u\u010diniti neke pozitivne promjene ove godine?, pitala je pratitelje.

Poznata glumica drastično je smršavjela: Ne koristim riječ dijeta - to nije nimalo poticajno

Australska glumica Rebel Wilson zapanjila je obožavatelje jer je od početka godine smršavjela oko 20 kilograma i to zahvaljujući sitnim promjenama u životnim navikama

<p>Nova linija popularne Rebel Wilson (40) toliko je oduševila obožavatelje da su je na Instagramu počeli zvati Fit Amy. No kako je to uspjela? Novinari su otkrili njezinu tajnu, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12857153/rebel-wilson-weight-loss-secrets-workouts-diet/">The Sun.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Martina Šafer smršavjela je 70 kilograma</p><h2>1. Vježba pet puta na tjedan</h2><p>Na početku svog puta mršavljenja Rebel je priznala kako radi sa osobnim trenerom iz Sydneya Jonom Castonom te s njim vježba najmanje pet puta na tjedan. Početkom tjedna Jono se pojavio u australskom jutarnjem showu Sunrise te je progovorio o Rebelinom režimu tjelovježbe. Savjetuje da je za gubitak kilograma potrebno vježbati najmanje 45 minuta pet puta na tjedan. Ističe da je važno držati se strukture tijekom tjelovježbe, pa tako za Rebel priprema vježbe poput podizanja utega za bicepse radi intenzivne potrošnje kalorija.</p><p>- Ona je rekla da želi da joj 2020. bude godina zdravlja. Kao što možete vidjeti iz poruka koje objavljuje na društvenim mrežama, to joj odlično ide, prokomentirao je.</p><p>Dodatno, Rebel je svojim pratiteljima omogućila uvid u sate koje provodi u teretani objavljujući video sadržaj o tome kako vježba. Tako u jednom video pokazuje kako vježba s utezima, radi čučnjeve i završava vježbama za abdomen.</p><h2>2. Izbjegava riječ "dijeta"</h2><p>Tijekom gostovanja u emisiji Jono je rekao da izbjegava koristiti riječ "dijeta" razgovarajući sa Rebel te voli da njegovi klijenti tjelovježbu vide kao promjenu životnog stila.</p><p>- Mrzim riječ dijeta. Više mi se sviđa ravnoteža. Morate uživati u procesu. Ako stvorite previše ograničenja, nećete uživati - kazao je.</p><p>Rebel je početkom godine svojih 8,8 milijuna pratitelja na Instagramu obavijestila da planira izgubiti višak kilograma te je rekla da će 2020. godinu nazvati svojom godinom zdravlja.</p><p>- Obukla sam sportsku odjeću i izašla u šetnju, upravo sada se namjerno hidratiziram na kauču i pokušavam izbjeći šećer i bezvrijednu hranu, što će biti teško nakon blagdana, ali idem učini upravo to! Tko će sa mnom učiniti neke pozitivne promjene ove godine?, pitala je pratitelje.</p><p>No to što gubi kilograme, ne znači da ne zna uživati u povremenim slatkim zalogajima. Početkom tjedna objavila je video kako uživa u pudingu.</p><p>- Upamtite, opake cure, ipak se katkad morate počastiti. Ja se počastim hranom jedanput ili dvaput na tjedan i time mijenjam pjenušave kupke ili izlaske, poručila je.</p><h2>3. Napravi 10.000 koraka na dan</h2><p>Kad nije u teretani s Jonom, Rebel odlazi na duge šetnje.<br/> <br/> - Potičem sve svoje klijente da dodaju kardio trening krećući se tijekom dana. Mali savjet je da si nabavite sat ili koristite mobitel kako biste brojili korake te planirate hodati najmanje 10.000 koraka na dan. Ako ste uvečer na 9.000 koraka, prisilite se dovršiti, savjetovao je Jono.</p><p>Rebel je jučer podijelila fotografiju s ranojutarnje šetnje te je otkrila kako joj je preostalo svega nekoliko kilograma za dostizanje željene težine od 75 kilograma.</p><p>- Ovaj tjedan mi je bio jako užurban i ustala sam super rano, oko šest ujutro te sam otišla u šetnju. Čak sam 100 metara trčala sprint kako bih ubrzala srčani ritam. Iako je moj sprint za nekoga možda samo sporo trčkaranje, ponosna sam jer mi je sad preostalo skinuti svega tri kilograma do željene težine, napisala je.</p><h2>4. Žvače zalogaje 30 puta</h2><p>Obrazlažući svoje ciljeve oko gubitka kilograma, Rebel je rekla da izbjegava šećer i lošu hranu. Magazin People objavio je kasnije kako glumica koristi Mayr metodu koja omogućuje ne samo gubitak kilograma nego i poboljšava zdravlje crijeva. Navode kako je Rebel postigla izvrsne rezultate nakon što je posjetila wellness centar VivaMayr. Metodu je prije 100 godina osmislio australski liječnik dr. Franz Xaver, a uključuje smanjenu konzumaciju glutena i mliječnih proizvoda. Dodatno, program potiče polaznike da ne uzimaju međuobroke, a kako bi pomogli probavi, svaki zalogaj prožvaču 30 puta.</p><p>Jelovnik u wellness centru uključuje visoko alkalnu hranu poput povrća i ovčjeg jogurta.</p><p>- To je pristup koji eliminira intoleranciju na hranu, smanjuje unos šećera te potiče konzumaciju cjelovite hrane. Sporo jedenje potiče imunitet te smanjuje upalne procese, kazao je izvor za časopis Jezebel.</p><h2>5. Kardio vježbe</h2><p>Zahvaljujući ulozi u Mačkama, Rebel je zapravo i počela mršavjeti. Zahvaljujući iscrpljujućim plesnim koreografijama i teškim kostimima, izgubila je nekoliko kilograma u svega nekoliko dana.</p><p>- Izgubila sam skoro četiri kilograma vježbajući svoju ulogu tijekom četiri dana. Ima puno pokreta, no na setu je bilo jako vruće i nikad se nisam uspjela dovoljno ohladiti, prisjetila se.</p><p>Kad ne pleše, Rebel obožava kardio vježbe. Tijekom ljeta je podijelila video u kojem kao od šale okreće veliku automobilsku gumu te poručila kolegama Liamu i Chrisu Hemsworthu da se pripaze. Snimili su je i kako boksa, a riječ je o vježbi zahvaljujući kojoj u samo jednom satu izgubi oko 600 kalorija istovremeno gradeći mišićnu masu. Fotografije je objavila na Instagramu.</p>