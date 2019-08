Rođena bez ruku i nogu: Šiva i prodaje torbe, uči voziti, kuha

Amy Brooks (37) iz Pittsburgha rođena je s kongenitalnom tetrafokomelijom - urođenom manom koja pogađa sva četiri uda.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Stvari moram raditi drugačije nego netko tko je u potpunosti sposoban, ali ih svejedno mogu raditi - rekla je Amy.

Tvrdi kako je svoje sposobnosti stekla zahvaljujući ljubavi svoje obitelji koja ju je posvojila i uvijek poticala.

- Liječnici su u početku sumnjali da ću biti neovisna, a moji roditelji to nisu prihvatili - kazala je.

Njezini biološki roditelju su je napustili ubrzo nakon rođenja. Toliko su pretjerali da su od bolničkog osoblja zatražili da je smjeste u sobu i ne hrane. Srećom, gotovo odmah ju je usvojila obitelj Brooks.

Iako Amy ništa nije lako, tijekom godina postajala je sve neovisnija i sada uči voziti. Ona vodi vlastiti YouTube kanal pod nazivom 'How Does She Do It' na kojem svojim pratiteljima pokazuje kako uspijeva obavljati svakodnevne zadatke bez udova.

- YouTube kanal nije bio nešto što sam htjela učiniti jer mi je misao stajanja pred kamerom zastrašujuća, ali sam mislila da je to jedan način kako da potaknem druge - rekla je.

Svi njezini videozapisi su proizvedeni u vlastitoj produkciji jer je Amy u stanju postaviti video opremu bez ičije pomoći.

- Ne znam bih li se nazvala fotografkinjom, ali volim fotografirati, za sve koristim usta, bradu i rame - objasnila je.

Iako Amy dobiva neke ružne komentare na društvenim mrežama, većina povratnih informacija koje dobiva je pozitivna.

- Usredotočujem se samo na one pozitivne jer obraćanje pažnje na negativno donosi samo još više negativnosti, a to je gubitak daha i vremena, da budem iskrena - kazala je.

Od kad je 2014. godine napisala prvi dio svoje autobiografije, Amy je postala motivacijski govornik.

- Volim što mogu podijeliti svoju priču s drugima, ne zato što osjećam da činim nešto veliko, nego zato što vjerujem da je moja poruka važna drugim ljudima, da smo ovdje s razlogom i da svatko od nas ima svrhu - rekla je.

Amyno najveće dosadašnje postignuće je šivanje. Mislila je da to neće moći raditi, za nju je to ekstremni izazov, ali to voli. Uživa u šivanju torbi koje prodaje putem Facebooka.

Njezini roditelji su je uvijek ohrabrivali da bude samostalna, ali nikada nisu mislili da će ju to odvesti ovako daleko.

- Nisam željela da provede život na jastuku, ali nikad nisam sanjala da će biti ovoliko samostalna i moći raditi ovoliko stvari - rekla je njezina mama Janet, prenosi Daily Mail.