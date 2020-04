Roditelji, gubite živce doma? I za to postoji čarobni štapić...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Evo zašto su azijska djeca jedna od najzdravijih na svijetu

'Znam da mojoj djeci ne pomaže to što sve češće gubim živce u posljednje vrijeme. Što je najgore, oni tome nisu ni krivi. Čini se da me sve izbacuje iz takta' - jedna je od misli koju većina roditelja vjerojatno ima posljednjih dana.

Jeste li primijetili da vam je fitilj sve kraći? Da pretjerano reagirate na stvari koje vas, recimo prije dva mjeseca, uopće ne bi iznervirale?

To nije samo 'karantenska groznica'. Čak se i ne svodi na to da su djeca kod kuće i pokušavate ih natjerati da rade kućanske poslove, uče, igraju se samostalno ili spremaju za sobom i sve to dok istovremeno radite kako biste zaradili za život. Sve to bi bilo dovoljno da bude izazov i za one najflegmatičnije među nama. No, ovdje se događa još nešto - ovo je način na koji vam um poručuje da je preplavljen tjeskobom.

Prirodno je brinuti se usred pandemije. Nažalost, kad se ljudski um zabrine, on se fiksira na stjecanje osjećaja kontrole. Brinemo se za svaku sitnicu, jer um sve počinje doživljavati kao nuždu. Opsjednuti smo stvarima u budućnosti koje se vjerojatno neće dogoditi. Guglamo u pokušaju da saznamo nešto, bilo što što bi moglo promijeniti situaciju. U ovom trenutku kada smo suočeni sa stvarnošću da ne možemo kontrolirati stvari koje su nam najvažnije, naši su mozgovi izvan kontrole, objašnjava dr. Laura Markham za Aha Parenting blog.

Plan koji djeluje kao čarobni štapić

Stanje visoke tjeskobe je nemoguće dok pokušavamo kontrolirati nešto što je nekontrolirano. To stvara dramu s vašom djecom i partnerom jer si ne možete pomoći u zauzdavanju tjeskobe i čini da se osjećate jadno. Srećom, postoji jedna osoba koju ipak možete kontrolirati - sebe same! Anksioznost je možda nezaobilazna u pandemiji, ali drama je uvijek neobavezna. Evo plana u 4 koraka koji možete koristiti u bilo kojem trenutku kada vas iznerviraju dijete, partner ili bilo tko ili što drugo, ističe dr. Markham.

Potrebna je praksa, ali svaki put kad upravljate stresom bez da se uzrujate, sljedeći put će biti lakše. Kad osjećate da ste na rubu živaca, upotrijebite ovaj plan u 4 koraka:

Za primjer koristimo situaciju u kojoj svoje dijete pokušavate natjerati da se usredotoči na školski zadatak. Uznemirenost vam raste zajedno s mislima - 'nemam strpljenja biti učiteljica', 'što nije u redu s mojim djetetom' i slično. Znate da će ovo izmaknuti kontroli i loše završiti ako se ne regulirate. Ovo je vaš signal da:

1. Zaustavite se, odbacite i dišete

Stanite s onim što radite (prekinite interakciju s djetetom). Odbacite svoj naum, barem na trenutak (pokušaj da mu objasnite gradivo) i nekoliko puta duboko udahnite. To će spriječiti da vama ovladaju emocije. E sada se dovedite u stvarnost.

2. Sada budite prisutni

Pronađite tri stvari koje vas odmah vraćaju u sadašnji trenutak: Lijepo lice vašeg djeteta. Zvukovi izvana ili iz vašeg doma. Vaše vlastito disanje. U slučaju nervoze, zamijetite vlastite osjećaje. Recite si kako je u redu osjećati se razdraženo, no mi smo zaduženi za ono što dalje radimo s tim osjećajima. Neće pomoći ako ih istresete na nekog drugog. Oduprite se da djelujete u skladu s tim osjećajima. Ne vičite. Ako je potrebno, fizički se maknite iz situacije.

OK, sada ste više prisutni i svjesni te imate više pristupa svom racionalnom dijelu i tome što se zapravo događa, pa imate više mogućnosti.

3. Prekinite dramu i pazite na lutanje misli

Primijetite da pretjerano reagirate na ovu specifičnu situaciju, u ovom slučaju vaš sukob oko škole s djetetom. Uzimate vlastite brige, vjerojatno prenapuhane i prenosite ih na dijete. To je definicija dramatiziranja. Što ako se brinete s razlogom?

Ne možete suditi o tome kad ste uznemireni. I zasigurno ne možete konstruktivno odgovoriti donoseći zaključke kad ste uznemireni. Kad ste mirni, bez vašeg djeteta tamo, možete razmišljati o ovoj situaciji. Zasad je vaš posao smiriti se i ponovno se povezati s djetetom.

Foto: Dreamstime

Primijetite misli koje stvaraju vašu uznemirenost. ('Ovo je nemoguće! Ne mogu to raditi mjesec dana!') Pustite te misli. Ne znate što će se dogoditi u budućnosti, ali u svakom slučaju, problem ne možete konstruktivno riješiti dok ste uznemireni.

Odaberite konstruktivniju misao zbog koje se trenutno osjećate bolje. Možda: 'Ovo je teško vrijeme, ali mogu odlučiti djelovati na načine koji će me učiniti boljim roditeljem i boljom osobom.'

4. Pokušajte prekoračiti situaciju

Sada kad više niste na rubu živaca, ponovno se povežite s djetetom.

'Mislim da smo oboje pod stresom. Žalim što sam vikala, mislim da nam treba pauza. Hajdemo raditi nešto zabavno, a ovom ćemo se vratiti nakon toga.

Ako se brinete hoćete li se doista vratiti toj zadaći, to je razumljivo. No realno, to sada i nije najveći prioritet, jer učite dijete i sebe važnijim lekcijama - samoregulaciji, kontroli stresa, ovladavanja bijesom i mogućnosti povezivanja. To je školski raspored koji si trebate zadati za vašu emocionalnu inteligenciju i u konačnici i za vaše dijete, a to će mu u životu značiti više od bilo koje školske zadaće.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kim K. je zamolila fanove za savjete kako zabaviti klince

POGLEDAJTE VIDEO Robert Knjaz: #ZAJEDNO24SATA