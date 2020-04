5 načina koji vam mogu pomoći da lakše zaspite i bolje spavate

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Traju li nemir, nesanica ili tuga dulje od 15 dana, svakako idite liječniku

Kvalitetan san je jedan od najvažnijih preduvjeta da lakše preživite ove nemirne i nesigurne dane, no kako oni nose i veliku dozu nervoze i tjeskobe, često nije lako zaspati. Mnogi ovih dana imaju problema i s čestim buđenjima, zbog podsvjesnog straha od potresa, ili briga. Evo nekoliko savjeta koji mogu pomoći da se umirite i počnete spavati kvalitetnije:

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ograničite vijesti - posebno prije spavanja

Gašenje ekrana na vrijeme općenito je važno za dobar san, a sada je možda važnije nego ikad, kaže psihologinja Maryanne Taylor. Prije svega, plava svjetlost koju emitiraju ekrani dovodi do toga da teško usnete. A vijesti mogu dovesti do toga da vas preplave loše emocije. Već i čitanje vijesti prije spavanja može dovesti do porasta adrenalina, koji će vas razbuditi i dovesti do toga da ne možete zaspati.

Očistite svoj um

Ako gledate televiziju u večernjim satima, savjetnica za bolju kvalitetu sna Katie Fischer predlaže da to budu komedije i slični filmovi, koji će vam odvratiti misli od problema i strahova. Taylor predlaže da provedete neko vrijeme pišući svojevrsni dnevnik rukom, kako biste očistili svoj um. Zapišite misli, strepnje, brige i jednostavno ih ostavite na papiru. Studije su pokazale da postoji veza između pisanja, te boljeg suočavanja s brigama, uz smanjenje stresa i šokova.

Foto:

Pripremite svoje 'gnijezdo'

Stvorite ugodan kutak u koji se možete povući kad idete na počinak, no ako se budite noću, nemojte ostati ležati u krevetu predugo. Naime, to će stvoriti osjećaj povezanosti između vašeg kreveta i budnosti. Zato Taylor predlaže da u drugoj sobi pripremite 'gnijezdo' s knjigom ili glazbom za odmor (bez televizora ili telefona), kako biste se tu mogli preseliti ako ne možete zaspati. Kad se opet počnete osjećati pospano, vratite se u krevet, piše The Guardian.

Foto: Dreamstime

Regulirajte disanje

Fischer kaže da duboko trbušno disanje može ublažiti simptome anksioznosti - opustiti um, napete mišiće, usporiti rad srca i riješiti plitko disanje. Lezite na leđa s jednom rukom na vrhu trbuha i jednom rukom na srcu. Ramena trebaju biti na krevetu, a kukovi otvoreni i opušteni. Udahnite duboko kroz nos brojeći do šest. Osjetite kako vam se podiže trbuh, ošit, pa onda i gornji dio prsa, kao da se balon koji ste udahnuli proširuje. Kad su vam pluća puna, zadržite kratko dah, pa izdahnite kroz nos dugim, glatkim izdahom. Napravite kratku pauzu kad se pluća isprazne. Ponavljajte pet do deset minuta, ili dok se ne osjetite spremnima za spavanje.

Ispunite si svaki dan

Najveća prepreka kvalitetnom snu je neumoljivi stres u našem svakodnevnom životu, upozorava Taylor. Sada se suočavamo s drugačijim izazovom: viškom vremena. Budući da mnogi ljudi trenutno rade manje ili uopće ne rade, a tako bi moglo biti i u doglednoj budućnosti, to utječe i na mentalno zdravlje. No ako strukturirate svoj dan i ispunite ga rutinom, dakle redovitim radnim vremenom, obrocima i vježbanjem, tako ćete lakše ostati usredotočeni.

POGLEDAJTE VIDEO #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Barbarom Rocco:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Muči vas nesanica? Ovako ćete spavati kao beba i biti odmorni