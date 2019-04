Ručak u jednoj zdjeli: Evo kako napraviti zdravu i finu salatu

Zdrava i kvalitetna prehrana podrazumijeva pravilno kombiniranje ugljikohidrata, bjelančevina i masti, s tim da mora biti raznolika kako biste osigurali organizmu sve potrebne vitamine, minerale i vlakna. Salata može osigurati sve to ako se pravilno pripremi.

Proljeće je idealno za salate jer donosi obilje svježeg voća i povrća.

One se obično pripremaju od sirovog voća i povrća koje nije izgubilo važne hranjive tvari zagrijavanjem. Puno je vitamina i minerala, ali i vlakana koja pospješuju probavu. Uz to, sirovo povrće sadrži puno vode koja je važna za hidraciju tijela, ali pomaže i pri izbacivanju toksina. Uz sirovo voće i povrće, kako bi postale kompletan obrok, salate možete obogatiti kuhanim sastojcima, poput mesa, jaja, ribe... Ipak, i malo masti je potrebno za pravilno funkcioniranje organizma. Dodajte im ekstra djevičansko maslinovo ulje bogato zdravim omega-3 mastima, no ne pretjerujte s količinom jer ono je ipak bogato kalorijama.

Foto: 24sata/24sata

Dovoljna je jedna žlica koja sadrži oko 120 kalorija. Kako biste domaćem preljevu dodali kiseline, poslužite se jabučnim octom, accetom balsamicom ili svježe cijeđenim limunovim sokom. Izbjegavajte gotove, kupovne preljeve jer su obično krcati skrivenim kalorijama, aditivima, solju, šećerom...

Želite li bijeli umak, poslužite se jogurtom, a začinite ga svježim začinskim biljem, poput vlasca. Bit će jednako ukusno, a zdravo. Svježe začinsko bilje dodatno će ubrzati metabolizam pa čuva liniju. Kako biste salati dodali dašak hrskavosti iskoristite orašaste plodove. Dodajte sjeckanih oraha, lješnjaka, badema... Oni su također bogati zdravim omega-3 mastima, zbog čega su i kalorični, pa ipak ne treba pretjerivati.

Svježe povrće

Za bazu je najbolje koristiti svježe povrće, poput špinata, mrkve i krastavaca, no možete dodati i kuhanog, poput brokule, cvjetače, cikle... Ako nemate svježeg, poslužit će i zamrznuto.

Proteini

Odličan odabir za obogaćivanje salate proteinima su pileća prsa s grilla ili riba, poput lososa ili tune bogata omega-3 mastima. Salatu će obogatiti i kuhano jaje, a možete joj dodati i malo sira za okus. Odličan izbor su i grah ili slanutak, a neslani orašasti plodovi također će vas dulje držati sitima.

Slasni dodaci

Salatu možete obogatiti i kuhanim cjelovitim žitaricama, poput kvinoje i bulgura. Voće će joj dodati dašak egzotike i šarenila, ali i vitamine. Za zdravi, a slasni preljev pomiješajte maslinovo ulje i ocat u jednakim omjerima, a možete ga začiniti češnjakom, paprom...

