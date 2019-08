S ljekovitom gospinom travom glava ne boli, a koža vam sjaji

Iako je gospina trava (Hypericum perforatum) vrlo cijenjena u narodnoj medicini i pomaže kod jetrenih i žučnih tegoba, najbolje je istraženo njezino djelovanje protiv depresije.

Tad se najčešće u liječenju koriste čaj ili tinktura. Čak je i kliničkim ispitivanjima potvrđen utjecaj gospine trave na depresivna raspoloženja i lake do srednje teške depresije.

Antidepresivno djelovanje nastupa polagano te se nakon dva tjedna primjećuju promjene. Tinkturu protiv depresije pripremite od 20 g svježe osušenih cvjetova. Prelijte sa 100 ml 70-postotnog alkohola. Pustite da odstoji najmanje dva tjedna i procijedite. Od dva do tri puta na dan uzima se od 20 do 30 kapi u pola čaše vode. Kura treba trajati od četiri do šest tjedana, no prije korištenja posavjetujte se s liječnikom te sa stručnom osobom, osobito ako imate težih problema s anksioznošću.

Za čaj protiv depresije jednu do dvije žličice suhe gospine trave ostavite da stoji u vrućoj vodi deset minuta. Ujutro i navečer popijte po šalicu čaja. Za što bolje rezultate čaj treba piti od četiri do šest tjedana zaredom. Važno je istaknuti kako trudnice ne smiju piti čaj od gospine trave.

Umanjuje i osjećaj iscrpljenosti, umora i bezvoljnosti. Pomaže i kod neutemeljenih strahova i poremećaja spavanja. Uspješno se koristi i kod ljudi koji imaju teškoće sa spavanjem i koncentracijom te se preporučuje i ženama u menopauzi.

Kantarion je biljno ulje crvene boje koje se dobiva namakanjem cvijeta gospine trave (Hipericum perforatum) u djevičanskome maslinovu ili nekom drugom hladno prešanom ulju. Ovo se ulje smatra gotovo čudesnim jer uspješno umiruje ili čak liječi niz simptoma - od kožnih tegoba, poput akni, ožiljaka, opeklina od sunca, preko blage depresije pa do ginekoloških smetnji. Zbog toga je bočicu kvalitetnoga kantarionova ulja dobro imati u kućnoj ljekarni.

Poslužit će za njegu kože i kose te kao podloga za masažu te za njegu i masažu novorođenčadi. Regenerira kožu i hidratizira, smiruje upalne procese na koži (pretjerano sunčanje, ekcemi, dermatitis). Odlično je za sprečavanje stvaranja rana bolesnicima koji stalno leže. Zavoj s uljem stavlja se na najosjetljivija mjesta, poput leđa, i potrebno ga je mijenjati nekoliko puta na dan.

Za umorna stopala i protiv strija

Za masažu stopala pripremite 10 ml kantarionova ulja, pet kapi paprene metvice i pet kapi lavande. Utrljajte mješavinu u stopala nakon tople kupke, lezite i podignite ih na povišeno. Kantarionovo ulje koriste i trudnice protiv strija.

Za lice i vrat nakon sunčanja

Foto: Dreamstime

U čaši hladnog čvrstog jogurta pomiješajte žlicu kantariona. Nanesite na lice i dekolte te na druge crvene dijelove tijela. Ostavite pola sata pa isperite. Kod hemoroida, čireva, proširenih vena, herpesa, akni, ožiljaka kantarion se maže nekoliko puta na dan.

Bere se od lipnja do kolovoza

Gospina trava bere se od sredine lipnja do kolovoza. Ubire se gornji zeleni dio jer se u cvjetovima i gornjim listovima nalazi najviše aktivnih tvari. U listovima se nalaze sitne uljne žlijezde, pa kad ih okrenete prema suncu, izgledaju kao da su puni rupica.

Ljekovito vino je za bolju probavu

Potrebno je 40 g cvjetova gospine trave preliti litrom kvalitetnog vina i ostaviti da odstoji na toplome mjestu mjesec dana. Nakon toga cvjetove dobro ocijedite, a vino malo zasladite. Za bolju probavu piju se dvije čašice na dan prije jela.

Kantarion se nikad ne koristi za sunčanje

Foto: Valentyn Volkov

Tradicionalno se ovo ulje pogrešno koristilo za sunčanje. Ono je fotosenzibilno i zato se ne bi trebalo koristiti neposredno prije izlaganja suncu. Osim toga, kantarionovo ulje ne sadrži baš nikakve zaštitne faktore.