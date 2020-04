'Sada je odličan trenutak da se posvetimo zdravoj prehrani'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Skidanje 'šlaufa': Navike koje vam usporavaju put do vitkosti

Apsolutno je sada pravi trenutak za kuhanje i pripremu domaćih obroka, gotovo kakvog nikada do sada nismo imali. Poželjno je svaki dan pripremati obroke koji bi trebali biti uravnoteženi sa što više svježeg voća i povrća, cjelovitih žitarica i izvora proteina, bilo to biljnih ili životinjskih. To su najčešće mahunarke, meso ili riba, mlijeko i mliječni proizvodi. Dva kuhana obroka u danu trebala bi biti cjelovita i zdrava. Također, obroci ne bi smjeli biti energetski prebogati, odnosno pretjerano kalorični, iz razloga što se manje krećemo nego inače, kaže nutricionistica prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender.

- Kako bi izbjegli energetski prebogate obroke, bolji izbor je skuhana, a ne pržena ili pohana hrana. Primjerice, treba izbjegavati dijelove mesa koji su jako masni. Treba birati cjelovite i integralne ugljikohidrate, odnosno one koji imaju više vlakana i koji nam održavaju stabilniju razinu šećera u krvi - savjetuje.

Dobar izbor su mahunarke jer su bogate proteinima. Dostupne su i mogu dugo stajati, primjerice grašak i slanutak. Od njih se mogu pripremati razni namazi i variva. Tu su i mahune te mladi i suhi grah kojeg sada ima. Mahunarke su općenito zdrave su i jeftine.

- Duže nas duže sitima i ne izazivaju gomilanje suvišnih kilograma. Od njih se može svašta napraviti. Na primjer od leće se može napraviti smjesa slična kao meso za burger te takva varijacija može biti dobra zamjena - savjetuje nutricionistica.

U vrijeme izolacije, posebno treba pripaziti na prehranu.

- Naša ukupna energetska potrošnja trenutno je sigurno 20 do 30 posto manja nego inače. Čak i kad planiramo sat vremena vježbanja u danu to je i dalje značajno manja aktivnost. Odlazak na posao, svakodnevne obaveze i trčanje s jednog kraja grada na drugi, dovodi do toga da tijelo ipak troši određenu količinu energije. Sada to izostaje - kaže.

Pripremanje zdravih obroka dobro je i za mentalno zdravlje

Kod kuhanja, ne samo što je produkt zdravi obrok, već nas ta aktivnost okupi oko tog centralnog događaja u danu i zapravo nam daje neki oblik kreativnosti koji pridonosi mentalnom zdravlju. Kuhanje daje priliku za kreativno izražavanje i usvajanje novih vještina - kaže.

Industrijski procesiranu hranu poput slatkiša, grickalica te gaziranih i zaslađenih sokova treba maksimalno izbjegavati.

- Nema potrebe za slatkišima jer to je i prigodna hrana za slavlja. Ona povećava unos energije i nekvalitetna je. To su prazne kalorije - savjetuje nutricionistica te dodaje da je održavanje na istoj tjelesnoj težini u ovo vrijeme optimalno.

- Što se tiče pretilosti, to je realan problem i u ovoj pandemiji. Kada se pogleda presjek onih koji razvijaju teški oblik bolesti, polovica njih su pretili. Pretilost je začarani krug. Treba maksimizirat napore da se u pretilost ne uđe, a to pravilo vrijedi uvijek - savjetuje.

Kod obroka pripazite na količinu, a alkohol kod zdravih samo umjereno.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - Jedan gram alkohola ima 7 kalorija. Jedan gram masti ima 9 kalorija, a jedan gram proteina ima 4. Kada gledate na taj način, definitivno će unos alkohola doprinijeti unosu energije pa i na to u smislu prehrane treba računati. Umjereno je u redu i nije zabranjeno pogotovo ako je netko zdrav. Treba znati mjeru i granice - zaključuje.

