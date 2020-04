Skidanje 'šlaufa': Navike koje vam usporavaju put do vitkosti

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 10 lakih načina da si očistite um od raznih nepotrebnih misli

Kada krećete na put zvan mršavljenje, najvažnije je da si prvo posložite stvari u glavi. Psiha je jako bitna što se tiče cijelog tog proces i igra veliku ulogu u tome. Ako niste na čisto sami sa sobom zašto želite smršavjeti i kako u tome uspjeti, vjerojatno je da se nećete dugo pridržavati pravila. Zato u nastavku donosimo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da smršavite i ujedno promijenite i svoj stil život jer jedino tako možete uspjeti.

KAKO SE POKRENUTI I PROMIJENITI STIL ŽIVOTA?

Prije svake promjene važno je birati male korake koje možemo ostvariti i 'vježbati uspješnost' kako bi promjena bila trajnija. Treba analizirati trenutno stanje i krajnju promjenu te promisliti o procesu koji nas čeka.

TKO SE TO IZGOVARA DA NEMA VREMENA?

Prvi korak promjene treba biti bolje planiranje vremena. A negativne misli ušutkajte stavom pobjednika: siguran/na sam da mogu uspjeti, ako svaki dan radim male korake u pravom smjeru i ustrajem u procesu

NE DA MI SE NA TRENING! UPS, NISAM DORUČKOVAO!

Ne dajte preveliki značaj malim uspjesima i neuspjesima. Proces promjena podrazumijeva uspone i padove, pa nakon takvog 'neuspješnog' dana treba napraviti dobar plan i pripremu za idući.

NEMAM MOTIVA, KAKO DA SE VRATIM SVOM CILJU?

Ne tragajte za motivacijom, usmjerite fokus na trud. Nakon uloženog truda dolazi motivacija u obliku entuzijazma. Slobodno se nagradite za uloženi trud, a ne za uspjeh. Uspjeh je nagrada sama za sebe.

LAKŠE MI JE VJEŽBATI SAM, ALI ONDA VRLO BRZO ODUSTAJEM...

Važno je zatražiti podršku od poticajne okoline, ljudi koji prolaze kroz sličan proces. Rad u malim timovima ili u paru, daje trajnije rezultate. Tako odgovornost imate prema sebi, ali i prema drugima, pa ako i pomišljate o odustajanju, ne želite to učiniti zbog drugih.

JESAM LI DOISTA GLADAN/ NA ILI SAM TUŽAN/NA?

Glad je fiziološka potreba i vrlo stvaran osjećaj, a emocionalno prejedanje je povezano sa psihološkom potrebom. Prije no što krenete jesti pitajte se 'Zašto sad želim jesti?'.

KOJI SU OKIDAČI PREJEDANJA? ŠTO JE S DOSADOM I STRESOM?

Uobičajeno, radi se o emocijama koje interpretiramo kao negativne. Dakle, tuga, ljutnja, anksioznost su neke od opcija. No pravi pokretač procesa je naučeni obrazac nošenja s emocijama, kaže psiholog Igor Čerenšek, vlasnik brenda mentalni trening.hr.

ČEGA SU NAŠE EMOCIJE NAJVIŠE GLADNE?

Za hranom koja im pruža najveće zadovoljstvo, instantno. Dakle, hrana bogata ugljikohidratima i mastima. “Fast food” i kolači su najčešći izbor jer rade upravo to, naizgled nam pružaju instant sreću.

KAKO MOŽEMO ZDRAVIJE NAHRANITI EMOCIJE?

Prvo treba prihvatiti emocije takvima kakve jesu. Zatim promislite koje misli i ponašanja utječu na vaše emotivno stanje. I - djelujte. Pomaže nekoliko puta duboko udahnuti i odgoditi donošenje odluke za nekoliko minuta.

ŠTO MOGU UČINITI DA MANJE JEDEM ZA OBROK?

Isprobajte mindfullness tehniku hranjenja, odnosno tehniku svjesnog jedenja. To je zdrav pristup hrani, gdje jedemo prisutni u trenutku, svjesni svakog zalogaja, mirisa i okusa hrane. Tako ćemo zadovoljiti fiziološku potrebu, ali i uživati u hrani.

KAKO IZGLEDA KAD SE JEDE MINDFULLNESS TEHNIKOM?

Sami ste u prostoriji u miru i tišini, bez ometanja. Realno, to se rijetko događa. Zato je prioritet da ste bez obzira na to što se oko vas događa usmjereni na svoja osjetila dok jedete i pomno pratite što se s njima događa. Jedete polako i do sitosti a putem uživate u svakom trenutku. Bez obzira na to koje vam misli “dolaze” vi se usmjeravate na hranu, pojašnjava Čerenšek.

JEDEM BRZO, PA KAKVE TO VEZE IMA S KILOGRAMIMA?

Ljudi koji prakticiraju mindfullness metodu hranjenja jedu manje, jedu kvalitetniju hranu, ne biraju brzu hranu, te imaju kvalitetniju probavu zbog duljeg žvakanja. Ako se usvoji rano, ostaje za cijeli život.

ŠTO MOGU UČINITI KAD SU EMOCIJE GLADNE?

Treba prepoznati emocionalno stanje i dati si slobodu i odgovornost izbora ponašanja u takvoj situaciji. Zatim pomoću trbušnog disanja možemo odgoditi potrebu, a tako usput vježbamo samokontrolu.

KAKO MI OVA METODA MOŽE JOŠ POMOĆI U ŽIVOTU?

Možete više obraćati pažnju na sugovornika i doista slušati, možete više uživati u vježbanju, ali i lakše utonuti u san ako navečer obratite pažnju na misli a onda se usmjerite na disanje i opuštanje tijela.

