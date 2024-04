Sada je pravo vrijeme za sjetvu i sadnju otpornijih kultura te skupljanje krumpirovih zlatica

S obzirom na promjenjivo vrijeme koje je obilježilo kraj travnja, mnogi su vjerojatno odgodili sjetvu i sadnju povrća za početak svibnja. Bez brige: Što god ovih dana posijali ili presadili, još uvijek je na vrijeme za to da rodi i sazre na vrijeme za to da tijekom ljeta imate bogatu berbu. Pritom treba imati na umu da se u našim krajevima mraz može pojaviti i do druge polovice svibnja, pa sve što posadite nije loše zaštititi od mraza.

Za to će vam poslužiti granje i lišće koje ste skupili u čišćenju i obrezivanju vrta, koje treba posložiti po tlu oko sadnice. U malom vrtu kratke gredice možete zaštititi i tunelom od plastične folije, koju ćete zaglaviti kamenjem ili grančicama. No, pazite da ostavite dovoljno prolaza da se ispod plastike ne bi nakupljala vlaga te da zemlja može 'disati'. Dobro je malo razgrnuti plastiku tijekom dana ako je vrijeme lijepo. Naravno, biljke možete zaštititi i agrotekstilom.

U svibnju je vrijeme za sadnju presadnica paprike i rajčica na otvoreno, no provjerite prognozu. Važno je izbjeći mraz i jaki hladni vjetar koji ih može uništiti, pa ih u slučaju da se vrijeme mijenja svakako zaštitite. Ako ih niste posijali prije i uzgojili presadnice, polovica svibnja dobro je vrijeme da ih posijete u vrtu na otvorenom.

Također, vrijeme je za rasađivanje salate po vrtu, kako biste spriječili da raste pregusto, zbog čega se glavice neće razrasti. Rasađivanje je dobro obaviti pred kišu, kako e biste morali pojačano zalijevati presađene biljke.

Početkom svibnja možete posaditi kupusnjače, koje dobro podnose hladnije temperature. Dobro je vrijeme i za sadnju kukuruza, luka, mrkve, peršina, rotkvice, blitve, cikle, rukole, pastrnjaka, nekih vrsta zelene salate, kao i začinskog bilja te jednogodišnjeg ili višegodišnjeg cvijeća. Sjetvu mahunarki i tikvica odgodite za sredinu svibnja, jer one teže podnose mrazeve. Doduše, možete ih odmah posijati u teglice koje ćete držati na otvorenoj terasi, ali zaštititi, pa ćete ih krajem svibnja ili početkom lipnja moći samo presaditi u vrt.

Uz sjetvu i sadnju, vrijeme je za njegu biljaka koje ste posadili ranije. Tako mladicama graška ovih dana morate osigurati potpornje, kako se ne bi 'zalijepio' za zemlju. Također, treba započeti s povremenim čišćenjem korova oko mladica.

Osim toga, vrijeme je za prvi obračun sa krumpirovom zlaticom. U svibnju dolaze u malom broju, no prve kolonije se razmnožavaju i ostavljaju jajašca na listovima, pa ako ih sad ne sakupite, kasnije ćete ih se teško riješiti.