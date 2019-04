Samo meso i masno: U godinu dana izgubio sam 64 kilograma

Komercijalist Nikola Hrkec (32) iz Konjščine suprug je i otac dvoje djece. Sin Roman ima šest, a kći Mila četiri godine. Kaže kako se čitavog života bori s viškom kilograma.

Djelomično je to zbog genetike jer su mu svi u obitelji snažnije konstitucije, ali tu je i sjedilački način života uz neuredan raspored obroka, prevelike količine nekvalitetne hrane i gaziranih pića.

- Pokušao sam tri puta ići na dijetu, prvi put sa 17 godina kad sam skinuo 35 kila, čak sam išao u Sloveniju zbog toga. Onda sam kroz dvije godine to održavao dok se nisam opustio, a onda sam dobio još i više. Sljedeći put sam umjesto godišnjeg uplatio boravak u Tuheljskim toplicama, krenuo sam na dijetu, ali po povratku doma sam se opet prepustio i to se vratilo. Zadnji put kad sam pokušao ići na dijetu shvatio sam da ne mogu sam i dijeta koju sam odabrao nije davala rezultate. Jeo sam više manjih obroka u danu - prisjeća se Nikola dodajući kako je lani u lipnju razgovarao s prijateljem Stjepanom Čunčićem iz Mraclina koji mu je savjetovao da iskuša Mraclinsku špek dijetu koju je sam osmislio.

Stjepan Čunčić (66) se također borio s viškom kila. Na visinu od 175 centimetara imao je 103 kile, a priča kako se unatoč manjim i češćim obrocima kile nisu topile. Po struci je diplomirani inženjer elektrotehnike.

- I tad mi je prije par godina u razgovoru sa sinom sinulo da nešto radim krivo. Dodatno sam počeo istraživati po internetu. Nisam konzultirao domaće nutricioniste i liječnike jer se tom tematikom bavi dosta stručnjaka u svijetu. Počeo sam čitati te njihove studije. Svi koji su na dijeti, imaju dva smjera. Jedno je keto dijeta, masnija prehrana, a drugo je intermittent fasting, povremeni post. A zašto to ne ujediniti? I jedno i drugo je ono kako se naš prapredak hranio. Ugljikohidrati su nam poznati tek 5000 godina. Bilo je dana kad naši preci nisu jeli, ili su dugo lovili. Ranije su umirali, ali zbog infekcija. Nisu pobolijevali od bolesti metaboličkog sindroma - debljine, dijabetesa, Parkinsona, Alzheimera. Najveći uzrok obolijevanja od suvremenih bolesti, tih bolesti prije 100 godina nije bilo, onda bi se vrijedilo vratiti na prehranu iz tog starijeg razdoblja. Smršavio sam 16 kila u dvije godine, već sam stabilan. Jedem u 8 i počnem s doručkom, završim u 13 sati i ništa ne jedem do idućeg dana. Pijem vodu - pojašnjava Stjepan principe svoje dijete, a Nikola se nadovezuje.

- Bazira se na jednoj od inačica keto dijete. Zabranjen je unos svih šećera i svih ugljikohidrata. Kad spominjem šećer, to se odnosi i na šećer u voću i povrću. Ako izbacimo te sve namirnice, kad jedem samo proteine i masnoće, ne aktivira se inzulin u tijelu i to je prvi pokretač. Nakon nekog perioda, ovisno od organizma do organizma, nakon 5 do 10 dana ako se čovjek strogo drži tog režima tijelo ulazi u stanje ketoze gdje putem jetre počinje iscrpljivati masnoće iz tijela. I to je u kratkim crtama to, nastavlja on pojašnjavajući kako se prihvatio tog izazova. Prestao je jesti voće, povrće poput cikle i krumpira, ne jede tjesteninu, rižu, ali ni med.

- Jedem sve ostalo. Meso mogu uzeti bilo koje, i to kuhano, pečeno ili prženo. Izbjegavam pohano. Trenutačno sam u fazi da jedem jedanput na dan, inače mi je čovjek za tu mraclinsku dijetu rekao: jedi u 12 i jedi u 17, do drugog dana ništa sljedećih 18 do 19 sati, koliko izdržiš. Jako je bitan taj dnevni post, vrlo je dobar jer pokažete tijelu da se mora okrenuti svojim skladištenim energentima, objasnio je Nikola. Kad je krenuo na dijetu imao je 165 kilograma, sada ima 101 kilu.

Kaže kako je prije dijete vadio krv kako bi potvrdio da je zdrav. Nema problema s dijabetesom, tlak mu je u granicama normale. Nakon toga još je dvaput vadio krv kako bi potvrdio da je sve u redu, i nije se razočarao. Nalazi pokazuju da je i dalje zdrav.

- Znam da je 15 - 20 ljudi krenulo s ovom mojom dijetom. To su ljudi iz Mraclina i okolice. Svi su smršavjeli. Hrkec je tu najbolji. Moja supruga je skinula 6-7 kila. Početak je malo teži jer se treba priviknuti na glad. Nekoliko puta sam unazad par godina dao krv na analizu u laboratoriju i svi parametri su odlično, osjećam se izvrsno, ustvrdio je Čunčić.

- Ta cijela dijeta je koncipirana na čovjekovoj evoluciji, iz doba pračovjeka. Tad je ubio životinju, jeo meso i masnoće, a dva tri dana nisu imali hrane. To je dnevni post, povremeno napravim i dvodnevni post jedanput u 10 dana. Od rođenja nam je prehrana koncipirana na masnoćama. Imam doktoricu koja me jako podržava. Postoje doktori koji to odobravaju i nalaze po logici da ima smisla, a ima i onih koji su totalno protiv i uopće ne podržavaju, pričaju da nedostaje ravnomjerna prehrana. Kad sam skinuo prvih 35 kila bio upravo na takvoj prehrani, jedi pet obroka koliko stane na dlan. Sad se najedem kao čovjek, jedem jedanput na dan i to pošteno i bez problema izdržim 24-satni post i nisam gladan, nastavio je on dodajući kako je u početku osjećao glad, ali bi je brzo zatomio. Dodaje da ne ide u teretanu niti se bavi fizičkim aktivnostima, osim što biciklom putuje na posao nekoliko kilometara.

- To nije muka, nije teško i može svatko. I ne košta ništa više od ostalih dijeta. Moram reći da bez podrške supruge Suzane ništa od ovog ne bih uspio, zaključio je slavodobitno.

Liječnici pak o njihovom prehrambenom stilu imaju drukčije mišljenje.

- Nikako ne bih savjetovao preskakanje bilo kojeg obroka, radi neke vrste dnevnog posta, a pogotovo ne to da se konzumira samo jedan obrok dnevno, i to onaj u kojem je naglasak na mesu, odnosno životinjskim mastima. Čak i ako se čovjek koji tako jede osjeća dobro, takav način prehrane dugoročno može imati posljedica po zdravlje, upozorava prof. dr. sc. Stojan Polić, internist sa specijalizacijom iz kardiologije, iz Splita.

Dugoročno, preskakanjem obroka možemo poremetiti razinu šećera u krvi, a naglaskom na kaloričnu hranu bogatu životinjskim mastima i razinu masnoća te krvni tlak, pa uz ovakav način prehrane trebaju pratiti ozbiljni klinički pregledi i kontrola liječnika, dodaje.

- Ne slažem se ni s idejom vegetarijanske prehrane, koja podrazumijeva potpuno izbacivanje životinjskih proteina, što je suprotnost ovom načinu prehrane. Naime, čovjek je svežder i njegova prehrana treba biti uravnotežena. Tako ne smatram ni da je zabrana svih ugljikohidrata kako je to predviđeno kod ove dijete poželjna, jer su oni važan izvor energije za organizam, kaže sugovornik.

Osim toga, kad čovjek postigne željenu težinu, vratit će se starom načinu prehrane, možda ne u potpunosti, ali nekim navikama i tada može bitno pokvariti učinak dijete, a ni česte oscilacije u težini nisu dobre za zdravlje, upozorava.