Samohrana mama Ema crteže vaše djece pretvara u najslađe heklane lutkice ikad!

Heklati sam počela skoro slučajno, 2021. godine. Jednu noć sanjala sam da sam nešto naheklala, a tad to još nisam znala i, kako sam drugi dan imala vremena, odlučila sam pogledati tutorijale na YouTubeu da vidim je li komplicirano. Tako sam pomalo počela učiti heklati. Isprva sam pratila upute i radila po shemama, no to mi je ubrzo postalo dosadno i učinilo mi se da bih mogla i nešto više. Prvo sam počela heklati medvjediće, a onda sam shvatila da se moram po nečemu istaknuti jer ima mnogo ljudi koji znaju heklati. Tako sam nagovorila sina da mi zadaje zadatke. On je crtao likove iz mašte, životinje i slično, a ja sam ih pretvarala u heklane lutkice, što vjernije originalu, kaže Osječanka Ema Gilih (29) o tome kako je došlo do toga da se ohrabri i na kraju pokrene vlastiti posao, koji trenutno predstavlja na Facebooku, na profilu Ema Lumi.

Radovi se mogu pogledati i na TikToku, na kojem objavljuje pod profilom Snovi od konca.

- Sin je bio oduševljen i vrlo je ponosan na moje radove, pa je sve što sam naheklala nosio u školu te pokazivao prijateljima i učiteljicama, tako da su se pomalo počeli javljati roditelji te djece s molbom da naheklam ono što su njihovi klinci nacrtali. Tako sam ljetos pomalo počela raditi po narudžbama. Ispočetka sam to radila iz zabave, kad bih imala vremena nakon posla, no kako je broj zahtjeva postajao sve veći, morala sam razmisliti što s tim - kaže naša sugovornica.

Što dječja mašta stvori, Ema nastoji prenijeti uživo

Tako je zaključila kako je vrijeme da da otkaz u obrtu u kojem je dotad radila i da pokrene vlastiti posao kako bi, kao samohrana majka, imala više vremena koje će provesti sa sinom. Budući da je završila Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku, smjer dizajna tekstila i kože, dotad je radila u lokalnom obrtu Tweety za popravak odjeće, baš na popravcima, no kad bi imali vremena, ponekad je i sašila neki komad odjeće ili kostim sinu za maškare.

Lutkica mora biti što vjernija originalu, no neki detalji ipak daju slobodu da se s iglom i koncem malo 'zaigra', kaže Ema

- Imala sam sjajnu šeficu, koja me podržala u odluci da pokrenem vlastiti posao i rekla da se uvijek mogu vratiti, pa čak i ponudila da koristim šivaće strojeve u radionici ako bih nekad htjela nešto sašiti, tako da sam se ohrabrila. Odlučila sam otvoriti kućnu radinost i počela nuditi heklanje lutkica prema dječjim crtežima preko Facebooka i odaziv me baš ugodno iznenadio - opisuje Ema.

Mnogo joj se ljudi javlja i naručuje lutkice prema crtežu mališana, a ima i onih koji žele nešto više.

- Bilo je ljudi koji su mi slali fotografije i zamolili da naheklam dijete s djedom ili bakom koji su preminuli. Naravno da to ne može biti realan prikaz, no uspijevam prenijeti crte lica i to zaista može biti lijepa uspomena. A ima i onih koji me zamole da im naheklam lutkicu prema fotografiji kućnog ljubimca kako bi im ostala uspomena kad ga više ne bude - navodi sugovornica.

Svi su detalji tu - i ptičica koja je sletjela na kočiju i veliki suncobran koji se na njoj vozi

Kaže kako joj za heklanje jedne lutkice prema crtežu ili fotografiji, ako radi baš bez veće pauze, trebaju oko dva dana. Okvirna cijena lutkica kreće se između 30 i 70 eura, što ovisi o veličini i detaljima, odnosno o količini materijala i vremena koji u njenu izradu treba uložiti, kaže sugovornica. Dodaje da najčešće hekla kad sjedne pogledati neku seriju na TV-u ili kad tijekom dana ima pauzu, a vrlo je raduje jer joj takav rad omogućava i dozu slobode.

Ema najčešće hekla kad na večer sjedne pred televizor, uz neku dobru seriju, no kad ima narudžbi, ne pita za vrijeme

- Uvijek pažljivo pratim crtež jer jedino tako to može biti vjerna uspomena, no ponekad imam prostora za izbor boja ili neki detalj koji dodam i tako dam lutkici i osobni pečat - priča.

Dobro se snalazi i s heklanjem odjeće, pa je ubrzano napravila i nekoliko kardigana - po jedan na dan - da bi ih mogla predstaviti na Facebooku, a jedan od planova joj je početi izradu torbica i ruksaka koji će biti kombinacija različitih materijala i heklanja. No moli nas da ne prenosimo čitateljima to da je brza u heklanju jer je broj narudžbi sve veći, pa ne bi htjela nekog razočarati.

Mališan je možda nacrtao baku, ili mamu, a sad ju ima uz sebe kad god poželi

- Posebno one koji se jave da bi razveselili klinca lutkicom za rođendan, ili sad za božićne blagdane. Istaknite kako je uvijek bolje da mi se jave bar desetak dana prije nego što im je lutkica potrebna, kako bismo bili sigurni da će iznenađenje stići na vrijeme - kaže.

Za širenje proizvodnje zasad nema vremena, no kad se uhoda posao s lutkicama, s vremenom će sigurno širiti ponudu. Između ostalog i na jednostavnije odjevne predmete, kojima planira dodati heklani džep, ovratnik ili neki ukras, da bi bili posebni, najavljuje i moli nas da napomenemo još nešto:

Junak iz dječje mašte

- Ja sam samohrana majka i dugo mi je trebalo da sakupim hrabrosti da pokrenem vlastiti posao, imala sam osjećaj da sam sigurnija u to da ću prehraniti sebe i dijete ako radim kod nekoga tko mi isplaćuje plaću. No svima koji imaju neku vještinu i ideju preporučila bih da se ohrabre jer samostalni posao ima mnogo prednosti. Najvažnije je to da imam više prilike biti kod kuće sa sinom. No ne treba zanemariti ni to da pokretanjem posla jačate i vlastitu samosvijest, što je također važno - zaključuje mama koja iglom i koncem može oživiti veselu maštu klinaca.

Ovako je jedan mališan doživio leptira

Uz crtež, koji može izblijedjeti ili se nerijetko zagubi, ovo je podsjetnik malom autoru na to kakve je likove nekad sanjao, nakon čega ostaje lijepa uspomena za roditelje, kao i djedove i bake.