Sanjate nešto sočno i seksi? Ovo su značenja čestih vrućih snova

Vrući snovi zapravo nisu uopće česti, ali nas intrigiraju jer nas obično šokiraju s nečim što u stvarnosti nismo ili ne želimo. Provjerite što vaši seksi snovi zapravo znače

<p>Budite se omamljeni osjećajem ugodnog blaženstva - upravo ste doživjeli ludo strastvenu noć s jednim od najnevjerojatnijih ljubavnika u životu. I dok se, još “vrckasti”, prisjećate detalja sna, postaje vam jasno da nijedanput niste vidjeli lice toga božanstvenog partnera. </p><p>- San o seksu s partnerom bez identiteta omogućuje vam da budete slobodni te da shvatite što u stvarnosti možete doživjeti očistite li misli od strahova, briga i opterećenja. Ponavljanje sna znak je da ćete, naučite li ostavljati misaoni teret izvan spavaće sobe, znatno poboljšati seksualni život - kaže psihologinja dr. Gillian Holloway, autorica “Kompletne sanjarice”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čudne stvari koje naše tijelo radi kad utone u san</strong></p><p>No seks-snovi nisu baš česti - muškarci ih u prosjeku sanjaju tek devet puta na godinu, pokazalo je hongkonško istraživanje. Većina ispitanika uglavom je sanjala klasičan seks ili predigru, i to s nepoznatom ženom, trećina seks sa zgodnom učiteljicom, a deset posto njih s vlastitom majkom. Oko 12% heteroseksualnih mladića imalo je homoseksualne snove. </p><p>- Budući da je seks jedna od češćih primisli većine, iz rezultata se može zaključiti da snovi nisu kontinuirani nastavak razmišljanja, želja ili doživljaja iz svakodnevnog života - tvrdi američki neurolog dr. Patrick McNamara. </p><h2>Prekinuti seks znak je "uljez"</h2><p>Sanjate li da vas usred seksa prekida član obitelji, šef ili netko drugi, a vi, iako ste ljutiti i postiđeni, trezveno razgovarate s čovjekom, vjerojatno osjećate da vam se u vezu (privatno vrijeme) guraju vanjski ‘uljezi’. To mogu, npr., biti posao ili očekivanja obitelji, ističe dr. Holloway.</p><h2>Zaobilaženje prepreka</h2><p>Ako ste emocionalno udaljeni od partnera ili ste prekinuli vezu, mogli biste sanjati da s partnerom pokušavate voditi ljubav, no zbog raznih prepreka (ljudi, događaji) to ne uspijevate, kaže psihologinja.</p><h2>Neispunjene čežnje</h2><p>U klinču ste s idealnim partnerom, no na vrhuncu strasti partner nestaje. Taj san, objašnjava stručnjakinja, upućuje na strast koju partner ne uspijeva zadovoljiti. Primjerice, volite spontanost, a partner je prezire.</p>