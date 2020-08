Stručnjak otkriva što vaši snovi stvarno znače i koja je poruka

Stručnjakinja za duhovnost Theresa Cheung u knjizi Dream Decoder Journal je otkrila koje je simboličko značenje snova u kojima kasnite, netko vam umre ili letite - te zašto ne treba brinuti zbog snova o nevjeri

<p>Jeste li se ikad zapitali što znači san u kojem letite, padate, gubite ili dobivate novac, netko vam je nevjeran... Dream Decoder, koji je napisala britanska autorica i stručnjakinja za duhovnost Theresa Cheung u knjizi Dream Decoder Journal osvjetljava značenja iza slika koje se često pojavljuju u snovima.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Vjeruje se da se snovi događaju jer je mozak još uvijek aktivan dok spavamo. Osim toga, neki snovi su autobiografski, što znači da se odnose na vaša životna iskustva i njihov utjecaj na vašu psihu - ljudsku dušu, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8613055/Book-reveals-hidden-meaning-dreams.html">Daily Mail.</a></p><p>Izdvajamo simboličko značenje 10 najčešćih snova iz knjige:</p><h2>1. Kašnjenje</h2><p>Kašnjenje na putovanje, posao ili važan događaj čest je san koji prije simbolizira frustraciju i bespomoćnost, nego strah.</p><p>Predstavlja doduše strah od gubitka povjerenja drugih u vas, sumnju u vlastite sposobnosti te razmišljanje o neuspjehu. Najčešće se javlja zbog donošenja nekih važnih odluka te manjka samopouzdanja oko nekih praktičnih stvari.</p><h2>2. Golotinja</h2><p>U ovom su snu ljudi potpuno ili djelomično goli, a javlja se osjećaj nelagode i srama pred drugima, ili pak osjećaj slobode i ponosa. San otkriva da se u stvarnom životu osjećate izloženo ili ranjivo, ili pak da vas je strah otkriti previše toga o sebi da to drugi ne bi iskoristili. Često se javlja uoči važnih događaja u životu, poput vjenčanja, rastave ili promjene posla.</p><h2>3. Nesreće</h2><p>Nesreće automobila, padovi ili avionske nesreće upozorenje su na potencijalnu opasnost u stvarnom životu. Ili, kako objašnjava Cheung, naša podsvijest nas upozorava na opasnost od nečega što nismo uvidjeli kao prijeteće u svakodnevnom životu. </p><p>- To ne znači da ćete imati nesreću, potrebna je samo veća budnost ako želite postići svoje ciljeve bez ikakvih nezgoda, a oni mogu biti i na emocionalnoj razini - objašnjava.</p><p>To također može značiti da vam prijeti gubitak kontrole.</p><h2>4. Seks</h2><p>U snu o seksu najčešće se značenje ne skriva u samom fizičkom činu. Radi se o intimnosti, a sugerira potrebu povezivanja na dubljem nivou. To može uključivati ​​žudnju za većom fizičkom bliskošću, ali glavni naglasak vjerojatno je emotivan. </p><p>Seksualni snovi mogu također predstavljati potrebu za psihološkim rastom ili samootkrivanjem. Identitet vašeg seksualnog partnera u snu je presudan za značenje, jer oni predstavljaju aspekte vas samih koje trebate otvoriti ili integrirati, objašnjava Theresa.</p><p>Ona također objašnjava da sve što je povezano sa seksom u snovima može ukazivati ​​na glad za većim uzbuđenjem ili avanturama.</p><h2>5. Novac</h2><p>Snovi o novcu najčešće pokazuju koliko cijenite sebe. Simbolika novca u snovima može se tumačiti i kroz prizmu moći, snage te seksualnosti.</p><p>Kad se novac pojavi u snovima, to može biti znak da procjenjujete vlastitu vrijednost. Ako ste sanjali da imate mnogo novca, to uglavnom predstavlja simbol vaše sigurnosti u sebe koju imate na javi. No ako se u snu razbacujete s novcem, na javi biste trebali biti oprezniji i promišljeniji kad je u pitanju trošenje. San o gubitku novca je upozorenje da se oslonimo na vlastite snage, a može simbolizirati i ljubavno razočaranje.</p><h2>6. Smrt</h2><p>Snovi o smrti nisu strašni glasnici smrti u našoj okolini. Oni pokazuju da je u nama nešto mrtvo, a sanjač, kad se probudi, mora razmisliti tko ili što ga u životu rastužuje te što bi zaista želio promijeniti. Snovi o smrti često ostavljaju neugodan osjećaj, a bila riječ o vlastitom umiranju, smrti u obitelji ili u krugu prijatelja, na temelju tisuća i tisuća snova doznajemo kako takvi snovi nikada ne najavljuju tjelesnu smrt. </p><h2>7. Vatra</h2><p>Vatra u snovima, ili erupcije, požari ili nešto slično povezani s njom najčešće su povezani s intenzivnim, strastvenim osjećajima koje imate u stvarnosti. Vatra pročišćava, osvjetljava i izvor je života, pa bi mogla sugerirati osobnu transformaciju ili prosvjetljenje, kaže Theresa. Međutim, ako se u snu osjećate ugroženo ili ste ozlijeđeni, možda sami sebe izlažete riziku (igrajući se vatrom).</p><p>Theresa objašnjava da sanjanje o vatri može značiti i nešto što hitno treba vašu pažnju, što se ne može izbjeći i može biti pogubno za vas ili vaš život.</p><h2>8. Ptice i cvijeće</h2><p>Ugledate li u snovima pticu ili cijelo jato, to je obično dobar znak. One su simbol slobode i radosti, kao i nade i težnje u letu. Visina na kojoj ptica leti kao i vrsta ptice koju vidite može biti značajna.</p><p>- Orao, jastrebi, sokolovi i mnoge druge grabežljive ptice mogu se činiti prijetećim i odražavaju nesigurnost - iako orlovi također mogu predstavljati snagu i ponos. Ptice pjevice mogu sugerirati inspiraciju, nadu, novi početak. Sova je tradicionalno stvorenje mudrosti i uvida - kaže Theresa.</p><p>Sanjati cvijeće simbol je ugode, ljepote, ljubaznosti, ljubavi ili radosti. Oni bi mogli predstavljati vašu sposobnost vjere ili samilosti. Simbolika boja također postoji: bijela označava čistoću, plava smirenost, ljubičasta avanturu, ružičasta nježnost, narančasta kreativnost, a žuta razigranost.</p><h2>9. Nevjera</h2><p>Dobra vijest je da takav san ne znači da će do nevjere doći i u stvarnom životu, međutim, to još uvijek može značiti da se s vašom vezom nešto događa. Često su pokazatelj da se vaše potrebe na neki način ne zadovoljavaju, možda se osjećate zapostavljeno ili se bojite da vas partner može napustiti ili izdati. </p><p>Suprotno uvriježenom mišljenju, ovo nije san ispunjenja želja: spavanje s nekim drugim vjerojatno znači da postoji neki aspekt njihove osobnosti koji trebate/želite sami usvojiti. Varanje sa strancem? Theresa piše da bi vam moglo nešto nedostajati u odnosima ili vašem životu općenito, poput uzbuđenja.</p><h2>10. Let bez krila</h2><p>S vremena na vrijeme, snovi o letenju neće završiti dobro, jer se ljudi mogu uplašiti svoje nestvarne sposobnosti u snu, da neće uspjeti sletjeti na vrijeme ili da će im se nešto naći na putu što će im omesti let. U tom slučaju san sugerira na prisutnost frustracija u stvarnom životu ili pak osjećaja da ste prevareni. Tada nastojte ponovno proanalizirati svoje ciljeve i otkriti što usporava vaš napredak. </p><p>Ukoliko se osjećate ugodno dok letite, sretno i razdragano, to je iznimno dobar san. Znači da je nešto generalno vrlo dobro u vašem životu. Iznad nečega ste se uzdigli i sada uživate. No način na koji letite govori više o nama nego samo letenje. </p><p>Sanjate li da letite slobodno, visoko ili nisko, koristeći ruke ili noge za upravljanje, nerijetko sa sposobnošću za akrobacije u zraku, najvjerojatnije se osjećate vrlo dobro trenutno u životu. Velika je vjerojatnost da ste ponosni na svoje uspjehe na poslu ili kod kuće.</p>