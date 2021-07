Kad je riječ o prijateljstvima koja su započela još u djetinjstvu, u određenoj dobi uobičajeno je da vesele izlaske u grad zamijene vjenčanja. To je vrijeme radosti i veselja, no javljaju se i složeni osjećaji, osobito ako niste sigurni u partnera za kojeg se vaš bliski prijatelj planira vjenčati.

POGLEDAJTE VIDEO: Prijatelji pomažu da živite dulje

Ako vam se ne sviđa kratkoročni partner prijatelja, to nije razlog za uzbunu. No problem nastaje kada partner postaje supružnik za cijeli život. To nije neuobičajena situacija, a klinička psihologinja i autorica knjiga s tog područja dr. Carla Marie Manly kaže da se njezini klijenti često žale upravo na takve probleme.

Uglavnom je riječ o ljudima u dobi od dvadesetih do pedesetih godina koji su zabrinuti oko odabira bračnih drugova svojih prijatelja, piše Hellogiggles.

Zabrinutost najčešće nastaje kad primijete neiskrenost kod prijateljevog partnera ili pak pokušaj kontrole. Tada se najčešće ljudi suočavaju sa pitanjem trebaju li reagirati i što reći.

Dr. Manly kaže kako ne voli klijentima govoriti što točno učiniti, no pokušava ih provesti kroz proces u kojem će se razjasniti kako reagirati ovisno o samostalnim odlukama.

1. Pišite dnevnik

- Ako ste zabrinuti oko izbora partnera vašeg prijatelja, pišite dnevnik o tim brigama. Prije nego što odlučite treba li reagirati, važno se odrediti što vas točno zabrinjava kod izabranika vašeg prijatelja. TO pomaže procijeniti i je li riječ o stvarnom problemu ili vašoj vlastitoj prtljazi - kaže dr. Manly objašnjavajući kako je moguće da netko tko je upravo izašao iz loše veze projicira vlastite strahove na vezu svog prijatelja.

- Ako ste u prošlosti doživjeli izdaju ili niste zaliječili rane, možda nesvjesno projicirate strah od izdaje na druge. Možda ste tjeskobni kad je riječ o zarukama prijatelja, iako ste svjesni da je njihov partner iskren i vjeran. A kako se približava vjenčanje, vaša tjeskoba raste i pozorno promatrate prijateljevu izabranicu nesvjesno krivo tumačeći poštene namjere za nepoštene - ističe psihologinja.

Pisanjem dnevnika možete unijeti iskrenost u vlastitu percepciju prošlih veza.

- No u mnogo slučajeva pisanje dnevnika će rasvijetlili vaš instinkt o prijateljevom partneru i pokazati da su upozorenja koja ste primijetili vrlo stvarna - ističe dr. Manly.

2. Razmislite o ishodu

Ako i nakon pisanja dnevnika osjećate nelagodu i zabrinutost oko prijateljeva ili prijateljičina izabranika, dr. Manly savjetuje da zamislite različite ishode što bi moglo biti ako nešto kažete prijatelju, a što će se zbivati ako ništa ne kažete.

- Zamislite da ste odlučili ništa ne reći i obistine se vaša najgora predviđanja. Možda će partner biti nevjeran, nepošten ili čak zlostavljač. Zamislite kako biste se osjećali da se to ostvari, a vi ništa niste rekli - kaže dr. Manly.

Ako se zbog toga ne osjećate dobro, to je vrijedna informacija koja će vas usmjeriti prema onome što smatrate da morate učiniti. No ako ste izabrali da ne učinite ništa i to vam ne predstavlja problem, onda se pomirite sa takvom odlukom.

- Prisjetite se zašto ste došli do tog zaključka i zapišite te misli u dnevnik kako biste mogli cijelu situaciju ostaviti za sobom. Stavite vrpcu na taj paket - kaže dr. Manly.

3. Odvagnite rizik

Kada promišljate trebate li prijatelja upozoriti na partnera, često se pitate hoće li to uništiti vaše prijateljstvo. Ovisno o prijateljevoj sposobnosti prihvaćanja kritike, njihove vlastite neiskrenosti prema sebi ili pak traženja uporišta i utjehe u vezi, mogu odgovoriti na različite načine. To može biti zahvalnost, ali i ljutnja te prekid prijateljstva.

Stoga prije nego što se odlučite na takav razgovor, zapitajte se jeste li spremni preuzeti rizik.

- Većina ljudi će reći da će lakše živjeti znajući da su rekli istinu i napravili pravu stvar čak i ako to znači gubitak prijatelja, no ima i onih koji će radije zadržati prijateljstvo šuteći i nakon desetak godina biti spremni pomoći prijatelju u nevolji - kaže dr. Manly.

Ako je prijatelj u vezi sa zlostavljačem, a takva je u prosjeku svaka sedma veza, možda je važnije sačuvati prijateljstvo kako biste prijatelju osigurali podršku.

4. Odredite imate li pravo išta reći

Kako biste odlučili trebate li se uopće miješati, dr. Manly kaže da se morate zapitati dva važna pitanja, a to su koliko ste bliski sa prijateljem i možete li živjeti sa sobom ako ništa ne kažete.

Ako ste bliski i smatrate da si nećete moći oprostiti šutnju, onda imate pravo reći što vas zabrinjava.

5. Razgovarajte oči u oči

Ako ste odlučili obaviti razgovor, on mora biti osoban i u mirnom, sigurnom ozračju. Dr. Manly kaže da iako možda niste jedini koji brine, bolje je razgovor obaviti osobno i bez prisustva drugih prijatelja ili grupe ljudi. Ako se prijatelju s tom temom obrati grupa ljudi, mogao bi imati dojam da ga želite zastrašiti.

- To negativno utječe na psihu, a činjenica je da u takvim slučajevima ljudi podižu razinu samoobrane - kaže dr. Manly.

6. Bez osude i nametanja krivnje

- Prilikom takvog razgovora nikako ne koristite riječi koje mogu ukazivati na osudu ili krivnju. Pomoći će izjave poput: Primijetio sam da se tvoj partner čini kao čovjek koji te jako voli kontrolirati. Žao mi je zbog toga i zabrinjava me tvoja budućnost. Ne znam jesi li i to ti primijetio, no zbog mirne savjesti nisam mogao šutjeti - savjetuje psihologinja.

7. Ponudite rješenja

Kod takvog razgovora nije nužno samo ukazati na problem, nego i moguća rješenja. Primjerice, možete prijatelja uputiti na mogućnost savjetovanja za parove, objasniti im da ćete im biti podrška u slučaju da razmišljaju kako okončati takvu vezu, ali i da ćete biti tu za njih ako odluče ostati uz takvog partnera.