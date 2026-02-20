Obavijesti

Savjetovanje se plaća: Njemačka trgovina naplaćuje kupcima koji samo razgledavaju

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Schulranzen Kranz Fachcenter Hagen

U specijaliziranoj trgovini školskim torbama u njemačkom gradu Hagenu, uvedena je nova praksa koja kupce obvezuje na plaćanje ako na kraju ne kupe proizvod nakon savjetovanja

Obiteljska tvrtka koja se bavi prodajom školskih torbi, Schulranzen Kranz, počela je primjenjivati model prema kojem kupci koji uđu u trgovinu, koriste stručno savjetovanje i isprobavanje proizvoda, ali na kraju ne kupe ništa, moraju platiti 25 eura.

Ta naknada se ne smatra kaznom, nego nadoknadom za vrijeme i uslugu koju prodavači pružaju. Najvažnije je da se taj iznos u potpunosti uračunava u konačnu cijenu ako kupac ipak odluči kupiti torbu u istoj trgovini.

Zašto je uvedena naknada?

Prema vlasnici trgovine, Stefanie Kranz, razlog je sve izraženiji fenomen tzv. showroominga – situacije u kojoj kupci dolaze u poslovnicu, potroše 45 – 60 minuta na detaljno savjetovanje i isprobavanje proizvoda, nakon čega na mobitelima traže jeftinije ponude online i naručuju proizvod po nižoj cijeni drugdje.

Što naplaćuju?

  • 25 eura za savjetovanje o izboru školskih torbi
  • 10 eura za savjetovanje o torbama namijenjenim učenicima viših razreda

No, oba iznosa se odbijaju od konačne kupovne cijene ako kupac ipak kupi torbu u trgovini.

Foto: Schulranzen Kranz Fachcenter Hagen

Zašto je savjetovanje za mlađu djecu skuplje?

Kod polaska u školu savjetovanje je znatno opsežnije jer uključuje:

  • detaljno mjerenje visine i širine leđa djeteta
  • prilagođavanje naramenica i položaja torbe
  • provjeru ergonomije i raspodjele težine
  • individualno isprobavanje više modela
  • objašnjavanje roditeljima sigurnosnih i zdravstvenih aspekata

Takav proces često traje 45 do 60 minuta i zahtijeva stručnu procjenu.

Reakcije javnosti i medija

Priča je postala viralna na društvenim mrežama, a prenijeli su je i njemački mediji. Komentari javnosti su podijeljeni: neki podržavaju ideju da se stručni rad naplati, dok drugi praksu opisuju kao “ucjenu” ili kaznu za kupce.

Njemačka trgovačka udruga Handelsverband NRW istaknula je da je naplata savjetovanja individualna odluka svakog trgovca i da bi poslovni modeli trebali biti održivi i prilagođeni tržišnim uvjetima.

Problem s kojim se susreću trgovci iz Hagena dio je šireg trenda u maloprodaji: fizičke trgovine postaju mjesta gdje kupci pregledavaju i isprobavaju proizvode samo da bi ih zatim naručili online po nižoj cijeni. To posebno pogađa specijalizirane trgovine gdje savjet stručnjaka i prilagodba proizvoda (npr. ergonomsko podešavanje školskih torbi) zahtijevaju vrijeme i angažman zaposlenika.

Prema izvješćima njemačkih medija, ovaj model naplate savjetovanja, primjenjivan već oko dvije godine u nekim trgovinama, u praksi je pomogao filtrirati posjetitelje koji nisu iskreno namjeravali kupovati, zadržavajući one koji žele konkretan proizvod.

