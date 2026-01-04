FOTO Objavili slike lopova iz filmske pljačke: 46 sati bili u trezoru! Ukrali 100 mil. eura?

Nakon filmske provale u poslovnicu štedionice (Sparkasse) u okrugu Buer u njemačkom Gelsenkirchenu, policija je objavila fotografije maskiranih osumnjičenika i vozila za koja se vjeruje da su korištena u bijegu. Prema dosad dostupnim informacijama, nepoznati počinitelji opljačkali su gotovo sve sefove klijenata, a ukupna šteta mogla bi dosegnuti srednji dvoznamenkasti iznos u milijunima eura.

Policija je objavila snimke nadzornih kamera nastale 29. prosinca u susjednoj parkirnoj garaži, iz koje su provalnici, kako se vjeruje, ušli u banku. Na fotografijama se vide tri osobe s crnim fantomkama na glavi: jedna nosi crvene, a druga zelene rukavice. Objavljene su i slike crnog Audija RS 6 te bijelog kombija Mercedes Citan. Istražitelji sumnjaju da su ta vozila korištena kao automobili za bijeg. Oba su, prema policiji, imala krivotvorene registarske pločice, Audi s oznakama iz Hannovera, a Mercedes s pločicama iz Beckuma.

Zbog opsega i složenosti slučaja, policija je odmah nastavila istragu putem posebne radne skupine (BAO), koja se inače koristi u velikim i zahtjevnim operacijama poput terorističkih napada ili masovnih demonstracija. Time su osigurani dodatni resursi za obradu velikog broja tragova i dojava.

Tijekom provale počinitelji su provalili u gotovo svih 3250 sefova klijenata. U banku su ušli kroz arhivsku prostoriju, iz koje su izbušili veliku rupu u trezoru. Provala je otkrivena rano u ponedjeljak ujutro, kada se aktivirao protupožarni alarm. Istražitelji ne isključuju mogućnost da je provala trajala nekoliko dana: svjedoci su već u subotu navečer i u nedjelju ujutro primijetili nekoliko muškaraca s velikim torbama u stubištu parkirne garaže.

Vrijednost ukradene imovine isprva je procijenjena na oko 30 milijuna eura, no policija upozorava da bi stvarni iznos mogao biti znatno veći.

- Pretpostavljamo srednji dvoznamenkasti iznos u milijunima eura - izjavio je glasnogovornik policije, dodavši da trenutačno nije moguće dati pouzdanu procjenu ukupne štete. A spominju se i iznosi od 100 milijuna eura.

Banka zasad ne daje detaljne komentare.

- Ne znamo što se nalazilo u sefovima - rekao je glasnogovornik štedionice. Poslovnica je privremeno zatvorena, no iz banke poručuju da se radi na što skorijem ponovnom otvaranju.

Već u srijedu policija je pregledavala snimke iz susjedne garaže, koje su se, prema navodima glasnogovornika, počele širiti i u WhatsApp grupama u kojima su se udružili pogođeni klijenti banke. Unatoč brojnim dojavama "iz različitih smjerova", kako navodi policija, zasad nema obećavajućih tragova niti su planirana uhićenja.

Posebnu ironiju cijelom slučaju daje činjenica da se odmah do opljačkane štedionice već desetljećima nalazi trgovina sigurnosnom tehnikom obitelji Joachima Möllera. U izlogu se reklamiraju sefovi za kućnu upotrebu, osigurani do vrijednosti od milijun eura.

- Mnogi moji klijenti su pogođeni. Nemaju fotografije kao dokaz, i to je gorko - izjavio je Möller za njemačke medije. Möller, koji je i sam neko vrijeme koristio sef u toj poslovnici zbog potrebe u obitelji, dobro poznaje zgradu iznutra.

- Poznajem objekt, ja sam ugradio sustav zaključavanja - rekao je, naglasivši da je sve bilo dobro osigurano, ali da je zid trezora očito predstavljao slabiju točku. Alarmni sustavi, prema njegovim riječima, uglavnom su fokusirani na vrata i prozore, dok se proboj zida činio nerealnim scenarijem.

- Tko bi uopće došao na takvu ideju? To je kao iz filma - rekao je, dodajući da je za takvo djelo bila potrebna iznimna kriminalna energija.

Slični slučajevi ipak nisu bez presedana. Tako je 2013. u Berlinu je u jednoj poslovnici Volksbanke provaljeno u više od 200 sefova, 2023. u poslovnici Hamburger Sparkasse u Norderstedtu oko 650, a prošle godine u Lübecku u poslovnici Deutsche Bank više od 300 sefova.

S obzirom na razmjere, Möller ima razumijevanja za činjenicu da su sefovi u Gelsenkirchenu osigurani "samo" do 10.300 eura po klijentu. Kod više od 3000 sefova, ukupna osigurana svota premašila bi 30 milijuna eura. Ipak, mnogi klijenti sada mogu očekivati tek tu maksimalnu naknadu, i to samo ako mogu dokazati što im je ukradeno.

Unatoč svemu, Möller smatra da su bankarski sefovi i dalje relativno sigurno mjesto za čuvanje vrijednosti, iako ga je ovaj slučaj naveo na razmišljanje o alternativama.

- Nakon ove provale razmišljam drukčije. Dobar kućni sef zahtijeva ogroman napor da bi se otvorio - rekao je, dodajući da se cijena kvalitetnog sefa kreće između 2000 i 2500 eura, uz dodatne troškove ugradnje i osiguranja.