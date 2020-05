Savršena piletina s roštilja baš uvijek: Polako okrećite meso...

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Piletina kakvu nikada u životu niste jeli: Top 4 odlična recepta

Recepata za pečenu piletinu na različite načine ima na svakom koraku, no rezultati su često različiti: To je meso koje je najteže za pripremu jer je i mala greška dovoljna da izvana izgleda kao da je pregorjelo, a da meso nije dovoljno pečeno, ili se predugo peklo, pa je meso presuho. Pritom začin koji ste dodali u zadnjoj minuti, ili malo tekućine koju ste dodali u tavicu, odnosno kriška limuna kod pečenja, mogu odvesti stvari u pravom smjeru.

No, priprema piletine na žaru puno je složeniji proces, ako želite da ukus bude savršen, jer pečenje na izravnoj toplini, bez mogućnosti da smanjite ili pojačate temperaturu, te da nešto bitno dodate, traži puno više vještine, upozorava vrsna kuharica Clare de Boer. Uz nekoliko savjeta koje je otkrila, nema razloga da meso ne bude savršeno, a koža zlatna i hrskava.

Evo što trebate imati na umu kad se pripremate za grilanje pilećeg mesa:

Meso dobro pripremite

Vodite računa da meso bude rezano tako da su komadi približno jednake debljine, jer su tako manje šanse da će nešto zagorjeti. Prsa bez kostiju malo izravnajte batom za meso. Najbolje ćete to postići ako pile najprije prerežete po prednjici, pa ga 'otvorite' kao knjigu, pa onda režete komade. Zarežite na zglobovima na kojima je to potrebno da bi se meso bolje 'raširilo' po roštilju i bilo približno jednake debljine.

Foto: Elena Elisseeva

Začinite ga na vrijeme

Soljenje većih komada mesa, tako da ga posolite dobro i ostavite da odstoji, pomoći će da meso zadrži vlagu i da se prožmu svi okusi, no tanje komade koji se peku brže nemojte soliti prejako i ne puno prije pečenja. Sasvim je dovoljno začiniti ih neposredno prije pripreme obroka. Na primjer, prsa koja dugo stoje posoljena, ispast će suha. Takve komade začinite prije kuhanja.

Ostavite na sobnoj temperaturi

Ljudi često griješe oko toga kada se koji komad mesa stavlja na vatru. To su male tajne, ali mogu značajno popraviti okus mesa. Dakle, meso koje ide na roštilj izvadite iz hladnjaka prije nego započnete s pranjem rešetke za roštilj i pripremom vatre. Meso na sobnoj temperaturi trebat će manje vremena da se zagrije i ispeče i ispeći će se ravnomjernije nego komadi koje stavite na roštilj direktno iz hladnjaka.

Pecite meso prema temperaturi roštilja

Ovu tajnu mnogi često zanemaruju. Naime, tanki komadi mesa trebaju se peći na jakom žaru, tako da se ispeku prije nego što se meso posuši, dok deblji komadi mesa mogu podnijeti nižu temperaturu i sporo pečenje. Dakle, imajte na umu da deblje komade treba složiti u sredinu, a tanje oko njih.

Foto: Dreamstime

Polako okrećite meso

Hrskava, malo dimljena i aromatična korica glavni je razlog zbog kojega piletinu pečemo na roštilju, za što je važan prvi kontakt piletine s čistim roštiljem, ali i način na koji ga okrećete. Naime, ako ga prebrzo povučete, dio korice će se vjerojatno zalijepiti za rešetku i sve dalje od toga bit će gore. Umjesto toga, bacite pogled na meso odozdo, tako da malo podignete rešetku od roštilja ako je potrebno. Jednom kad se formira hrskava korica, meso ćete lako odvojiti od rešetke i bez problema okrenuti. Opet: tanke komade mesa pecite kraće, a veće dulje prije nego ih okrenete.

Uskladite prevrtanje i zalijevanje

Te dvije radnje - prevrtanje i zalijevanje mesa - čine meso ukusnijim i pomažu da izbjegnete da meso dobije zebraste pruge i na nekim mjestima bude spaljeno. Također, time pomažete da meso prožmu okusi marinade. Citrusi i med, ili ocat i vino 'omekšaju' kad se susretnu s plamenom. Kiseli začini dobiju slatkasti okus, a oni slatki postaju bogatiji.

Slušajte svoju intuiciju

Da biste provjerili je li meso dovoljno pečeno, malo ga gurnite kažiprstom i pričekajte da se udubina vrati. Kad se čini da je meso blizu gotovo, vrhom noža pažljivo pregledajte kosti zglobova i prsa s kostima: Ako su sokovi koji izlaze iz mesa bistri, meso nije crveno, a nož koji ste izvukli iz mesa je vruć, to znači da je meso pečeno. Trag od noža uvijek možete zamaskirati s malo začina na kraju, prenosi The New York Times.

Ako koristite termometar da provjerite temperaturu mesa, pazite da je dobro kalibriran. Piletina je gotova kad termometar očita 165 stupnjeva kad se umetne u najdeblji dio mesa, dok kod većine komada koji nemaju kostiju i tanko su rezani nećete ni trebati takvu provjeru.

Foto: Dreamstime

Ostavite da se meso 'odmori'

Meso bi trebalo odstajati najmanje četvrtinu vremena u odnosu na vrijeme koje je provelo na roštilju. Tako će sokovi bolje prožeti meso, no nešto će i iscuriti, pa ga je najbolje ostaviti 'na čekanju' na narezanom kruhu, ili povrću koje ste pripremili za prilog.

Začini i umaci najbolji spašavaju stvar

Koliko god se trudili, ne ispadne uvijek savršeno. U tom slučaju, vaša komunikacijska strategija i male tajne mogu riješiti problem. Na primjer, dobar umak može popraviti okus komada kojem je dio kore ostao na roštilju, ili batcima koji su vam se malo predugo pekli. Ako je meso prekuhano, pomiješajte malo grčkog jogurta iz frižidera i maslinovog ulja sa sokom od limuna i malo soli. Servirajte na tanjur, recite: 'ovo je moja slavna piletina s novim, savršenim umakom' i - svi gladuši će se složiti.

