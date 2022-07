Savršeno karamelizirani luk: Trikovi kako da takav i ispadne

Aromatični i prirodno slatki karamelizirani luk daje onaj poseban 'šmek' svakom obroku, a usto pridonosi tome da postignete balans između slanih i kiselih okusa. No, samo ako ga uspijete karamelizirati na pravi način, da ne zagori i ne postane samo gorko razočaranje u sendviču, uz komad mesa i slično.

Za to vam ne treba puno vremena. Tek 10 minuta za pripremu i 20-ak za karameliziranje, no potrebno je puno strpljenja i koncentracije. Naime, luk ne biste smjeli ispustiti iz pogleda ako želite pravi okus.

Evo kako pripremiti savršen karamelizirani luk po koracima, ovisno o tome želite li karamelizirati cijeli luk, ili komadiće koje ćete dodavati u obrok:

Luk narezan na komadiće

1. Ogulite ga i pripremite

Skinite kožu s luka, pa ga prerežite na pola kroz korijen, pa ga narežite po duljini, tako da dobijete tanje kriške, jer će se tako brže karamelizirati. No, luk ne smije biti pretanak, jer će tako brže izgorjeti.

2. Pripremite tavicu

Zagrijte tavu od lijevanog željeza ili neku od onih u kojoj hrana teže zagori na srednje jakoj vatri i dodajte 1 do 2 žlice maslaca ili ulja po izboru. Maslac je dobar izbor je temperature neće biti previsoke, a on daje luku poseban okus.

3. Pirjajte uz miješanje

Kad ulje počne svjetlucati, luk ubacite u tavu rastresito, najprije manju količinu, pa onda dodajte pomalo čim posljednja hrpa počne omekšavati. Nakon što dodate sav luk u tavu, nastavite ga pirjati na srednje jakoj vatri uz često miješanje. Nemojte se micati od štednjaka, jer bi neki komadi luka brzo mogli zagorjeti, što bi sve pokvarilo.

4. Pazite i - strpljivo čekajte

Pazite na luk, odnosno stalno miješajte. Pripazite da odmah smanjite toplinu ako vidite ili po mirisu osjetite da je neki komad počeo gorjeti. Što se tiče vremena kuhanja, stručnjaci tvrde da će se luk optimalno karamelizirati za otprilike 20 minuta miješanja na tavici. Znat ćete da je gotovo kad poprimi bogat, zlatni ton i kad osjetite slatkasti miris.

5. Zadnji 'dodir'

Dakle, kad dobije zlatni ton, luk je gotov, no možete ga ostaviti na laganoj vatri još 2 do 5 minuta, kako biste dobili bogatiji, slađi okus, samo pripazite da ne postane gorak. Štoviše, luk možete karamelizirati i dulje, no može biti potrebno da dodate malo vode, kako se ne bi lijepio za tavu. Jednom kad dosegnete željeni okus, iskoristite ga po želji.

Karamelizirajte cijeli luk na štednjaku

Za pripremu vam treba oko 5 minuta, a za kuhanje 20-ak. Naime, Joe Brancaccio (kuhar i vlasnik Brancaccio's Food Shopa ) predlaže da zapečete cijeli luk na štednjaku, kako biste dobili ukusnu karameliziranu poslasticu, uz malo truda. Brancaccio preferira ovu metodu jer cijeli luk zadržava punu slatkoću i teksturu koja se topi u ustima. Najbolji su izbor manje glavice, odnosno vrsta luka Cipollini.

Evo kako karamelizirati cijeli luk:

1. Pripremite luk

Odrežite krajeve luka kod korijena i ogulite čvrste vanjske slojeve. Oljušteni luk stavite u zdjelu i pospite ga sa žlicom maslinovog ulja i malo aceto balsamica, ako želite. Ocat će pojačati slatkoću karameliziranog luka, kaže kuhar, no ima onih koji ne vole njegov okus, pa nije presudno. Svaki luk ima svoj prirodni šećer i potaknut ćete njegov slatkasti okus i bez toga.

2. Započnite karamelizaciju

U tavi zagrijte 1 žlicu maslinovog ulja, ubacite luk, pa ga lagano dinstajte na srednje jakoj vatri. Povremeno promiješajte i okrećite luk. Dinstajte dok ne dobije zlatno smeđu boju sa svih strana. Brancaccio kaže da nema pravila o tome koliko vremena je potrebno. Možda možete prepeći luk na gril ploči, jer je tako lakše utvrditi kada je gotov s jedne strane.

- Idealno je kad imate mali luk koji je izvana karameliziran, a iznutra tvrd - pojašnjava te dodaje da je luk, kad osjetite da je mekan na dodir sa svih strana, spreman za posluživanje, piše portal Microsoft News.

Kako koristiti karamelizirani luk?

Karamelizirani luk paše gotovo uz sve: može biti prilog uz meso, ili pečeno povrće, ili ga možete ubaciti u recept kao dodatak ostalim sastojcima. I pečena jaja za doručak finija su s karameliziranim lukom, na primjer. No, recepata u kojima ga možete iskoristiti je doista bezbroj. Tako će odlično prijati uz piletinu u umaku od naranče s koromačem, u sendviču sa sirom i slaninom, kruhom s malo kozjeg sira i luka i slično.

