Sedam biljaka koje su korisne za opuštanje i fantastičan san

Nesanica je jedan od najčešćih problema modernog vremena, s tim da pomoć lijekova i klasične lijekove potraže samo oni kod kojih se počnu javljati i posljedice: manjak koncentracije, umor, nervoza i problemi u obavljanju svakodnevnih obaveza. No, promjenom navika i prirodnim lijekovima možemo si pokušati pomoći i puno prije nego se problemi razviju, kažu stručnjaci.

Ukratko, okrenite se namirnicama i ljekovitom bilju koje opušta organizam i potiče kemijske procese koji su važni za proizvodnju serotonina i melatonina, dva neurotransmitera koji su najvažniji za dobar san. Tako bi, na primjer, na večer trebalo izbjegavati napitke s kofeinom, nikotin, alkohol, a pogotovo masnu i tešku hranu, prejako začinjena jela ili previše slatkoga, jer su to sve faktori koji mogu potaknuti žgaravicu ili refluks, a šećer i nalet energije, zbog kojih nećete moći zaspati.

S druge strane, banana je bogata magnezijem i može pridonijeti opuštanju organizma. Slično djeluju i cjelovite žitarice, dok će čaša jogurta ili kefira pridonijeti da se regulira probava, pa je to dobar izbor za večernji obrok koji će vas umiriti. Popijete li iza toga šalicu umirujućeg biljnog čaja, učinak će biti još bolji. Šalica do dvije tople tekućine mogu biti odličan uvod za gašenje svjetala i odlazak u krevet. Birajte čajeve za opuštanje i pijte ih sat do dva prije spavanja.

Evo nekoliko biljaka koje možete kombinirati u biljnim čajevima za opuštanje prije spavanja:

Lavanda

Na prvome mjestu biljaka koje pospješuju kvalitetu sna i imaju opuštajući učinak svakako je lavanda, koja ima veliku medicinsku vrijednost. Zahvaljujući blagotvornim umirujućim svojstvima, odlično djeluje na stanja poput nesanice, depresije i anksioznosti. Osim što opušta mišiće, smiruje nervozu i uznemirenost. Šalica toplog čaja od lavande prije spavanja je odličan način za opuštanje koje može pomoći kod anksioznosti, depresije, stresa i nesanice. Jednostavno ga je pripremiti: Dvije žličice cvjetova lavande prelijte vrućom vodom i ostavite da djeluje deset minuta. Procijedite, po želji zasladite s malo meda i popijte do dvije šalice dnevno.

Valerijana

Za čaj se koristi osušeni korijen biljke. Konzumacija ovog čaja smanjuje uznemirenost, zabrinutost i nervozu pa se preporučuje popiti ga i tijekom dana, a za borbu protiv nesanice sat vremena prije odlaska na spavanje. Dvije čajne žličice suhog korijena prelijte s vrućom vodom i ostavite deset minuta. Procijedite i zasladite s malo meda, po potrebi.

Kamilica

To je ljekovita biljka koja se generalno koristi za opuštanje zbog svoj smirujućeg djelovanja na tkiva i mišiće u tijelu. Jake doze čaja pomažu i kod nesanice. Kamilica je i česti sastojak u mješavinama biljnih tinktura i lijekova za smirenje. Dvije čajne žlice suhih cvjetova kamilice prelijte vrućom vodom, ostavite pet do deset minuta, pa procijedite. Po potrebi zasladite i pijte šalicu do dvije prije spavanja.

Majčina dušica

Eterična ulja majčine dušice djeluju opuštajuće na mišiće. Ima blago umirujuće, hipnotičko i sedativno djelovanje. S obzirom da njeni sastojci lako hlape, čaj treba pripremati u poklopljenoj posudi kako ne bi izgubio ljekovita svojstva. Preporuka je popiti jednu šalicu čaja pola sata do sat vremena prije odlaska na spavanje. Dovoljna je žlica suhih cvjetova na dva decilitra vrele vode. Poklopite i ostavite da stoji pola sata, pa procijedite i pijte.

Matičnjak

Za ljekovita svojstva matičnjaka najzaslužnija su esencijalna ulja koja opuštaju mišiće, jačaju srčani mišić i djeluju kao antibiotik. Ima blagotvoran učinak na živčani sustav, te tako djeluje na nesanicu, napetost i stres. Sedativno djelovanje u najvećoj se mjeri pripisuje terpenima koji su u matičnjaku zastupljeni u optimalnoj kombinaciji. Dvije žlice osušene biljke prelijte uzavrelom vodom, poklopite i ostavite da odstoji desetak minuta, pa procijedite.

Parsiflora

Poznata je po sedativnom učinku. Sadrži alkaloide i glikozide koji imaju umirujuće i opuštajuće djelovanje. Poboljšava rad živčanog sustava, potiče miran san te učinkovito uklanja stres i anksioznost. Uzmite jednu čajnu žlicu osušenog cvijeta i namačite ga u čaši vode pola sata. Procijedite i pijte tri šalice tog napitka dnevno.

Gospina trava

Gospina trava je biljka koja se od davnina koristi za uklanjanje osjećaja nemira i liječenje depresivnih poremećaja. Bogata je tvarima poput hipericina, hiperforina i flavonoida, koje potiču proizvodnju serotonina. Poboljšava raspoloženje, smanjuje stres i daje tijelu energiju. Čajnu žličicu suhog bilja prelijte s vrućom vodom, ostavite da odstoji i procijedite.

