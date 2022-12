Sedam razloga zašto je čitanje ili pričanje priča dobro za djecu

Čarobni novi svijet u koji djeca ulaze između budnosti i sna u trenucima kad im roditelji čitaju uzbudljive avanture omiljenih likova, za mnoge je dio djetinjstva koji pamte s radošću i koji je oblikovao njihove buduće životne interese. S druge strane, to ne moraju nužno biti priče iz knjige niti ih morate čitati. Djeci možete pričati o rođacima, vašoj braći i sestrama, djedovima i bakama. Možete im pričati priče o vašem životu. Stručnjaci kažu kako je to jedan o najljepših darova koji možete priuštiti djeci, a pritom za to ne trebate biti talentirani ni osobito spretni. Treba vam samo malo dobre volje i vremena.

Stoga iMom donosi sedam razloga zašto je čitanje ili pričanje priča odlično za djecu.

1. Priče produbljuju korijene djeteta

“Tvoj pra-pradjed bio je postolar. Marljivo je radio na svom poslu i ljudi su znali da mogu doći k njemu zbog njegove kvalitetne izrade.” Saznanje o pretku djeci može dati osjećaj ponosa i povezanosti sa svojom obitelji te doprinijeti njihovom identitetu.

Slušanje priča pomaže djeci da se osjećaju povezano sa svojim korijenima. Učenje o izazovima s kojima su se suočavali naši preci također može djeci dati snagu da ustraju u teškim vremenima.

2. Priče ih pripremaju za različite situacije

“Bila sam jedanput u parku i prišao mi je čovjek kojeg nisam poznavala” - rekla je mama. Dijete je zainteresirano slušalo, a ona je ispričala priču i suptilno ubacila praktične savjete što učiniti u sličnoj situaciji.

Ako želite djetetu prenijeti takvu poruku, a ne znate kako pristupiti i što učiniti, možete potražiti u knjižnicama i knjižarama slikovnice sličnog sadržaja prilagođene uzrastu djeteta, pa ih čitati pred spavanje.

3. Priče smiruju strahove

Svjetla su se ugasila i kuća je pala u mrak, no zastrašujući huk nevremena i grmljavine koja može uplašiti djecu, odagnat će priča o spretnom kraljeviću i lijepoj princezi ili druga omiljena bajka. Uz "Nekoć davno" napetost i tjeskoba postaju puno blaži ili potpuno nestaju.

4. Priče grade karakter

Pričanje priča djeci pomaže nam da ih naučimo i našim vrijednostima. Mnogi od nas mogu prepričati priče koje smo čuli, a koje mogu opisati nečiju mudrost, snagu ili druge pozitivne kvalitete.

5. Priče mogu poučiti

- Djeca vole priče i uče bolje slušajući priče nego što rade mnogo drugo. Priče omogućuju djeci da uče o drugoj djeci, a time i o sebi - kaže licencirana savjetnica Allison Edwards. Ako je vaše dijete zbog nečega zabrinuto, pokušajte s pričom kako bi se osjećalo manje usamljeno u svojoj tjeskobi.

- Nećeš vjerovati tko je također kao dijete mnogo brinuo - rečenica je uz čiju će pomoć problem naglo postati puno manji.

6. Priče vas zbližavaju

Uz čitanje priča i pripovijedanje roditelji se zbližavaju sa djecom, i to ne samo na emocionalnoj nego i fizičkoj razini. Pričajte i čitajte zagrljeni u krevetu, ili dok se dijete privilo uz vas sjedeći u omiljenoj fotelji.

7. Priče mogu sve učiniti zabavnijim

Dosadno dugotrajno čekanje u čekaonici, ili stajanje u prometnoj koloni uz zabavnu priču stvorit će čaroliju zbog koje će vrijeme teći puno brže. Ne samo da je pričanje priča djeci dobro za njihov mozak i jezične vještine, već je i zabavno te može ubrzati vrijeme.

