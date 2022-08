'Sedam stvari koje bih voljela da nisam rekla djeci, jer su mi se s vremenom obile o glavu'

Freelance novinarka i blogerica Kathleen Sullivan je podijelila 7 pogrešnih stvari koje je govorila svojoj djeci i koje su se kasnije pokazale kao problem. Iako se u početku činilo da radi pravu stvar, s vremenom se pokazalo kao opterećenje. Ovo je njezina priča:

POGLEDAJTE VIDEO: Što mentalni jaki roditelji ne rade?

Uvijek sam se ponosila time što sam majka koja uživa razgovarati sa svojim potomcima. Trudim se biti što iskrenija, a tijekom godina smo imali neke doista sjajne razgovore i rasprave.

Uz to, bilo je trenutaka kada sam požalila zbog onoga što je izašlo iz mojih usta. Ponekad moje odluke nisu bile dobre, a nekoliko stvari koje sam rekla su mi se brzo obile o glavu. Ovo je samo nekoliko mojih 'fenomenalnih' izjava:

1. 'Naravno, možeš spavati u našem krevetu!'

Nakon ove izjave obično slijedi 'Samo ovaj put!', ali nažalost to nikad nije tako. Zbog različitih okolnosti (uključujući susjedovo lupanje na vrata u 3 ujutro), odustali smo od pokušaja da je vratimo u njezin krevet.

Iako nije posve jasno zašto moja kći ne želi spavati u svojoj sobi, 'Chucky' bi mogao imati neke veze s tim. Prijatelj iz razreda joj je slučajno spomenuo da je Chucky lutka koja oživi usred noći. Oh, i da ubija ljude.

2. 'Večeras dolazi Zubić vila!'

Ja sam zadnja koja će pokušati uništiti fantaziju nevinom djetetu. Zapravo, Djed Božićnjak i Uskršnji zec su moja dva najbolja prijatelja - koji dolaze jednom godišnje. Zubić vila, s druge strane, voli često dolaziti - ukupno računam dvadesetak puta - po djetetu. U nekom trenutku to postaje invazija na privatnost.

Nije dugo trebalo meni, err... 'Zubić vili' da zezne stvar. Budući da moja kći spava sa mnom i mužem u jednom trenu došlo je do male zabune. Očito je Zubić vila bila malo umorna prilikom svog prvog posjeta. Ironično, moja kći je na kraju pronašla novac ispod jastuka na krevetu - u kojem treba spavati, a ne u onom u kojem već dulje vrijeme spava.

Shvatila sam da je Zubić vila mojoj kćeri pokušavala poslati vrlo suptilnu poruku: 'Gubi se iz maminog kreveta!'

Nažalost, plan nikada nije upalio i moja malena je svejedno nastavila spavati sa mnom. Veselim se još devetnaest posjeta. I to mislim na najsarkastičniji mogući način.

3. 'Kad je lijepo vrijeme idemo van i igramo se!'

Ovo je nešto što se vrlo lako može reći tijekom kišne jeseni ili snježne zime dok se ispija vruća čokolada. Žao ti je djece koja su 'zaglavila' u kući tijekom hladnih mjeseci. Zato... uvijek obećavam da ćemo ići na mnoge zabavne izlete - kad se pojavi sunce.

Djeca, kao slonovi, ne zaboravljaju. Čim sunce ponovno počne sjati, pretpostavljaju da je krajnje vrijeme za izlazak. Svaki prokleti dan. To također podrazumijeva interakciju s drugima - proces u kojem nikad nisam stvarno uživala.

Igralište je jedno strašno mjesto. Tijekom bilo kojeg odlaska na igralište mogu očekivati ​​da će se barem jedno dijete ozlijediti, drugo izgubiti, a treće imati izljev bijesa. Dovoljno da mami priušti infarkt. Ili, u najmanju ruku, natjerati je da popije nešto kad napokon dođu doma.

4. 'Idemo gledati *ovdje ubaci najiritantniji dječji kanal*'

Iako se to u danom trenutku čini kao dobra ideja jer si umoran ili zauzet drugim stvarima po kući - nakon deset sati uzastopnih istih tematskih pjesama i blesavih zapleta, čovjeku sve to prisjedne.

Oh, i zaboravite pokušavati uzeti daljinski i okrenuti na nešto što bi vi gledali. To se jednostavno neće dogoditi. No to je u redu - mama će saznati što se dogodilo u seriji kad djeca napokon odu na fakultet.

5. 'Hoćemo se dogovoriti s nekim za igru?'

Nisam protiv igre s vršnjacima same po sebi, zapravo volim kad djeca zajedno provode vrijeme. Volim vrijeme provedeno na otvorenom. Želim im da se što bolje zabave.

Samo što mi se nikako ne sviđa taj 'dogovor za igru'. Čak i od tipkanja 'dobijem osip'. U moje vrijeme roditelji su obično samo viknuli: 'Van iz kuće, idi se igrati!' Kad biste se požalili odrasloj osobi da se nemate s kim igrati, rekli bi vam da izađete van i nađete nekog za igru. Tvoja slatka susjeda je uvijek bila sretna što te vidi jer je i ona upravo 'izbačena iz kuće'. Nedostaju mi ti dani.

6. 'Upotrijebite riječi.'

Sjećam se da sam tu frazu znala čuti još u vrtiću. Mislila sam da je to genijalno! Djeca moraju pronaći način da izraze svoje osjećaje. Kao mama koja je uvijek poticala djecu da budu verbalna, to mi je bila fantastična fraza... sve dok nisam shvatila da moja djeca danas nikad ne prestaju pričati. Cijeli dan. Svaki dan.

7. 'Ako učiniš ovo, dat ću ti ono.'

Poznatije kao podmićivanje, jako mi je žao zbog ovoga. Problem s ovim dogovorom je taj što ga morate održati. Na primjer, obećala sam svojoj kćeri poseban dan ako cijelu noć prespava u svom krevetu. Sljedeći dan bila je užasna snježna oluja i na kraju nikamo nismo išli, piše za Your Tango.

Iako ne mogu povući sve riječi koje sam izgovorila, zahvalna sam što su moja djeca poslušala barem 50 posto onoga što sam pričala. Već su sa mnom podijelili mnogo mudrih misli i nadam se da će se to nastaviti.

U međuvremenu, molim se da će jednog dana moja djeca napustiti moj krevet, a zasad ću uživati u maženju i povremenoj čaši vina.

Najčitaniji članci