Seksualno izgaranje: Evo što nam uništava želju za seksom

Teme, uključujući rusku invaziju na Ukrajinu, pandemiju Covida i rastuće cijene života, uzele su ogroman danak - a mnogi od nas su previše preopterećeni da bismo uopće razmišljali o seksu.

POGLEDAJTE VIDEO: Seks u pandemiji

U studiji platforme za seksualnu terapiju Blueheart, 74 posto korisnika je između travnja 2021. i siječnja 2022. priznalo da stres utječe na njihov seksualni život.

- Seksualno izgaranje nastaje kada pojedinac iznenada prestane uživati ​​u onome što je nekoć smatrao zadovoljavajućim spolnim životom - kaže psihologinja Emma Kenny.

Emocionalni umor

- Emocionalni umor izvan veze može utjecati na seksualnu funkciju i samu želju - objašnjava i dodaje da je 'javnost godinama bila izložena nekim uistinu strašnim vijestima koje su nas svaki dan obavještavale o novim prijetnjama nama i našim obiteljima. To je kod mnogih ljudi vjerojatno izazvalo osjećaj beznađa i bespomoćnosti, što je dovelo do sniženog libida'.

Dvadeset dva posto ljudi iskusilo je seksualno izgaranje zbog problema na poslu ili gubitka istog. No dobrotvorna organizacija Mental Health UK je identificirala devet područja života - uključujući fizičko zdravlje, financije, novosti i odnose - koji također mogu doprinijeti ovom osjećaju.

Institut Kinsey sa Sveučilišta Indiana je objavio da su ovi čimbenici kod gotovo polovice ispitanika potaknuli pad učestalosti seksualnih odnosa tijekom pandemije.

Mama dvojice dječaka s punim radnim vremenom Holly England (28) priznaje da joj se seksualni život sa zaručnikom Dannyjem Mcgaheyjem (27) drastično prorijedio otkako je u ožujku 2020. zavladala pandemija.

- Danny i ja smo imali jako zdrav seksualni život, uglavnom nekoliko puta tjedno. No od početka pandemije oboje smo primijetili očiti pad učestalosti seksa - kaže.

'Još jedan teret na našim ramenima'

- Sad smo sretni ako imamo seks jednom mjesečno, ili usuđujem se reći čak jednom u dva mjeseca. Ja sam njegovateljica s punim radnim vremenom za sina Archieja jer on ima posebne potrebe i često smo u bolnici - objašnjava.

- Danny je izgubio posao montera guma tijekom pandemije i tada se osjećao depresivno. Moramo se brinuti za djecu pa je sve bilo jako stresno i loše je utjecalo na naš seksualni život - rekla je za britanski Sun.

Dodaje da su i bili i financijski pogođeni jer su dva puta morali odgađati vjenčanje te su ostali bez pologa.

- Trebamo se vjenčati sljedeće godine, pa se nadamo da će to biti 'treća sreća'. Ali do tada to je još jedan teret na našim ramenima - kaže.

Dodaje da je 'uz inflaciju i rat u Ukrajini teško razmišljati o budućnosti, a seks je nažalost na dnu prioriteta'.

Troškovi života dostigli su 30-godišnji maksimum u Velikoj Britaniji prošlog mjeseca jer su cijene energije, goriva i hrane nastavile rasti, a trgovci su smanjivali sezonske popuste. Kao i mnogi drugi, Holly je prožeta tjeskobom zbog novca i pokušava osigurati najbolje za svoju djecu.

- Još postoji toliko ljubavi između mene i Dannyja. Mi smo jaki para. Ali kao odrasli koji se moraju brinuti za djecu i njihove budućnosti, realno nemamo vremena za seks - objasnila je.

Emma kaže da je digitalna detoksikacija i pokazivanje više ljubavi ključno za parove koji se ne uspijevaju povezati u spavaćoj sobi.

- Odvojite vremena za sebe kao par i izbacite iz svojeg okoliša negativnosti s društvenih mreža. Posvetite se svojoj intimnoj vezi - savjetuje.

- Na taj način ćete smanjiti razinu stresa i svojoj vezi posvetiti pažnju koju zaslužuje. Svjesno se potrudite da se ljubite i mazite kad god imate za to priliku - dodaje.

- Ovi postupci dovode do oslobađanja hormona oksitocina i serotonina, koji pomažu u smanjenju stresa, a istovremeno povećavaju pozitivne emocije. Seks na brzaka možda ne zvuči baš romantično, ali može biti lijek koji je potreban za povratak na pravi put. Što se seksa tiče, što ga više imaš, više ćeš ga željeti - zaključuje.