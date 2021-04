1. Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Vodenjaci imaju osjećaje, ali žele kontrolirati sve što vide, a to je nemoguće. Bez obzira što žele izbjeći, njihovi emocionalni zidovi su osobne prirode i često znaju time povrijediti bliske osobe.

2. Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Metodom pokušaja i pogrešaka naučili su da pokazivanje osjećaja samo dovodi u velike probleme. Prilagodili su svoj život tako da osjećaju što manje boli, a time i usavršili izgradnju zaštitnih zidova. Iako su možda osjećajne osobe, ne žele više imati nikakve veze s nepotrebnim količinama boli.

3. Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Postavljanje zidova kod Škorpiona je normalna stvar još od najranije dobi. Oni znaju kako zaštititi svoje srce i na sve gledaju kao na potencijalnog neprijatelja. S takvom vrstom obrane se čine hladnima, a to je upravo ono što žele da ljudi misle o njima. Zatvoreni su za bilo kakvu vrstu emocija, odnosno emocionalno su nedostupni.

4. Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Vagama se sviđa ideja da ljudi misle kako su osjetljiva i emocionalna stvorenja, ali zapravo se dosta toga plaše. Zato postavljaju zidove da bi se zaštitile. Zbog toga su lažno ljubazne, tako da ljudi misle da su drage i da ih ostave na miru. Njihovi zidovi su zapravo iluzija dobrote, a sve to je stvoreno kako bi odvratilo znatiželju svakoga tko bi ih mogao povrijediti.

5. Strijelac (22. studenoga - 21. prosinca)

Strijelac važe svoje osjećaje i tako vidi što mu odgovara, a što ne. Oni pokazuju svoje osjećaje, a kada vide da im situacija više ne odgovara, povuku se i isključe svoju emocionalnost. Strijelac zbog toga ne osjeća krivnju, a posebno kada je riječ o isključivanju osjećaja radi pronalaska unutarnjeg mira.

6. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Emocije nisu nešto u što Blizanci žele biti uključeni, a s obzirom na to da im je blaženo stanje zatvoriti se i ništa ne reći, to često i primjenjuju. Rijetko puštaju nekoga da prođe pored njihovih zidova, ali ako shvate da stvari idu u krivom smjeru, završe s tim odnosom prije nego što ih zaboli, piše Your Tango.