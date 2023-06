Sestra Elona Muska svima prodaje romansu, a ona sama je morala pronaći donora za djecu

Sestra Elona Muska, Tosca Musk (48), otkriva kako svi pretpostavljaju da njezin najstariji brat 'plaća sve'. Tosca je osnovala Passionflix, streaming servis za romantične filmove i dok je nedavno tražila lokaciju za svoju filmsku produkcijsku tvrtku, naišla je na vrstu problema koji se javlja kada je vaš brat cijenjen kao najbogatija osoba na svijetu.

- Lokacija je trebala stajati četiri i pol tisuće eura dnevno, ali kad su čuli moje ime i pretpostavili da smo bogati, odlučili su nam naplatiti 23 tisuće eura - kaže ona tvrdeći kako to nije baš pošteno.

Iako je Elonova vrijednost nedavno procijenjena na negdje između 138 i 144 milijarde ljudi misle da su, kako ona kaže, rođeni bogati. No, nije tako, tvrdi. Doista, kao što je njihova majka, Maye Musk, iznijela u svojim bestseler memoarima iz 2019., unatoč tome što je bila samohrana i povremeno siromašna majka, nakon što je pobjegla iz, kako ona opisuje, zlostavljačkog braka, uspjela je podići troje djece sa super-visokim uspjehom.

Tu je, naravno, i 51-godišnji Elon; i Kimbal, 50, ugostitelj koji pokušava pronaći rješenje za američku krizu pretilosti; i Tosca, 48, osnivačica Passionflixa, streaming usluge u stilu Netflixa posvećene produkciji uzbudljivih romantičnih filmova. Tosca je osnovala tvrtku prije šest godina kako bi prilagodila ljubavne romane za ekrane jer, kaže da, iako je romansa najprodavaniji žanr u svijetu, nisu uspjeli zainteresirati postojeće TV mreže ili studije za te priče, uopće.

- Pa smo umjesto toga odlučili stvoriti vlastitu platformu za streaming. Naravno, svi pretpostavljaju da moj najstariji brat sve plaća, ali on to ne čini. Pa, za mene je dvosjekli mač reći je li moj brat ikako pomogao. Ako kažem ne, ljudi će reći da me uopće ne podržava, a ako kažem da, mislit će da je on sve platio. Ali nadam se da će gledati filmove. Oni su definitivno edukacijski servis za muškarce kako se ponašati sa ženama - objašnjava Tosca.

Zamorno joj je kada joj prilaze ljudi koji se nadaju da će se približiti njezinom bratu, a to se stalno događa, kaže ona. Njezina majka Maye (75) pridružila se Tosci u Londonu na nedavnoj premijeri svoje kćeri.

- Snažno se trudi doći na sva moja događanja i događanja moje braće, iako ima vlastitu izuzetno zaposlenu karijeru dijetetičarke i modela, koja je prošle godine krasila naslovnicu poznatog izdanja za kupaće kostime Sports Illustrateda - dodaje Tosca. Maye je bila ta koja je Toscu uvela u romantični žanr u njihovoj rodnoj Južnoj Africi. Nedjeljom bi iznajmljivali VHS kazete svih adaptacija Judith Krantz i Danielle Steel, poput Mistralove kćeri ili I'll Take Manhattan, i to bi bio naš dan uživanja. Eskapistički obrok tih nedjeljnih popodneva bio je daleko od turbulencija Toscinog djetinjstva.

Maye je ranije opisala kako bi njezin bivši suprug i otac djece, inženjer Errol Musk, bio fizički nasilan, te kako bi Elon pokušao zaustaviti napade na svoju majku. Errol je to demantirao i tvrdnje svoje bivše supruge o obiteljskom zlostavljanju nazvao 'smiješnima, apsurdnima i izmišljenima'.

- Iako su bila neka stvarno, stvarno užasna vremena, pokušavam se ne fokusirati na njih jer to nikamo ne vodi. Imala sam nevjerojatnu majku koja se brinula za mene i sjajnu braću - ističe.

Godine 1979., kada je Tosca imala pet godina, Maye je napustila Errola, a život djece se promijenio.

- Postoji percepcija da smo imali toliko novca dok smo odrastali, ali to nije istina. Nakon što su mi se roditelji razveli, mama, braća i ja smo bili zajedno i nismo imali novca - kaže Tosca.

Ono što je Maye imala, a što je prenijela na svoju djecu, bila je žestoka radna etika. U jednom je trenutku radila pet poslova kako bi odgajala svoju djecu i, kaže Tosca, sve tri su radile otkako su mogle čitati i pisati, donosi Daily Mail.

- Mama je kod kuće imala praksu dijetetičara, tako da sam od svoje devete godine bila njezina recepcionarka, javljala se na telefon, zakazivala termine i zakazivala raspored, a navečer sam joj pomagala tipkati pisma liječnicima - ispričala je.

Elon je prodao svoj prvi računalni program jednom časopisu u dobi od 12 godina.

- Onda, kad se bavila modelingom, nije si mogla priuštiti čuvanje djece pa nas je vodila na posao. Ponekad bih išla s njom i pomagala modelima u njihovim brzim promjenama ili bi nas ona vodila na modne revije i svi bismo sjedili u publici radeći domaću zadaću, čekajući da ona završi - prisjeća se ona.

Dok je Maye obavljala pripravnički staž za dijetetičara u Bloemfonteinu, obitelj je živjela u sobi, s djecom koja su dijelila jednu spavaću sobu, a Maye je spavala u dnevnoj sobi/kuhinji. Ipak, uz sve te poteškoće, Tosca smatra da je imala lijepo djetinjstvo.

- Moja se obitelj brinula za mene i voljela me - kaže ona i dodaje da je njezina mama uvijek bila stava da ako ti se nešto ne sviđa, smisli plan kako to promijeniti. Ne možete samo sjediti i valjati se u jadu.

- Tako smo uglavnom svi u obitelji funkcionirali - ističe.

Kad je Tosca imala 14 godina, 17-godišnji Elon otišao je iz Južne Afrike u Kanadu kako bi se bolje posvetio računalstvu, radeći povremene poslove prije nego što je otišao na sveučilište u Ontariju.

- I ja sam mislila da bismo trebali ići u Kanadu, ali je moja mama mislila da trebamo pričekati nekoliko godina, pa kad je bila odsutna u posjetu mom bratu tamo, stavila sam našu kuću na tržište. Roditelji mojih prijatelja slučajno su bili agenti za nekretnine. Prodala sam i sve što smo imali, a pokušala sam prodati i auto, samo što nisam znala voziti - priča Tosca, pa je Maye kada se vratila, bila zapanjena više nego ljuta.

- Dala sam joj papirologiju da potpiše i otišli smo u Toronto nekoliko mjeseci kasnije. Nikada nije požalila, iako sam ja bila ta kojoj su nedostajali prijatelji i htjela sam se vratiti u Južnu Afriku. Ali kao djeca dobili smo puno slobode, a s njom i puno očekivane odgovornosti u smislu da se trebamo brinuti za sebe i naučiti kuhati i čistiti. Morao si biti podrška ljudima koji su činili sve što su mogli da te podrže u životu. Mislim da sam oduvijek imala stariju glavu na mladim ramenima i osjećala sam godine u kojima sam sada otkad znam za sebe - ispričala je.

No od rođenja su ih uvijek poticali da razmišljaju svojom glavom i smišljaju ideje kako bi se mogli uzdržavati. Od svoje pete godine Tosca je namjeravala postati redateljica i nastavila je studirati film na Sveučilištu British Columbia u Kanadi. Godine 2001. napisala je i režirala svoj prvi film, Puzzled (s Elonom, tada običnim milijunašem, koji je bio izvršni producent filma), a 2017. pokrenula je Passionflix, kojem su pretplatnici mogli pristupiti. Neki su filmove označili kao 'blage pornografije za žene', što je opis koji Tosca ne prihvaća.

- Mislim da postoji specifičan način na koji bi muškarci trebali dirati žene i kako bi trebali govoriti... pa ako vidite muškarca kako nježno miluje ženino lice, na ekranu, to možete očekivati od svog partnera. Nadam se da moji filmovi pokazuju muškarcima kako se ponašati sa ženama na način pun poštovanja i ljubavi - istaknula je.

Iako je Toscina karijera usmjerena na oživljavanje idealiziranih romantičnih fantazija, ironija je da njezin vlastiti ljubavni život nije dorastao tome. Priznaje da sama nikada nije imala ozbiljnu vezu i, iako je zanosna plavuša, inzistira na tome da je nitko ne poziva van.

- Slušaj, ako ih plaši moje ime ili ja, onda vjerojatno nisu prava osoba koja bi me uopće trebala pozvati van - kaže ona.

Njezina posljednja veza pukla je prije tri godine tijekom pandemije. Misli da je nesretan brak njezinih roditelja utjecao na način na koji gleda na veze.

- Pa, mislim da je to definitivno povećalo očekivanja o tome što ću prihvatiti u vezi, a što ne. Ne bih podnosila zlostavljanje, negativnost ili omalovažavanje. Ali snimam toliko filmova o ljubavi i vezi da me to, barem za sada, ispunjava na mnoge načine. I također imam bezuvjetnu ljubav svoje djece - ističe Tosca.

Njezini blizanci, desetogodišnja kći Isabeau i sin Grayson, začeti su pomoću donora sperme i IVF-a.

- Imala sam 37 godina i upravo sam prekinula vezu. Željela sam imati djecu, ali zapravo nisam željela biti u vezi s nekim s kim bih imala tu djecu pa sam ih odlučila sama roditi in vitro i anonimnim donorom sperme - priča ona.

Obitelj ju je podržala u odluci i dobila je djecu u roku od godinu dana. Tosca je surađivala sa stručnjacima kako bi prošla kroz potencijalne donatore.

- Predlažu vam da nađete nekoga tko izgleda poput vas, pa sam donijela svoje slike iz mladosti i one su se u osnovi podudarale s donatorovim izgledom i mojim, tako da moja djeca na kraju izgledaju točno poput mene - dodaje.

Također je sjela sa svojom obitelji kako bi prošla kroz profile koji najviše obećavaju i pročitala pisma koja su donatori napisali o sebi i svojim obiteljima kako bi bolje stekli osjećaj njihove osobnosti. Kako bi nadopunila briljantne znanstvene i kreativne Muskove gene, Tosca se odlučila za donatora s više sportskih karakteristika. Sama je nosila djecu.

- Nisam nimalo uživala u trudnoći. I porod je bio težak. Jako sam sretna sa svoje dvoje djece, tako da ih više neću imati, i jako sam zahvalna što sam imala sposobnost i priliku za ovo - priznaje Tosca.

Svojoj je djeci ispričala okolnosti njihova rođenja, još dok su bila mala.

- A kad sam im rekla, da nemaju tatu, ali imaju baku, mamu i dva ujaka, rekli su da im je to OK - dodala je.

Djeca trenutno ne osjećaju gubitak.

- Možda hoće kad budu stariji, ali imam sve informacije za njih i rekla sam im da su dobrodošli pogledati ako žele, ali sada ne žele. Mislim da bi zakonski mogli upoznati donora kad napune 18 godina, ali ne mogu zamisliti da bi to željeli jer je on vjerojatno donor tisućama drugih - kaže Tosca.

Toscina djeca su bliska s djecom njezine braće - troje s Kimbalove strane i devetero, s Elonove. S obzirom na to da ujak Elon rijetko silazi s naslovnica zahvaljujući svom živopisnom osobnom životu, djeca su se znala uzrujati čitajući neke od članaka o njemu.

- Moj sin želi biti YouTuber kad bude stariji i, očito, postoji mnogo stvari na internetu i YouTubeu koje će reći negativne stvari o njemu i našoj obitelji. U početku je bilo uznemirujuće, ali kada sam razgovarala sa svojom djecom, rekla sam: 'Poznajete li nas i mislite li da smo mi to? Ako znate što je istina o našoj obitelji i vidite da netko govori nešto što nije istina, nemojte mu vjerovati'. Otkad su se rodili, moju majku viđaju na plakatima, a članove obitelji na naslovnicama časopisa, tako da nema svijeta u kojem će odrastati, a da kamo god pogledaju neće biti naše ime ili lice. Oni su bili spremni na tu stvarnost od samog početka - objašnjava ona.

Kao Musk, Toscine ambicije su predvidljivo visoke.

- Željela bih da naši filmovi osvoje neke Emmyje, Oscara i možda Baftu, sve te nagrade, kako bi ljudi obraćali pozornost na romantiku- I dok je Muskovo ime i blagoslov i prokletstvo, uglavnom je blagoslov i nikad ne bih došla u iskušenje da to promijenim. Čak, i ako mi ljudi zbog toga naplate 3000 posto - zaključuje Tosca.