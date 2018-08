Simptomi sunčanice: Slabost, glavobolja, ubrzani rad srca...

Sunčanica nastaje tijekom direktnog izlaganja tijela, posebice glave i zatiljka, suncu te se smatra blažim oblikom toplinskog udara.

U lakšim slučajevima dolazi do glavobolje, pospanosti, vrtoglavice i problema s vidom, no u slučaju da se ovi simptomi ignoriraju, daljnjim izlaganjem suncu može doći do malaksalosti, zujanja u ušima, proširenja zjenica, nesvjestice, kome, pa i smrti.

Pri pojavi prvih simptoma važno je brzo reagirati. Oboljelog treba smjestiti u hladnu i mračnu prostoriju, skinuti višak odjeće, stavljati hladne obloge ili ga staviti pod hladni tuš, ali nikako ne ledeni.

- Simptomi sunčanice su porast tjelesne temperature, glavobolja, ubrzanje pulsa, crvenilo u licu, slabost, suha koža, vrtoglavica i grčevi. U slučaju da se pojave, čovjeka je potrebno premjestiti u hlad i dati mu tekućine. Treba ga hladiti ventilatorom, klimom ili tuširanjem, odnosno onim što je u tom trenutku dostupno, a u slučaju većih tegoba potrebno je pozvati hitnu službu. Ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere, može doći do gubitka svijesti - naglašava dr. med. Tanja Pekez-Pavliško.

Nadoknada izgubljene tekućine i elektrolita je glavni cilj ako je čovjeka pogodila sunčanica. Pritom birajte negazirana pića bogata mineralima (sredstva za rehidraciju).

Foto: Dreamstime

Tekućinu je potrebno uzimati u malim gutljajima. Za oporavak će trebati nekoliko dana, a za to vrijeme potrebno je izbjegavati boravak na suncu, birati lako probavljive namirnice te one koje će nadoknaditi tekućinu i elektrolite, poput sezonskog voća i povrća.

- Ako ne morate, nemojte izlaziti na sunce između 11 i 18 sati. U suprotnom, sa sobom ponesite dovoljnu količinu tekućine. Izbjegavajte alkoholna i gazirana pića te ona koja sadrže kofein. Najbolje je piti običnu vodu ili voćne sokove bez dodatka šećera - navodi liječnica.

Kao jednostavnu prevenciju sunčanice predlaže nošenje prozračne odjeće svjetlijih boja izrađene od prirodnih materijala, poput pamuka.

Odjeća nipošto ne bi smjela biti pripijena uz tijelo, a dobro je imati i pokrivalo za glavu. Osobit rizik javlja se kod djece, starijih i bolesnih te onih koji rade vani.

- Kronični bolesnici moraju redovito uzimati lijekove i ne izlagati se pretjeranom tjelesnom naporu. Stariji ljudi i djeca moraju biti posebno oprezni, a bilo bi dobro da poslodavci razmisle o odgovarajućem radnom vremenu za ljude koji moraju raditi vani - savjetuje i dodaje kako treba biti svjestan i zagrijavanja automobila.

- Nikad ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce u automobilu kako biste brže obavili kupovinu ili slične aktivnosti. Temperatura u vozilu brzo se penje do razmjera koji mogu izazvati smrt - upozorava doktorica Tanja Pekez-Pavliško.

Najčešći simptomi sunčanice

Foto: Dreamstime

Može doći i do smrti Porast tjelesne temperature, glavobolja, ubrzanje pulsa, slabost, suha koža, crvenilo u licu, grčevi, vrtoglavica i pospanost mogu biti znak da čovjek pati od ovog poremećaja.prva pomoć kod sunčanice

Prva pomoć kod sunčanice

Hlad i tekućina Osobu sa simptomima sunčanice potrebno je premjestiti u hladnu i mračnu prostoriju, rashladiti je i dati joj tekućine. U slučaju nesvjestice osobu treba položiti na bok i pozvati Hitnu pomoć.

Savjeti za što brži oporavak od sunčanice:

Lubenica Prvih nekoliko dana ključ je birati namirnice i obroke koji su bogati tekućinom i iznimno lagani, poput lubenica. Kako se simptomi smiruju, polako uvedite jela iz mediteranske prehrane.

Banana ili juha Kako biste tijelu omogućili da nadoknadi gubitak elektrolita jedite slaniju hranu. I juha je dobar odabir, bilo da je riječ o klasičnoj povrtnoj ili pilećoj. Banana će nadoknaditi prijeko potrebni kalij.

Foto: Photographer: Ekaterina Kondratova

Bez kofeina i alkohola Dok se u potpunosti ne oporavite, izbjegavajte kofeinske i alkoholne napitke. Oni će uzrokovati daljnju dehidraciju. I šećer u pićima izvlači vodu iz organizma.

Oblozi Oboljelog sklonite u hladnu i mračnu prostoriju. Možete ga staviti pod hladan, ali ne ledeni tuš ili ga umotati u hladne ručnike. U slučaju nesvjestice, polegnite ga na bok i pozovite Hitnu pomoć.

Izotonik Ako imate pri ruci, pomiješajte 40 grama bagremova ili livadnog meda, sok od pola ili manjeg limuna te dodajte četvrtinu žličice soli u pola litre hladnije vode. Pijte u manjim gutljajima.