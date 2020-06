A post shared by Jayne Tingle IFBB PRO FIGURE (@musclejayne) on May 13, 2020 at 4:59am PDT

Sin (8) ustaje u 5 i diže utege 3 sata na dan, a mama se ponosi

<p>Osobna trenerica <strong>Jayne Tingle </strong>(40) pohvalila se da je njen sin <strong>Blaize </strong>(8) najjače dijete u Velikoj Britaniji jer svaki dan ustaje u 5.30 ujutro kako bi tri sata dizao utege.</p><p>Mama kaže kako voli Blaizeov mišićavi izgleda i napominje da je dječak zdrav, da jede puno voća i povrća i po noći spava osam sati - ali ne slažu se svi da bi osmogodišnjaku dizanje utega trebalo biti hobi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO o teretani u New Yorku u kojoj se za bolje rezultate vježbanje spaja s najnovijom tehnologijom:</strong></p><p>Ispričala je da Blaiza vodi sa sobom teretanu od kad je bio beba, a dječak već bez problema diže skoro 60 kg i odrasle savjetuje kako da što bolje dižu utege. Ustaje u 5.30 ujutro i vježba dok većina djece još spava, no za razliku od većine vršnjaka Blaize ne gleda crtane filmove ni ne igra igrice.</p><p>Umjesto toga, kaže mama, on diže utege, isteže se na traci i preskače uže.</p><p>- Neke me mame kritiziraju, govore da će mu utezi utjecati na kosti i na rast i da to nije normalno - požalila se Tingle. "Ja sam kvalificirani osobni trener i ništa ne forsiram, Blaize to sam želi a ja sam tu da mu pokažem najbolju tehniku i pravilno ograničavam težinu utega koje diže".</p><p>- Tijekom izolacije zbog pandemije pretvorili smo vrt u teretanu, a Blaize se i tad sam budio u zoru da vježba, nakon čega učimo jer znam da je i to bitno - rekla je mama Jayne .</p><h2>Evo što liječnik kaže o osmogodišnjaku koji diže tako teške utege:</h2><p>- Je li dizanje utega loše za dječaka od osam godina ovisi samo o tome je li program pravilno osmišljen: s treninzima snage i drugim vježbama. Ako je, te su navike zdrave i ostaju cijeli život. Dizanje utega može utjecati na djetetov rast samo ako ošteti osjetljiva područja, takozvane ploče za rast na epifizi. </p><p>"A to se može dogoditi ako se pretjeruje ili ako prati neki program koji je kreiran za odrasle", objasnila je za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11774677/eight-year-old-body-build-three-hours-a-day-mum/" target="_blank">The Sun</a> dr. <strong>Carol Cooper</strong> koja kaže i da unatoč svojoj dobi dječak može dizati i utege duplo teže od njegove težine.</p><p>- On je skup mišića i zabave, a mnogi misle i da je najjače dijete u Velikoj Britaniji - kaže mama o Blaizeu koji voli i borilačke sportove.</p><p>- Njegova ljubav prema sportu i treninzima mi nije veliko iznenađenje, to je naslijedio od mene - kaže Tingle.</p>