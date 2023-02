Sindrom stare vještice: 'Počeo sam se bojati ići na spavanje'

Foto: Dreamstime

To je zastrašujuće stanje koje može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Oni koji su to proživjeli kažu kako su imali strašne halucinacije, osjećali ogroman strah...

Radi se zapravo o pojavi koju zovemo paralizom sna kad se vaš um probudi, a tijelo ne, pojasnio je Daniel Denis, doktor kognitivne neuroznanosti i istraživač paralize sna. To je zastrašujuće stanje koje može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Oni koji su to proživjeli kažu kako su imali strašne halucinacije, osjećali ogroman strah i paniku jer se nisu mogli pomaknuti. Mnogi su priznali da ih je nakon toga postalo strah zaspati jer nikad ne znaju kad će im se ponovo dogoditi. Često se ujutro znaju buditi potpuno iscrpljeni i nesposobni normalno obavljati dnevne obveze. POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je ispovijest čovjeka koji se počeo bojati odlaska na spavanje: 'Svakih nekoliko mjeseci imam grozno iskustvo usred noći. Budim se, ali se ne mogu pomaknuti, ništa osim očiju. Tada osjetim težak pritisak na grudima, kao da se zrak cijedi iz mojih pluća. Krajičkom oka vidim sjene u sobi. Ali, ja to ne sanjam. I bez obzira koliko puta mi se dogodilo, uvijek osjetim nalet panike i straha. Kao dijete mislio sam kako je vrag ušao u moju spavaću sobu. Sad znam da su to simptomi čudnog fenomena koji se zove paraliza sna, a koliko je učestala ovisi o socijalnim i psihološkim čimbenicima. Na primjer, češće se javlja kod ljudi koji imaju problema sa spavanjem i koji su pod pritiskom zbog stresa. Javlja se češće i kod ljudi s mentalnim poremećajima, kao što su depresija i anksioznost', prenio je Insider. Foto: Dreamstime Još jedno iskustvo: Jedna žena je ispričala kako joj se ovo iskustvo dogodilo jednom u životu, ali je bilo toliko neugodno da ga nikako ne može zaboraviti. Probudila se i nije se mogla pomaknuti, vrištati, ništa. Imala je osjećaj kao da joj je netko stiska vrat i guši je. Kaže da takav strah nije u životu osjetila, posebno iz razloga što je partner bio kraj nje i spavao, a ona mu nikako nije mogla signalizirati da joj pomogne. Imala je dojam da je to bilo neko paranormalno iskustvo, a kava je gledala na TV-u u raznim emisijama o duhovima. Neki to zovu 'sindromom stare vještice' Ova pojava naziva se i 'sindrom stare vještice' jer se nekad vjerovalo kako vještica sjedne na prsa čovjeka koji spava, ne da mu normalno disati i izaziva noćne more. Prema nekim procjenama čak 60 posto ljudi iskusilo je paralizu sna barem jednom u životu. Foto: Dreamstime Događa se u REM fazi sna u kojoj inače sanjamo. REM faza traje do 15 minuta i ponavlja se svakih sat i pol. Za to vrijeme mozak se na neki način isključuje od ostatka tijela, odnosno stopira većinu mišićnih funkcija. Tijelo se tad paralizira kako tijekom sna ne bi mahali rukama, nogama, trzali se i tako se ozlijedili. I sve je to uredu dok se netko usred toga ne probudi. Ljudi tad znaju i dalje sanjati, a zapravo su budni, kao da se nađu negdje između sna i jave.