Šipak i dobre kombinacije: Ide s mesom, kus-kusom i ribom

Malo je biljaka toliko cijenjeno od pamtivijeka da to odgovara i njezinoj ljekovitosti. Takve su maslina, smokva, grožđe i nar ili šipak, prve uopće kultivirane biljke, koje su opjevane u mitovima, a dobile su svoje mjesto i u Bibliji.

U divnim su cvjetovima nara tako, kaže Biblija, uživali Adam i Eva u raju zemaljskom, a opjevali su ga i Homer i Shakespeare. Ta je 'jabuka puna koštica', kako glasi prijevod njezina imena s latinskog, do nas došla iz Perzije i danas raste udomaćena u cijeloj Europi, naročito na Sredozemlju i u Aziji gdje vlada umjerena klima.

Šipkov sok možete koristiti u pripremi sorbeta, hladnih umaka te ukusnog i lijepog ružičastog želea, a suvremeni ga kulinari sve češće dodaju i slanim jelima. Osim što hrani i krijepi, vrijedan je izvor C-vitamina koji pomaže u borbi s upalama, olakšava i tjera kašalj i bronhitis, jača kapilare, tjera aterosklerozu i astmu, a mnogi kažu da liječi i leukemiju te karcinom. Zbog svega je toga prozvan super voćem.

Pri kupnji birajte plod sjajne kore, a izbjegavajte one čija je kora tvrda i suha. Mogu se čuvati u hladnjaku i do dva mjeseca, a očišćene sjemenke tjedan dana. Šipak je pun kremasto-bijelih do jarko crvenih sjemenki punih soka. Na Bliskom se istoku tradicionalno tim crvenim sokom marinira fazan, a u jelima turske kuhinje sjemenke nara su sastavni dio jela ili sirup u preljevu.

Sok od šipka naveliko se koristio u iranskim kuhinjama, posebno pri pripremi tradicionalnih jela kao što su fesenjan - gust umak od soka nara i mljevenih oraha kojim se najčešće prelijeva patka ili neka druga perad te riža, kao i u pepeo-e anaru - juhi od nara.

U Grčkoj se koristi u mnogim jelima poput kollivozoumija - kremaste juhe od kuhane pšenice, potom u salati s pšenicom i narom, a tu su i tradicionalni ražnjići od janjetine s glazurom od šipka. U Azerbajdžanu se umak s crvenim bobama narsharab obično poslužuje uz ribu ili tika kabab. Ukusan mali obrok možete si pripremiti tako da jogurtu primiješate sjemenke nara. Okusom i bojom odlično se slaže uz različite vrste Carpaccia, te uz različite plodove mora.

Dodajte ih šaku omiljenoj salati od mesa ili povrća, primiješajte voćnoj salati ili njime posipajte omiljen desert te pustite neka sva osjetila uživaju.

Salata s kus-kusom i šipkom

Sastojci: 1 šalica kus-kusa, sol, papar, 400 g mladih zelenih mahuna, svježi listovi bosiljka, 2 češnja češnjaka, 2 sitno nasjeckana mlada luka, 2 žlice maslinova ulja, limun, šalica šipka

Priprema: Kipućim pilećim ili povrtnim temeljcem prelijte kus-kus i pustite da odstoji desetak minuta, dok ne postane rastresit. Mahune skuhajte, narežite na komadiće i popirjate ih zajedno s opranim špinatom na maslinovu ulju na kojem ste kratko popržili češnjak. Mladi luk operite i nasjeckajte. Ohlađeni kuskus pomiješajte sa špinatom i mahunama te nasjeckanim mladim lukom. Dodajte soli i papra prema želji, te naribanu koricu limuna. Ocijedite limun i dodajte sok salati. Dobro promiješajte. Na kraju dodajte očišćeni šipak i natrgane listove svježeg bosiljka. Salatu dobro promiješajte i stavite u hladnjak na nekoliko sati jer je ukusnija kada odstoji i svi se sastojci dobro prožmu.

Tortice sa šipkom

Sastojci: 80 g maslaca, 150 g šećera, 2 jaja, 2 dl kiselog vrhnja, 250 g oštrog brašna, 1 prašak za pecivo, 2 žlice kakaa, 120 g grubo rezane čokolade, 350 g mascarponea, 5 žlica šećera u prahu, 200 ml slatkog vrhnja, 2 žlice kiselog vrhnja, zdjelica sjemenki nara

Priprema: Omekšali maslac izmiješajte sa šećerom i jajima. Kad dobijete glatku smjesu, dodajte kiselo vrhnje, a potom suhe sastojke koje ste promiješali međusobno u posebnoj posudi. Sjedinite suhe i vlažne sastojke i na kraju im dodajte grubo nasjeckanu čokoladu. Kalupe za muffine obložite papirnatim košaricama i punite ih smjesom. Muffine pecite 20 minuta u pećnici koju ste prethodno zagrijali na 180 Celzijevih stupnjeva. Kad se muffini ispeku, izvadite ih na rešetku i pustite da se ohlade. Za kremu izmiješajte mikserom mascarpone i vrhnje u glatku smjesu. Čvršće izmiksajte slatko vrhnje sa šećerom u prahu i primiješajte ga kremi od sira. Kremu stavite u slastičarsku vrećicu i ravnomjerno nanesite na ohlađene muffine. Svaki kolač posipajte izdašno sjemenkama šipka.

