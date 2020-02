Šipak - riznica vitamina C će spriječiti kamenac u bubrezima

Njegova berba je završena u listopadu, pa ako već niste, iduće godine se pripremite i iskoristite jedan lijep vikend pa naberite šipak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osušite ga i osigurajte si domaći čaj koji možete piti cijele godine. Šipak unatoč sušenju najduže zadržava vitamin C. U narodnoj medicini koriste se njegovi plodovi, list i cvijet. U Rusiji ga koriste za zacjeljivanje rana, liječenje bolesti bubrega i upale mokraćnog sustava. U kineskoj medicini ovo voće služi za poboljšavanje probave, dok se na Tibetu upotrebljava za liječenje tuberkuloze. Čak i osušeni plod sadrži mnogo vitamina.

Botaničari tvrde da u njegovom plodu ima više vitamina C nego u bilo kojoj drugoj biljci. Uz to sadrži i vitamine B, P, K i provitamin A, zatim natrij, tanin, flavonoid, limunovu i jabučnu kiselinu, pektin, šećer, masno i eterično ulje. Primjena šipka u medicini široko je rasprostranjena budući da se koristi u liječenju suhog kašlja i to najčešće u obliku čaja koji se služi procijeđen i zaslađen. Plod bilo koje vrste šipka bere se ručno i suši na suncu.

Osušen plod je tvrd, malo smežuran, sjajan, crvene ili tamnocrvene boje. Kiselkastog je i slatkog okusa, ali nema mirisa. Istovremeno služi kao tonik, vitaminski napitak za vrijeme prehlada i gripa, kao blagi diuretik, blagi laksativ, ili jednostavno kao čaj za uživanje. Uklanja proljetni umor, malaksalost i ostale tegobe uzrokovane nedostatkom vitamina C.

Šipak blagotvorno djeluje na probavne organe, potiče izlučivanje mokra- će, prevenira nastanak kamenca u bubrezima i mokraćnim kanalima. Također, čisti krv, a koristi se kod upalnih procesa bubrega ili mokraćnog mjehura.

Za liječenje suhog kašlja

Žlicu dobro usitnjenog ploda sušenog šipka prelijte s 2 dl ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji 15 minuta. Čaj procijedite, zasladite žličicom meda i pijte prije jela tri puta na dan. Ako je riječ o jakoj prehladi, možete ga piti i češće. Važno je samo da svaki put pripremite nov, svjež čaj.

Podizanje imuniteta

Tri žlice usitnjenog ploda sušenog šipka potopite u pola litra hladne vode, ostavite da odstoji 68 sati pa prokuhajte pola sata. Ostavite poklopljen čaj da se prohladi, procijedite i pomiješajte s jednakom količinom mlijeka. Zasladite žlicom meda i uzimajte prije spavanja. Idealan je za jačanje organizma, osobito starijih ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: