Skidanje vodootporne maskare ima posebna pravila, kako bi trepavice ostale na mjestu

Otporna na znoj, suze i vodu, vodootporna je maskara nerijetko zvijezda proljetne i ljetne make-up scene. No, treba je navečer skinuti, no to nije tako jednostavno, tu klasični čistači uglavnom ne pomažu. Ključno je koristiti ulje, odnosno formulu koja će rastopiti samu boju i teksturu maskare.

POGLEDAJTE VIDEO: Dnevne i noćne kreme

- Najbolji način je natopiti blazinicu uljem te je prisloniti na zatvoreno oko te lagano kliziti u smjeru trepavice, kako biste lagano odstranili boju. Radite to na spori, nježan način, trepavice i oči su vrlo osjetljivo mjesto - komentirala je američka vizažistica Bina Khan, za TZR.

Tijekom procesa treba malo pričekati, kako bi se boja skroz rastopila, jer trepavice su osjetljive i ne bismo ih smjeli trljati jer mogu krenuti ispadati. Nema brzine kod skidanja vodootporne šminke, ona je postojana i to joj je svrha.

Odlična je za party prigode i slična događanja, ne samo na suncu, već i navečer, kad je bitno da se sve skupa ne rastopi.

Osim trepavica, osjetljive su i oči same po sebi. Kožu na tom mjestu treba njegovati kremama s visokim postotkom hidratacije, pa čak i ujutro prije nego se šminkamo.

Na taj način koža će bolje podnositi promjene temperature te šminku koju svakodnevnom stavljamo.

Najčitaniji članci